虎牙登陆纽交所：首日收盘较发行价上涨33.8%

新浪科技讯 北京时间5月12日凌晨消息，昨晚游戏直播平台虎牙直播在纽约证券交易所（NYSE）挂牌上市，股票代码“HUYA”，开盘价15.5美元，截止收盘，虎牙股价报收16.06美元，较12美元的发行价上涨33.83%，按收盘价计算，虎牙市值达到32.37亿美元。

美国东部时间4月9日，虎牙向美国证券交易委员会（SEC）提交的IPO招股书，计划将于纽交所上市，虎牙此次IPO交易的承销商为瑞信证券、高盛及瑞银证券。

更新版招股书显示，虎牙计划在此次IPO中发行1500万股ADS股份，以12美元/存托证券的定价计算，整体募资规模为1.8亿美元，市值达到24.19亿美元。如果承销商执行225万股美国存托凭证的超额配售，虎牙最高募集到2.07亿美元。

招股书显示，虎牙今年第一季度总营收为人民币8.463亿元（约合1.345亿美元），其中直播服务营收为人民币7.928亿元（约合1.264亿美元），广告和其他服务营收为人民币5080万元（约合810万美元）。第一季度净利润为人民币3140万元（约合500万美元），而上年同期净亏损人民币4170万元。

今年第一季度，虎牙平均月活跃用户（MAU）数量为9290万，与上年同期的7800万相比增长19.2%。平均移动MAU数量约为4150万，与上年同期的3320万相比增长25.0%。付费用户数量为340万，与上年同期的250万相比增长34.9%。平均月活跃主播数量为66.6万，而上年同期为47.7万。

提交招股书之前，公司所有董事和高管总共实益持有11845613股A类和B类普通股，总持股比例为6.3%。李学凌实益持有6874809股A类普通股，持股比例为3.7%；董荣杰实益持有4970804股B类普通股，持股比例为2.7%。同时，主要（及献售）股东中，欢聚时代在公司提交招股书之前实益持有90066152股B类普通股，持股比例为48.3%； Linen Investment Limited（该公司为腾讯的全资附属公司）实益持有64488235股B类普通股，持股比例为34.6%。