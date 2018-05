“隐形贫困人口”：被欲望裹挟的年轻人

来源:经济观察报

白早

“佛系青年”还言犹在耳,同龄人“抛弃”你也没过多久,一个新的网络词汇又火了——“隐形贫困人口”。

所谓“隐形的贫困人口”,大部分人月入一万多,但在护肤、穿衣、饮食上毫不吝啬——穿着3000块的西装,敷着100块一片的面膜,吃着来自智利葡萄界的香奈儿,租着6500块带落地窗的大房子。所以,所谓“隐形贫困人口”更多是自我消费不节制所造成的——不是没有钱,只是花得多而已。

在以节俭著称的中国,以超前消费为主的“隐形贫困人口”让一些人颇为担心,甚至有经济学家开始担忧,一个高储蓄的中国正在慢慢走向个人消费的高负债。这些论调,与十几年前批评“月光族”的担忧不谋而合。

不难看出,“隐形贫困人口”是欲望与享受交织的产物。而这,正是一些后现代文化评论家们一直所诟病的地方,以为过度的超前消费,让世界被欲望所裹挟,消解了文化与深度。鲍德里亚在《消费社会》的开篇就写道:今天,在我们周围,存在着一种由不断增长的物、服务和物质财富所构成的惊人的消费和丰富现象。它构成了人类自然环境中的一种根本变化。

丹尼尔·贝尔在其著作《资本主义文化矛盾》里认为,后现代主义的文化不再与如何取得成就相关,而是与如何花钱,如何享受有关。随着社会的进步,人们生活水平的提高,对生活的需求早已不是温饱。高档的家具家电、进口婴儿奶粉、名贵的化妆品、服装成为现今人们的物质追求,成为自己身份与地位的象征。商品崇拜正成为消费社会的伦理和意识形态,深入人们的思想意识。

还记得那个相亲时穿某国产品牌运动鞋,而被相亲对象鄙视的理工男吧?从收入和消费来看,这个理工男肯定不是“隐形贫困人口”,而属于现实生活中的“经济适用男”,然而他的消费观却被狠狠羞辱了一番。

在一些人看来,消费背后隐藏着关于身份、品味、地位、自我认同的密码。绝对不能穿国产大众品牌,绝不能不认识国际一线品牌,绝不能吃没有牛油果的减肥餐,绝不能假期在人山人海的国内景点瞎转悠⋯⋯这是品味,更是凸显阶层归属的符号。具有类似消费观的人,依靠这些“密码”在人群中寻找同类。

“隐形贫困人口”的这种消费观,与技术革新密切相关;同时,也是全球化带来的“副产品”。超前消费,一直是美国人的生活方式。美联储去年发布的《美国家庭经济状况报告》中,(Report on the Economic Well-Being of U.S. Households)有一个很有趣的问题:如果你突发意外(例如突发疾病需要支付医疗费用等)能否立即拿出400美元(约合人民币2500元左右)的急救钱?

44%的美国人表示,拿不出这400美元。在这部分人中:45%的人表示将使用信用卡支付,但不得不逾期还款;27%的人表示完全无法承担这笔钱;15%的人只能向亲朋好友借钱。在美国,看病、买房子要贷款,甚至有些人买套餐具也要贷款。

美国人之所以敢花钱,有两个重要原因:一是,美国在信贷系统发达,尤其是在信用卡方面的优惠极大刺激了美国人对信贷产品的使用。这其实与现在年轻人为何敢当“隐形贫困人口”背景类似。不可否认,是当下这股金融创新的劲头鼓励了年轻人,正是因为在消费领域有了芝麻信用、京东白条、各色小额消费贷,才“不动声色”地推动了超前消费。

二是,美国人的养老体系、保险制度有保障,这也就让敢消费的人,没了什么后顾之忧。资料显示,美国的养老保险制度经历200多年发展,已经相当成熟,形成了由联邦政府退休金制度、企业补充养老保险制度、个人退休金计划组成的三大支柱。半数的美国人,没有通过储蓄的方式预留养老金,主要依靠保险制度。

站在经济的角度来看,“隐形贫困人口”似乎并不值得担忧,只要有一些列配套的金融、养老、保险制度兜底即可。现在的年轻人享受到了这一波互联网金融创新带来的便利;下一步,只要养老与保险方面“给力”,别让这些“隐形贫困人口”中老年时坠入“显性贫困”即可。

然而,人类并不仅仅是单纯的经济动物。

虽说每个人都有自由处置自己财产的权利,不过,有多少消费是源于从众消费、盲目冲动、互相攀比,又有多少人在消费过后收获了巨大的心理满足感与获得感,就不得而知了。