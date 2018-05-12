来源：南方日报

网络平台上传证书 传销“合法”包装骗术不断翻新

广东检察机关披露传销犯罪新手法

传销“合法”包装 骗术不断翻新

南方日报讯 （记者/尚黎阳 通讯员/韦磊 梁诚）5月11日，记者从广东省人民检察院获悉，我省检察机关在司法办案中发现，当前传销犯罪呈现一些新特点，其形式之隐蔽、涉案金额之多、受害者之众多令人震惊。省检察院相关部门负责人介绍，以东莞为例，2016年以来，东莞市检察机关共办理传销案件71件220人，涉案总金额超133亿元。新型传销犯罪越来越注重对自身进行“合法”包装，不断翻新手法。接下来，广东检察机关将对该类犯罪进一步加强打击。

谎称是名企分公司

省检察院相关部门负责人介绍，新型传销犯罪常想方设法使自己的组织名称或所注册公司与知名企业直接或间接挂钩，壮大“组织”声誉，博取会员信任。如黄某、蓝某等人组织、领导传销活动案中，黄某自称是太阳神公司塘厦分店店长，并谎称塘厦分店是广东太阳神集团有限公司的分公司，将购买的太阳神保健品、护肤品高价出售给会员，并以此为噱头继续发展下线购买从中捞取提成。

而在刘某、谢某等人涉嫌利用“中贝蛋业”组织、领导传销活动案中，“中贝蛋业”旗下各分公司均声称“总公司湖北中贝蛋业有限公司是一家以蛋品专业采购、批发与零售为主线，以发展电子商务为重点的综合性公司”，并录制视频宣称该公司在上海股交中心挂牌成功、深圳市创客壹号信息技术有限公司投资3000万元助其发展，以此作为欺骗手段。

网络平台上传证书

省检察院相关部门负责人介绍，为获取会员信任，一些传销组织千方百计打通网络检索、工商查询、消费者平台等信息渠道，做足“合法经营”功课。

赵某等人参与的“华夏传承”传销案，涉案人员利用网络宣传的优势，在百度贴吧、360网站等网络平台，上传“华夏传承”的“爱心企业”证书、公司地址与办公场所、公司的简介、活动图片等资料，披上“合法的外衣”。在曹某、何某等人组织、领导传销活动案中，犯罪嫌疑人在厦门市注册鑫高电子商务有限公司，并通过该公司进行网络登记，开发“开鑫牧场”游戏，释放“烟雾弹”。

结合政策制定口号

省检察院相关部门负责人介绍，传销组织还紧密结合当前党和国家重大政策，制定各种口号，无中生有、虚张声势。如肖某等人参与的“善心汇”传销组织，以“推动国家精准扶贫”为幌子，打出“扶贫济困、均富共生”的口号，吸引会员布施捐赠；还成立“善心汇”慈善基金，经常策划一系列慈善捐助活动，吸引更多的人和资金持续投入。

省检察院相关部门负责人介绍，广东检察机关将加强与有关部门的信息互联互通，建立预警防范机制。监督有关部门加大对网站、传媒信息来源的审核力度，形成全覆盖、高压监控态势，坚决堵塞传销活动渠道。此外，采取有力措施，重拳打击传销违法犯罪活动，特别是对头目和骨干分子严格限制减刑、取保、假释。

检察机关还建议，相关部门加强对市场经营主体资格的监管，严格把好市场准入关。特别是相关执法机关要加强对企业主体资格和经营项目的审查，以防传销组织利用合法的企业身份进行传销活动。