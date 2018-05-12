熊晓鸽:不是每个人都要成马云 重要是为创业乐此不疲

IDG资本全球董事长熊晓鸽

来源：创业邦

5月9日-10日，2018 Demo China创新中国春季峰会在国家会议中心举行，IDG资本全球董事长熊晓鸽为Demo China颁奖典礼致辞，犀利观点如下：

1、对于创业者来讲，除了拿到融资，最重要的是拿到投资人给你的帮助，而不是跟你砍价；

2、过去大家可能投得太快了一点，相同的商业模式投得太多了一点，造成类似的项目比较多，项目的价格也太高了一点；

3、成功是小概率的事情，但最重要的是你要喜欢创业这件事情，而且为创业乐此不疲，创业失败了也不懈气。

以下为演讲全文：

我特别开心参加Demo China。刚才来看了两个项目，感慨很多。为什么？Demo China已经举办了11届，第4次在北京举办春季决赛。我每次来都感觉耳目一新：项目的质量越来越高，选手对商业、演示技能、技术的理解越来越深。另一方面，我们做投资的感觉越来越害怕。为什么？因为项目的价格越来越高。

这么多年，Demo China有一点没有改变，就是项目的不断创新。过去二十年，中国很多成功创业公司的创新主要是在模式上，比如刚才做区块链的那位。周亚辉、盛希泰他们四个人都愿意花1个小时跟他交流，但实际上，他们肯定都是想利用这个时间跟他砍价。

路演最后一个项目是搞芯片设计的，投资人谁也不敢举牌（Demo China老规则：终极PK评委当场投资1%股权），为什么？因为他们谁也不懂。投资人愿意花1个小时跟路演选手沟通（Demo China新规则：终极PK评委发“一小时沟通卡”，赛后与选手单独见面），其实都不是来谈项目的，而是想跟创业者学习的。

Demo China不是投资者比创业者更高明的平台，而是投资人和创业者互相学习和交流的平台。当然，投资人希望投得早、投得便宜、项目的价格低一点。而对于创业者来讲，除了拿到融资，最重要的是拿到投资人给你的帮助，而不是跟你砍价。这是Demo China最重要的意义。

今天大家都很关心中美贸易战，中美贸易战中很重要的一点是，我们需要考虑未来AI等技术是什么样的。在移动互联网时代，中国有一点很占优势，就是我们的用户是全世界最多的，而且4G应用方面已经领先于全世界任何一个国家。但核心技术上，AI怎么驱动？怎么找到机会？这是国家面临的挑战，也是创业者的机会。

我这个人很乐观，认为任何挑战都是一种机会。今天我们面临3个技术带来的机会。第一个是区块链。大家不要一谈区块链就觉得是比特币，区块链的应用在未来一定会成为一个很了不起的事情。

第二个是AI。我们经常谈论AI，但AI未来怎样在商业上起到作用是需要大家探讨的话题。第三个，我认为5G在未来一定会给我们带来巨大的机会。平昌冬奥会第一次采用了5G。我们碰巧投了参加冬奥会演出的团队，据他们说，通讯速度极快无比。2020年奥运会在东京举行，2022年冬奥会在北京举行。5G会带来8K等方面的应用，这是一个大家需要注意看的机会。同时，5G的应用还会在医疗等细分领域引发巨大的变革。

中国是全世界基金最多的国家，国内有22000支基金管理团队，管理了6万支基金。钱很多，但投到什么样的公司去？因为有退出的需求，我认为过去大家可能投得太快了一点，相同的商业模式投得太多了一点，造成类似的项目比较多，项目的价格也太高了一点。我认为投资不应该是钱越多，投得就越快，投的项目就越多。大家通过今天的交流，可以想想社会上哪些公司能够做成规模比较大的公司，未来5年、10年还能保持竞争性和国际化。

最后，谈谈我对创业者的建议。很简单，大家不要把创业看得那么神秘。创业是一种生活方式，首先是你喜不喜欢它。不是每个人都要成为马云，不是每个人都要做成BAT这样的大公司。

成功是小概率的事情，但最重要的是你要喜欢创业这件事情，而且为创业乐此不疲，创业失败了也不懈气。创始人需要在参与中调整，看准方向后，找到自己的团队一起走下去，这样才能够成功。

再次祝贺Demo China的获奖者，同时也祝贺创新中国这次的成功举办，希望大家在未来取得更多的成功。IDG资本也有投资经理在会场，希望IDG资本帮助更多的创业者成功。

谢谢大家！