韩国检方突袭加密货币交易所 比特币价格跌至3周低点

新浪美股 北京时间5月12日讯，周五，在韩国最大的加密货币交易平台UpBit遭到新闻检察官突击检查后，主要加密货币大幅下跌。

CoinDesk的比特币价格指数显示，比特币价格下跌5.5%，至8511美元，为4月20日以来的最低水平。

根据CoinMarketCap的数据，截至上午9点12分，比特币的交易价格接近8，563美元，其他主要加密货币在过去24小时内出现了两位数的下跌。

Ethereum股价下跌11%，接近680美元，波动率下跌近17%，至66.7美分，eos下跌近19%，至14.85美元。

路透社援引当地新闻机构韩联社的报道称，韩国当局对涉嫌诈骗的行为进行了突击检查。

韩国金融监管部门目前没有回应。

据谷歌翻译，该公司在其网站上表示：“目前，UpBit正在被起诉，我们正在努力（合作）。”“Upbit服务，例如所有的事务和取款都是正常运行的。你的资产在你的账户里是安全的。

根据CoinMarketCap的收费市场排名，该交易所是全球第四大加密货币交易所。

在监管不确定的情况下，比特币今年处境艰难。自去年12月超过1.9万美元以来，比特币的价值已缩水一半以上。然而，许多数字货币狂热者预计比特币将在下周出现在纽约的主要加密货币会议上恢复。去年5月的会议上，比特币的涨幅超过了2000美元。