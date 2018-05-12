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瑞穗证券维持微博买入评级 目标价150美元

瑞穗证券维持微博买入评级 目标价150美元
2018年05月12日 18:47 新浪科技
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　　北京时间5月12日消息，瑞穗证券发布研究报告指出，微博第一季度业绩超出分析师预期，尤其是KA广告业务增长亮眼。瑞穗维持微博股票“买入”评级，以及150美元的目标价。

　　以下是报告概要：

　　微博2018年第一季度业绩超出分析师平均预期。KA业务营收超出预期，但由于市场对用户参与度的竞争加剧，中小企业业务表现疲软。我们维持微博股票“买入”评级，目标价定为150美元，预示着2019年市盈率为38倍。

　　调整业绩预期：我们将微博2018年第二季度的总营收预期上调至4.302亿美元（同比增长69.8%），2018年全年营收预期上调至18.584亿美元（同比增长61.6%），2019年全年营收预期上调至27.199亿美元（同比增长46.4%）。与此同时，我们将微博2018年第二季度非美国通用会计准则下运营利润率预期下调至36.6%，2018年全年非美国通用会计准则运营利润率预期下调至39.2%，2019年全年非美国通用会计准则运营利润率预期下调至37.5%。我们预计微博2018年第二季度非美国通用会计准则每股收益预期仍然为0.62美元，并将2018年全年非美国通用会计准则每股收益预期上调至2.86美元，2019年全年非美国通用会计准则每股收益预期上调至3.93美元。

　　要点：

　　1）微博称2018年第二季度营收将在4.20亿-4.30亿美元之间，高于4.174亿美元的分析师平均预期，以及我们修正以前的4.092亿美元预期。微博指导性预期中间点意味着，第二季度营收将同比增长67.7%，这表明需求环境很稳定。

　　2）2018年第一季度，KA业务营收达到1.286亿美元，同比增长111%，相比之下，2017年第一季度同比增长79%，2017年第四季度同比增长106%。我们认为KA广告收入结构性增长主要得益于过去两年整个KA市场扩张和社交媒体营销预算的增长。

　　3）2018年第一季度，中小企业业务实现收入1.48亿美元，同比增长47%，相比之下，2017年第一季度同比增长86%，2017年第四季度同比增长64%。中小企业业务营收增速放缓，可能是由于微信等传统社交平台的广告库存增加，以及百度、今日头条等新闻信息流和抖音、快手等短视频平台的出现。中小企业广告客户往往对投资回报率和广告定价更加敏感，并且考虑到市场上广告库存的增加，对中小企业广告预算的竞争可能会加剧。

　　4）微博管理层指出，视频流的广告量相当于信息流的50%，并且该公司将SMC客户的视频广告商业化放在第一位。我们认为，通过加大产品创新力度，提升视频广告量和潜在点击率，营收仍然有继续上升的空间。

　　5）2018年第一季度MAU达到4.11亿，同比增长20.9%，环比增长6.0%，符合我们的预期；第一季度DAU达到1.84亿，同比增长19.5%，环比增长7.0%，超过我们预期的1.802亿。尽管2018年的MAU增长可能在15%至20%之间，但由于微博增加了对用户获取和内容支出的投入以推动用户参与度，2018年的利润率估计不会有任何增长。据我们估计，2019年微博利润率可能会下降，因为微博会逐步加大在用户获取和用户参与度方面的投入，我们预计微博2019年MAU增长率将在10%-15%之间。

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