直击|发布不当微信推文被投诉 二更食堂疑被封号7天

新浪科技讯 5月12日上午消息，经大量用户投诉，二更食堂微信公众号目前已暂停访问，网传被封号七天。

“二更食堂”11日发表文章《托你们的福，那个杀害空姐的司机，正躺在家数钱》，因为存在不当内容，遭多位读者举报，导致文章被下线。

晚间，“二更食堂”针对微信推文出现不当内容在微博发布致歉声明称，一切无须辩解，辩解只会让错误变得愈加丑陋；因为我们审核不严谨，而导致文中写下了与我们的初心截然相悖的字句。斯时斯刻，羞愧难当！

今日有网友发现，“二更食堂”的微信公众号已无法在微信上搜索到，除《托你们的福，那个杀害空姐的司机，正躺在家数钱》这篇被举报下线的文章外，已关注过账号的用户可继续查看“二更食堂”过往推送内容。但点击“查看历史消息”，会出现“已停止访问该网页”的页面，提示消息为“你好，经大量用户投诉，此账号存在违规行为，已限制跳转到小主页。”有网友爆料称，“二更食堂”将被作封号7天处理。

目前，二更集团旗下的二更传媒包括二更视频、二更食堂、更城市等40多个内容品牌矩阵，除“二更食堂”外，其他账号访问正常。