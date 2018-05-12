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“脸书”公司或自创加密货币 用户可进行电子支付

“脸书”公司或自创加密货币 用户可进行电子支付
2018年05月12日 12:17 中国新闻网
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　　中新网5月12日电 据外媒报道，消息人士称，社交媒体网络公司“脸书”考虑自创加密货币，以便该社交网站的用户可以进行电子支付。

　　一位消息人士表示，公司管理层对该任务“态度认真”，而执行该任务“很可能需要几年时间”。

　　当地时间3月21日，美国社交巨头Facebook CEO马克·扎克伯格在Facebook用户数据泄露事件持续发酵5天后，首次打破沉默做出回应。

　　同时，消息人士说，公司不打算通过转卖货币吸引投资，也尽量不在员工中散布这一倡议。

　　Facebook Messenger副总裁大卫∙马库斯本周指出，他将领导一个“小型”技术研究团队，但他没有透露任何未来项目的相关信息。

　　据悉，马库斯曾任Paypal支付系统CEO，并且是加密货币比特币的投资者之一。

　　“脸书”公司代表表示，公司正在研究区块链的可能性，但现阶段“没有其他信息”可供评论。

　　今年3月，剑桥分析公司被爆非法使用脸书公司8700万用户的隐私数据，帮助特朗普赢得2016年美国总统大选。

　　此事一经曝光，“脸书”公司便一直面临着来自监管机构、隐私保护机构以及股东等多方压力。扎克伯格甚至为此遭到美国众议院长达两天的盘问。

　　目前，“数据丑闻”的主角剑桥分析公司已申请破产，而“脸书”是否也会因此遭到重创也一直是人们关心的话题。

 
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