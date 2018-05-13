新浪科技> 互联网 > 正文

“隐形贫困人口”：被欲望裹挟的年轻人

“隐形贫困人口”：被欲望裹挟的年轻人
2018年05月13日 07:40 新浪科技综合
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信

　　来源：经济观察报

　　白早

　　“佛系青年”还言犹在耳，同龄人“抛弃”你也没过多久，一个新的网络词汇又火了——“隐形贫困人口”。

　　所谓“隐形的贫困人口”，大部分人月入一万多，但在护肤、穿衣、饮食上毫不吝啬——穿着3000块的西装，敷着100块一片的面膜，吃着来自智利葡萄界的香奈儿，租着6500块带落地窗的大房子。所以，所谓“隐形贫困人口”更多是自我消费不节制所造成的——不是没有钱，只是花得多而已。

　　在以节俭著称的中国，以超前消费为主的“隐形贫困人口”让一些人颇为担心，甚至有经济学家开始担忧，一个高储蓄的中国正在慢慢走向个人消费的高负债。这些论调，与十几年前批评“月光族”的担忧不谋而合。

　　不难看出，“隐形贫困人口”是欲望与享受交织的产物。而这，正是一些后现代文化评论家们一直所诟病的地方，以为过度的超前消费，让世界被欲望所裹挟，消解了文化与深度。鲍德里亚在《消费社会》的开篇就写道：今天,在我们周围,存在着一种由不断增长的物、服务和物质财富所构成的惊人的消费和丰富现象。它构成了人类自然环境中的一种根本变化。

　　丹尼尔·贝尔在其著作《资本主义文化矛盾》里认为，后现代主义的文化不再与如何取得成就相关，而是与如何花钱，如何享受有关。随着社会的进步，人们生活水平的提高，对生活的需求早已不是温饱。高档的家具家电、进口婴儿奶粉、名贵的化妆品、服装成为现今人们的物质追求，成为自己身份与地位的象征。商品崇拜正成为消费社会的伦理和意识形态，深入人们的思想意识。

　　还记得那个相亲时穿某国产品牌运动鞋，而被相亲对象鄙视的理工男吧？从收入和消费来看，这个理工男肯定不是“隐形贫困人口”，而属于现实生活中的“经济适用男”，然而他的消费观却被狠狠羞辱了一番。

　　在一些人看来，消费背后隐藏着关于身份、品味、地位、自我认同的密码。绝对不能穿国产大众品牌，绝不能不认识国际一线品牌，绝不能吃没有牛油果的减肥餐，绝不能假期在人山人海的国内景点瞎转悠⋯⋯这是品味，更是凸显阶层归属的符号。具有类似消费观的人，依靠这些“密码”在人群中寻找同类。

　　“隐形贫困人口”的这种消费观，与技术革新密切相关；同时，也是全球化带来的“副产品”。超前消费，一直是美国人的生活方式。美联储去年发布的《美国家庭经济状况报告》中，（Report on the Economic Well-Being of U.S. Households）有一个很有趣的问题：如果你突发意外（例如突发疾病需要支付医疗费用等）能否立即拿出400美元（约合人民币2500元左右）的急救钱？

　　44%的美国人表示，拿不出这400美元。在这部分人中：45%的人表示将使用信用卡支付，但不得不逾期还款；27%的人表示完全无法承担这笔钱；15%的人只能向亲朋好友借钱。在美国，看病、买房子要贷款，甚至有些人买套餐具也要贷款。

　　美国人之所以敢花钱，有两个重要原因：一是，美国在信贷系统发达，尤其是在信用卡方面的优惠极大刺激了美国人对信贷产品的使用。这其实与现在年轻人为何敢当“隐形贫困人口”背景类似。不可否认，是当下这股金融创新的劲头鼓励了年轻人，正是因为在消费领域有了芝麻信用、京东白条、各色小额消费贷，才“不动声色”地推动了超前消费。

　　二是，美国人的养老体系、保险制度有保障，这也就让敢消费的人，没了什么后顾之忧。资料显示，美国的养老保险制度经历200多年发展，已经相当成熟，形成了由联邦政府退休金制度、企业补充养老保险制度、个人退休金计划组成的三大支柱。半数的美国人，没有通过储蓄的方式预留养老金，主要依靠保险制度。

　　站在经济的角度来看，“隐形贫困人口”似乎并不值得担忧，只要有一些列配套的金融、养老、保险制度兜底即可。现在的年轻人享受到了这一波互联网金融创新带来的便利；下一步，只要养老与保险方面“给力”，别让这些“隐形贫困人口”中老年时坠入“显性贫困”即可。

　　然而，人类并不仅仅是单纯的经济动物。

　　虽说每个人都有自由处置自己财产的权利，不过，有多少消费是源于从众消费、盲目冲动、互相攀比，又有多少人在消费过后收获了巨大的心理满足感与获得感，就不得而知了。

我要反馈
新浪科技公众号
新浪科技公众号

“掌”握科技鲜闻 （微信搜索techsina或扫描左侧二维码关注）

创事记

阅读排行榜

评论排行榜

科学探索

苹果汇

众测

来电聊

专题

官方微博

新浪科技 新浪数码 新浪手机 科学探索 苹果汇 新浪众测

公众号

新浪科技

新浪科技为你带来最新鲜的科技资讯

苹果汇

苹果汇为你带来最新鲜的苹果产品新闻

新浪众测

新酷产品第一时间免费试玩

新浪探索

提供最新的科学家新闻，精彩的震撼图片

新浪科技意见反馈留言板

电话：400-690-0000 欢迎批评指正

新浪简介|广告服务|About Sina
联系我们|招聘信息|通行证注册
产品答疑|网站律师|SINA English

Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有