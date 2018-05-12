新浪科技> 创业 > 正文

熊晓鸽:不是每个人都要成马云 重要是为创业乐此不疲

熊晓鸽:不是每个人都要成马云 重要是为创业乐此不疲
2018年05月12日 14:48 新浪科技综合
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信
IDG资本全球董事长熊晓鸽IDG资本全球董事长熊晓鸽

　　来源：创业邦

　　5月9日-10日，2018 Demo China创新中国春季峰会在国家会议中心举行，IDG资本全球董事长熊晓鸽为Demo China颁奖典礼致辞，犀利观点如下：

　　1、对于创业者来讲，除了拿到融资，最重要的是拿到投资人给你的帮助，而不是跟你砍价；

　　2、过去大家可能投得太快了一点，相同的商业模式投得太多了一点，造成类似的项目比较多，项目的价格也太高了一点；

　　3、成功是小概率的事情，但最重要的是你要喜欢创业这件事情，而且为创业乐此不疲，创业失败了也不懈气。

　　以下为演讲全文：

　　我特别开心参加Demo China。刚才来看了两个项目，感慨很多。为什么？Demo China已经举办了11届，第4次在北京举办春季决赛。我每次来都感觉耳目一新：项目的质量越来越高，选手对商业、演示技能、技术的理解越来越深。另一方面，我们做投资的感觉越来越害怕。为什么？因为项目的价格越来越高。

　　这么多年，Demo China有一点没有改变，就是项目的不断创新。过去二十年，中国很多成功创业公司的创新主要是在模式上，比如刚才做区块链的那位。周亚辉、盛希泰他们四个人都愿意花1个小时跟他交流，但实际上，他们肯定都是想利用这个时间跟他砍价。

　　路演最后一个项目是搞芯片设计的，投资人谁也不敢举牌（Demo China老规则：终极PK评委当场投资1%股权），为什么？因为他们谁也不懂。投资人愿意花1个小时跟路演选手沟通（Demo China新规则：终极PK评委发“一小时沟通卡”，赛后与选手单独见面），其实都不是来谈项目的，而是想跟创业者学习的。

　　Demo China不是投资者比创业者更高明的平台，而是投资人和创业者互相学习和交流的平台。当然，投资人希望投得早、投得便宜、项目的价格低一点。而对于创业者来讲，除了拿到融资，最重要的是拿到投资人给你的帮助，而不是跟你砍价。这是Demo China最重要的意义。

　　今天大家都很关心中美贸易战，中美贸易战中很重要的一点是，我们需要考虑未来AI等技术是什么样的。在移动互联网时代，中国有一点很占优势，就是我们的用户是全世界最多的，而且4G应用方面已经领先于全世界任何一个国家。但核心技术上，AI怎么驱动？怎么找到机会？这是国家面临的挑战，也是创业者的机会。

　　我这个人很乐观，认为任何挑战都是一种机会。今天我们面临3个技术带来的机会。第一个是区块链。大家不要一谈区块链就觉得是比特币，区块链的应用在未来一定会成为一个很了不起的事情。

　　第二个是AI。我们经常谈论AI，但AI未来怎样在商业上起到作用是需要大家探讨的话题。第三个，我认为5G在未来一定会给我们带来巨大的机会。平昌冬奥会第一次采用了5G。我们碰巧投了参加冬奥会演出的团队，据他们说，通讯速度极快无比。2020年奥运会在东京举行，2022年冬奥会在北京举行。5G会带来8K等方面的应用，这是一个大家需要注意看的机会。同时，5G的应用还会在医疗等细分领域引发巨大的变革。

　　中国是全世界基金最多的国家，国内有22000支基金管理团队，管理了6万支基金。钱很多，但投到什么样的公司去？因为有退出的需求，我认为过去大家可能投得太快了一点，相同的商业模式投得太多了一点，造成类似的项目比较多，项目的价格也太高了一点。我认为投资不应该是钱越多，投得就越快，投的项目就越多。大家通过今天的交流，可以想想社会上哪些公司能够做成规模比较大的公司，未来5年、10年还能保持竞争性和国际化。

　　最后，谈谈我对创业者的建议。很简单，大家不要把创业看得那么神秘。创业是一种生活方式，首先是你喜不喜欢它。不是每个人都要成为马云，不是每个人都要做成BAT这样的大公司。

　　成功是小概率的事情，但最重要的是你要喜欢创业这件事情，而且为创业乐此不疲，创业失败了也不懈气。创始人需要在参与中调整，看准方向后，找到自己的团队一起走下去，这样才能够成功。

　　再次祝贺Demo China的获奖者，同时也祝贺创新中国这次的成功举办，希望大家在未来取得更多的成功。IDG资本也有投资经理在会场，希望IDG资本帮助更多的创业者成功。

　　谢谢大家！

马云熊晓鸽创业
我要反馈
新浪科技公众号
新浪科技公众号

“掌”握科技鲜闻 （微信搜索techsina或扫描左侧二维码关注）

创事记

阅读排行榜

评论排行榜

科学探索

苹果汇

众测

来电聊

专题

官方微博

新浪科技 新浪数码 新浪手机 科学探索 苹果汇 新浪众测

公众号

新浪科技

新浪科技为你带来最新鲜的科技资讯

苹果汇

苹果汇为你带来最新鲜的苹果产品新闻

新浪众测

新酷产品第一时间免费试玩

新浪探索

提供最新的科学家新闻，精彩的震撼图片

新浪科技意见反馈留言板

电话：400-690-0000 欢迎批评指正

新浪简介|广告服务|About Sina
联系我们|招聘信息|通行证注册
产品答疑|网站律师|SINA English

Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有