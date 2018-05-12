网友评空姐遇害:避免扩大化 但滴滴顺风车业务该取缔

转载自：秦小明（ID：xiaoming_qin）

原标题：客观看待空姐乘滴滴顺风车遇害事件

今天网络上讨论得非常多的，是一名空姐搭乘滴滴顺风车遇害的事情。

根据河南媒体报道，5月6日，遇害空姐在郑州市航空港区搭乘一辆轿车赶往市内时遇害。报道称，嫌犯是一名滴滴司机，身上携凶器，作案后潜逃。目前警方已经锁定犯罪嫌疑人。

案发后，滴滴确认，该司机为顺风车司机，注册信息都是真实的。目前滴滴公司已经向社会悬赏百万寻找嫌疑凶犯。

目前舆论一边倒地批判滴滴，认为滴滴甩锅，没有起到平台应有的监督管理和安全保障作用。甚至引发了乘客不敢再使用滴滴平台叫车的恐慌。

发生命案，民众产生这些情绪，合情合理。以下说说我的看法。

1、就事论事，避免扩大化，避免道德审判。

这次空姐遇害，滴滴存不存在问题，当然存在，问题在哪里？后面我会说。但我们不要因为这个问题就否定了滴滴这个平台的全部价值，这是不对的。

合理的态度和立场应该是，这个事件反映了哪些问题？滴滴应该承担什么责任？以后应该怎么处理从而避免类似的事情发生？而不是呼吁‘放弃滴滴’‘取缔滴滴’‘滴滴去死’……

想想看，有多少人利用微信这个平台做着违法乱纪的事情？按照这样的逻辑，微信还有存在的必要吗？想问题要避免片面极端的倾向。

这些过于情绪化和扩大化的道德讨伐，对于解决问题，是没有多少帮助的，很多时候还会惹出新的问题，会添乱。

就事论事，分析问题，提出解决问题的方案，避免只为宣泄情绪就随意挥舞道德大棒，是人们面对社会公共事件应该有的理智立场。

2、作为共享出行的领头公司，滴滴毫无疑问创造了积极正面的社会价值。

在共享出行的方式流行以前，出行的方式无非是公共交通和自驾，前者服务质量和可得性一直广为诟病，而自驾的方式也完全不能满足海量的出行需求。共享出行的方式，恰好很大程度上解决了这些问题。

滴滴作为共享出行领域的绝对领头公司，在让大家出行更加便利，获得的出行服务更加舒适，减少资源浪费和环境污染，减少交通拥堵等方面，不可否认都是做出了有目共睹的贡献的。

就我自己而言，我已经非常习惯了出行使用滴滴叫车（通常我会使用专车），很久没使用过公共出租车了。滴滴叫车方便，快捷，高峰时段或者恶劣天气多加一些补偿，也能叫到车。而且车内环境整体比出租车好不少。这些都是为乘客提供的正面价值。

3、滴滴的顺风车业务应该被停业整顿，甚至取缔。

这才是本次空姐遇害反映出来的真正问题。

顺风车在法律上，并不适用《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》（以下简称暂行办法），这是很多人搞混淆的地方。在滴滴平台上，网约车指的是专车、快车、出租车，而滴滴顺风车并不属于网约车的定义范畴。

滴滴在提供网约车服务时，必须遵守《暂行办法》的全部规定，当中就包括了保障乘客安全相关的内容：

第十六条 网约车平台公司承担承运人责任，应当保证运营安全，保障乘客合法权益。

很遗憾，本次遇害空姐，选择的顺风车，并不属于《暂行办法》管辖的范畴。在《暂行办法》里，仅在最后附则部分对‘顺风车’这种形式做了规定：

第三十八条 私人小客车合乘，也称为拼车、顺风车，按城市人民政府有关规定执行。

而事发当地的郑州市人民政府对‘顺风车’的经营，并没有出台公开监管政策文件。这事实上导致了滴滴顺风车处在一个监管真空地带，用顺风车的名义，开展网约车的实际业务。这是滴滴公司犯的最大错误，可以说很鸡贼了！

乘客在这样的背景下，缺乏切实的对自身安全的法律保障。在发生安全事故后，也缺乏追究滴滴公司赔偿责任的法律依据。本次空姐遇害，滴滴在法律上到底存不存在赔偿责任，就是一个模糊问题。

这件事之后，交通监管部门，应当至少做到以下两件事：

1）责令各主要城市尽快出台‘顺风车’类似的合乘车的监督管理办法。

2）责令滴滴平台暂停顺风车业务，审核排查司机认证情况，加强司机准入门槛。

考虑到监管政策出台所需的时日，在监管没有完全到位之前，交通主管部门可以将滴滴顺风车暂时纳入网约车范畴进行管理，以加强对乘客安全的保障。如果滴滴整顿不力，监管部门甚至可以强制要求滴滴取消顺风车业务。

4、引入更多竞争者，通过市场机制倒逼滴滴平台更加注重乘客安全。

这不是一句空话。

监管和市场的手段都要有，两手都要抓，两手都要硬。

如果只有强力的监管，而缺乏必要的良性的市场竞争，那么滴滴仍有可能将应付监管的成本转移到消费者身上，这是垄断定价的天然逻辑。

目前不少乘客都有反应，滴滴平台的价格比以前更贵，车也更难打，服务也不如以前，这些问题的根源，就是滴滴已经形成事实上的垄断。

乘客的乘车安全性，是乘客选择一家出行平台最重要的考量指标，只有当乘客有多个可选平台时，他们才可能做出有效的‘用脚投票’的决定，来淘汰那些不敬畏用户的公司。

所幸的是，情况并没有完全糟糕。最近我们看到一些新的公司进入共享出行领域，包括美团。美团打车已经在上海取得不错成绩，真心希望它能在更多城市和滴滴展开正面竞争，这样的结果无疑对社会各方都是有利的。

5、乘客也应当加强自我安全意识。

这方面舆论已经讨论得非常之多，我就不多谈了。

一个建议，在选择出行工具时，能专车就不要选快车，能快车就不要顺风车。

有时多花几十块甚至几百块钱，能救命。

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