浙江省、杭州市网信办约谈“二更食堂”公众号负责人

来源：“网信浙江”微信公众号

“网信浙江”微信公众号5月12日消息，为净化网络环境，营造积极健康向上的网络空间，浙江省网信办会同杭州市网信办于5月12日就微信公众号“二更食堂”发布低俗文章一事约谈该公众号主要负责人。

据查，5月11日20时03分，二更旗下公众号“二更食堂”在头条推文发布低俗文章，并对事件进行不当描述，引发了微博和微信朋友圈的强烈反感，其行为违反了《互联网信息服务管理办法》，突破了“七条底线”，偏离了社会主义核心价值观导向，破坏了正常的网络传播秩序。

针对以上问题，浙江省网信办会同杭州市网信办迅速约谈该微信公众号主要负责人，要求全面清理违规有害信息，严肃处理有关责任人，并限时提交整改报告。同时，“二更食堂”公众号被微信平台封号7天。

省市网信办指出，“二更食堂”公众号必须严格遵守《网络安全法》《互联网信息服务管理办法》等法律法规，坚持正确舆论导向，切实履行网上信息内容管理主体责任，彻底清理低俗违规内容，从严从快落实整改，完善员工培训、管理及内容审核制度，确保公众号内容积极健康向上。该公众号负责人表示，将深刻吸取教训，全面落实整改要求，依法依规开展服务，自觉维护清朗网络空间。

欢迎广大网民对网上违法违规行为进行举报，共同营造良好的网络生态。