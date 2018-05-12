央视曝网约车乱象：马甲车、同路不同价、投诉难反馈

原标题：网约车乱象：马甲车频现、同路不同价、投诉难反馈

网约车乱象：马甲车频现、同路不同价、投诉难反馈 ……用户安全谁来保障？

5月6日凌晨，河南省郑州市航空港区发生一起命案，受害人李某珠（女，21岁，山东济南人）在搭乘网约车途中被害，网约车司机刘某华（男，27岁，郑州航空港区人）有重大作案嫌疑。经专案组调取事发地附近多路监控，顺线追踪，显示嫌疑人刘某华作案后弃车跳河。

5月12日凌晨，5月12日凌晨4时30分许，经多方努力、全力搜寻，警方在郑州市西三环附近一河渠内打捞出一具尸体。经查验，其体表特征与嫌疑人基本一致，可初步确认该尸体系杀害滴滴顺风车乘客李某珠的嫌疑人刘某华。

5月12时上午，警方对打捞出的尸体DNA样本完成鉴定，与此前在案发现场搜集的嫌疑人刘某华DNA样本分型一致，可以确认，此次打捞出的尸体确系杀害空姐李某珠的犯罪嫌疑人刘某华。

顺风车乘客遇害 滴滴自查整改

在顺风车乘客遇害事件之后，滴滴出行昨天（5月11日）宣布，顺风车平台业务全国停业整改一周；滴滴也将全面审查其他平台司机，用一切手段清理可能的人车不符情况；此外运营及客服体系也将全面整改。

滴滴在其自查报告中提到，嫌犯系违规借用其父顺风车账号接单，且曾被投诉言语性骚扰，但客服五次通话并未联系到嫌疑人，随后并未妥善处理此事。这起恶性的刑事案件让网约车的安全问题再度被推到风口浪尖。就拿这起案件来说，嫌疑人违规借用其父亲的账号接单，就暴露出了网约车长期存在的“马甲车”等安全隐患。就在前一段时间，因为新互联网企业的加入，网约车市场的烧钱大战又重新燃起，与此同时，一些乱象也死灰复燃。

乱象一 马甲车、黑车等频现 平台烧钱大战致违法运营车辆增多

3月下旬，美团打车登陆上海，久违的网约车市场再度开始了“烧钱大战”。在“美团打车”低价竞争三天后，“滴滴出行”也加入了补贴大战。补贴带来的效果立竿见影。美团打车进入上海不到一周时间，已经取得了30%的市场份额，然而，随之而来的是，非法客运车辆开始增多，也滋生了“马甲”车这种违规运营行为。

网约车司机

现在这两天美团跟滴滴干仗，快车（几乎）不要钱。

这两天它都是（给司机补贴）十几块钱一单，能赚到钱，这时候不开什么时候开，（美团进来前）平时一天才四五百块钱、五六百块钱，现在一开 （一天）一千五六百块钱，现在这个行情，一个月两万块钱挣得到。

消费者

竞争是好事，有优惠拿。

交给黄牛几百块 轻松注册“马甲车”

所谓马甲车就是，乘客在打车软件上叫的车辆的牌照，和实际来接你的车辆牌照是不一样的。记者的叫车软件上显示牌照为沪D白色轿车，可来的车辆牌照是冀D的车，除了牌照第一个字不同外，其他都一样。

该马甲司机告诉记者，注册马甲车只需要花了几百块钱。你只需要提供一个驾驶证，即便没有沪牌车、驾龄没满三年也可以（上海要求驾龄满三年才可以开网约车）。至于需要的沪牌号码，黄牛只是在大街上随便拍一辆沪牌车即可。

据了解，有人专门针对网约车的注册漏洞，通过制造假证，然后递交申请即可。除此之外，也有黄牛专门依靠他人窃取的本地车辆信息，然后卖给一些外地车主使用。

乱象二 爽约车、同路不同价等乱象频现

随着网约车市场日渐扩大，问题随之产生：平台低价竞争，服务却在缩水；号称提升用户体验，维权却石沉大海……面对这些陷阱和纠纷，消费者该怎么办？

北京朝阳区白领刘凌，她最近时常被网约车收费价格所困扰。前一阵刘凌加班，晚上10点左右她通过某平台约上车，行程是从慈云寺到横街子，当时平台软件预计费用36元。但上车后刘凌发现司机一直在绕路。当车开到窑洼湖桥时，刘凌要求终止交易。

又气又怕的刘凌下车后，发现被扣打车费70.9元，事后她向平台投诉，到现在仍石沉大海。看了近日有关大数据杀熟的新闻后，刘凌才发现自己也有过好几次“同样时间、同样始发地、同样目的地”，却“收费不同”的约车经历，有时10分钟车程账单高达200多元。

“打车估计价格与实际支付价格相差无几倒也能理解，但有时价差之大让人咋舌，动态调价太不透明了。”刘凌说。

刘凌的遭遇，就是当前网约车消费市场乱象的一个缩影。司机刷单炒信，网约车秒变“爽约车”，车主营运资质不达标、车辆年检不合格，收费价格、充值退费等问题频频出现……

打击乱象 震慑网约车平台力度需加强

上海市交通委给美团开除10万元罚单

针对网约车的乱象，上海市交通执法部门加大了对各大网约车平台非法客运行为的查处力度，对“美团”和“滴滴”平台进行了处罚。据上海市运管处副处长马斐介绍，从4月5日起，短短的十多天里面，（非法营运）车辆已经达到了一千多辆，总量已经相当于2017年执法总队全年的五分之一。

对于网约车平台违规，上海市交通委给“美团”开出了首张10万元罚单，并要求美团停止高额补贴的低价竞争方式。同时，针对滴滴在上海一直没有取得本地“网约车平台经营许可”的情况，也进行了处罚。

上海市运管处副处长 马斐

（罚款）其实对于像滴滴美团这类企业而言，它对雄厚资本而言它不在话下，起不到一个有效震慑作用。所以我们希望国家层面的相关部委，通信、网信、公安等部门能够形成综合监管进行制约，尤其是针对那些屡教不改，多次违规的这些平台企业要有一定的震慑作用。

交通运输部：网约车司机无证上岗或被列黑名单

11日，交通运输部就加强网约车管理发布征求意见稿，向社会公开征求意见。其中，网络预约出租汽车的经营者及驾驶员出现以下6种情况的将被列入重点关注名单。

1。未取得平台、车辆、驾驶员经营许可，擅自从事或变相从事网约车经营活动，情节严重的；

2。线上提供服务车辆、驾驶员与线下实际提供服务车辆、 驾驶员不一致，情节严重的网络预约出租汽车经营者；

3。未按照规定提供共享信息，或者不配合出租汽车行政 主管部门调取查阅相关数据信息，情节严重的网络预约出租 汽车经营者；

4。不按照规定的内容和方式标明网约车服务价格及定价 规则，侵害乘客合法权益、造成恶劣社会影响的网络预约出租汽车经营者；

5。违法使用或故意泄漏乘客个人信息，造成恶劣社会影响的网络预约出租汽车经营者；

6。对举报、投诉其服务质量或者对其服务质量作出不满意评价的乘客实施报复行为，造成恶劣社会影响的网络预约出租汽车驾驶员。

6个月内仍拒不改正者，应当按照规定程序列入“黑名单”。行为情节特别严重、性质特别恶劣的失信主体，应当按照规定程序直接列入“黑名单”。同时拟予公布的出租汽车行业失信行为“黑名单”和重点关注名单，在“信用交通”网站进行公示， 公示期为10个工作日。

乘坐网约车如何保证人身安全

除了监管进一步完善，乘客目前在使用网约车时，也要学会自我保护。

· 核对司机和车辆信息与平台是否吻合

乘客在上车前一定要查看司机和车辆是否与平台显示的情况相吻合。一方面避免上错车，保证乘坐的就是自己预约的车辆。另一方面提高安全性，如果接单司机的信息与注册信息不同，则很有可能是虚假注册，乘客一定要拒绝乘车，并第一时间联系网约车公司，避免发生意外。

· 查看平台司机信誉度及出行次数

乘客约车后可以查看平台司机信誉度及出行次数。如果司机信誉度较低，需提高警惕。乘客还可以将乘车车牌号和司机信息截图发给家人或好友。夜间或是前往偏僻地点，乘客在行驶过程中可以把定位信息分享给家人。在付费方面，如果乘客开通免密码支付功能后遭遇恶意刷单扣款，则需要联系客服要回费用。

网约车问世的这几年，的确给我们带来了很多出行便利。但如果便利的代价是时隐时现的安全问题，那这样的便利也难以让人安心享用。网约车行业经过几轮并购调整，现在应该告别野蛮生长了。相比拼价格、拼速度的竞争，今天网约车拼的更应该是安全。毕竟，如果安全不及格，价格再低、速度再快，也都是零。

附：“女性乘坐网约车”安全防范指南

本文来源：综合央视新闻、人民日报、公安部刑侦局等