美法院对西雅图Uber工会法案提出质疑

新浪科技讯 北京时间5月12日凌晨消息，本周五，一个美国上诉法庭对某西雅图市法律提出诉讼，该法律条款的原始版本允许Uber和Lyft等叫车公司的司机加入工会。

位于旧金山市的第九美国巡回上诉法庭（9th U.S。 Circuit Court of Appeals）称，西雅图市没有权力干预类似Uber和Lyft这种叫车公司和其司机达成的薪酬协议。

在该上诉法院发出诉讼时，一次全国性的关于此类“共享经济”的从业者是否是独立合同工（independent contractors）的辩论正在进行，如果是独立合同工的话，他们就不能组织工会，也不能称为该公司雇员。

去年，美国商会（Chamber of Commerce）对该西雅图市法律提出了诉讼，并接受Uber和Lyft成为其成员。该商会曾在一份声明中表示了对此决定的好感，这份声明写道：“本商会之所以对该西雅图法律提出诉讼，是因为允许每个城市或区域建立自己的工会系统将导致创新力受挫、价格上升、职位减少、并使得消费者受到伤害。”

西雅图市检察院办公室没有对置评请求作出回应。

该于2015年通过的西雅图法律要求该城市选出一个工会，来独家代表该市为Uber和Lyft工作的约9000名司机。在商会的诉讼结果出来之前，该法律将暂时搁置。

该商会称，允许司机就他们获得的报酬和叫车公司进行谈判会出现最后制定的价格违反反垄断法的现象。

一名西雅图联邦法官对此表示不同意，称华盛顿州明确地授权下属市管理网约车产业。

但是第九巡回法庭在本周五回应称，华盛顿州州法确实规定下属市可以制定叫车公司向乘客收费的比例，而不是制定司机向Uber和Lyft这种叫车公司交纳费用的比例。

西雅图市政府和包括工会在内的该法律的支持者表示，允许司机成立工会将改善他们的工作条件，并使得叫车服务对于乘客来说更安全。

该市代理律师对第九巡回法庭回应称，在某些情况下，司机会做出一些类似疲劳驾驶的危险行为，就是因为他们的报酬还不够多。（小宝）