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腾讯音乐要赴美上市了 IPO估值超过250亿美元

腾讯音乐要赴美上市了 IPO估值超过250亿美元
2018年05月12日 03:42 新浪科技综合
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　　来源：证券时报

　　向琳

　　腾讯旗下许多公司在近期都有IPO计划，有消息称，腾讯音乐有可能将在2018年登陆美股，但尚未落实。IFR Asia也援引知情人士称，腾讯聘请美银美林、高盛摩根士丹利等为腾讯音乐安排美国IPO事宜。

　　据悉腾讯音乐筹资规模预计在30亿至40亿美元之间，而腾讯寻求的IPO估值超过250亿美元。在此前瑞典音乐平台Spotify上市招股书中显示，腾讯音乐的整体估值为101.1亿欧元（约123亿美元），仅仅一个多月的时间，其估值已经翻倍。

　　2016年腾讯将旗下的QQ音乐业务与中国音乐集团（CMC）合并，更名为腾讯音乐娱乐集团，腾讯占股62.42%，此后腾讯更是将CMC的酷狗、酷我等数字音乐产品并入。截至2017年8月，腾讯音乐业务拥有1500万订阅用户，6000万月活用户。2016年收入近50亿元，净利润近6亿元。腾讯在今年3月公布2017年总营收同比增长56%的同时，也表示腾讯音乐或将是公司分拆的候选者，原因包括“它的股东结构更适合分拆”。

　　值得一提的是，2017年12月，Spotify发行超855万股普通股，以换取约11.092亿美元的腾讯音乐9%的股权。同时，腾讯及腾讯音乐合计持有Spotify约7.5%的股份及2.4%投票权，为Spotify第三大股东。Spotify于今年4月3日在美国纽交所直接上市，直接上市与传统IPO方式不同，不需发行新股，只需登记现有股票，即可在资本市场上自由交易。另一方面也无需要传统IPO的承销商，这为Spotify避免了高额的承销费。

　　Spotify上市首日收盘报每股149.01美元，相比132美元的参考价上涨12.89%，市值265亿美元。但5月3日发布首份上市财报之后，或因财报表现不佳，公司股票盘后跌8%。根据财报数据，Spotify的季度增幅放缓，一季度每用户平均收入（ARPU）同比下降14%，一季度的经营亏损为4100万欧元，虽然较之前有所缩窄，但每股亏损达1.01欧元，远高于华尔街预期的0.23欧元。最近三个年度，Spotify的净亏损分别为2.3亿欧元、5.39亿欧元和12.35亿欧元。这透露了Spotify的 “Pandora困境”：赚得越多，亏得越多。

　　与处于亏损的Spotify不同之处在于，腾讯音乐2016年下半年重组后已实现全面盈利，且逐年攀增。艾瑞咨询在《2018年中国数字音乐消费研究报告》中提到，从全球市场来看，数字音乐占到了录制音乐总收入的50%，流媒体收入成为主要增长点。聚焦中国市场，中国数字音乐产值在2016年达到529亿元，同比增速6.2%，占中国音乐产业核心层产值的75%以上，预计在2017年将获得近10%的同比增速。

　　对于为何选择赴美上市，市场分析指出主要有两个原因，一个是与Spotify之间的交叉持股，便利腾讯音乐与Spotify之间的股票流通。二是港交所4月30日开始执行的同股不同权新规，明确了“不允许企业实体从加权投票权中获益”，不符合腾讯音乐发展现状。不过也有媒体指出，在中美贸易战背景下，不少中国企业赴美上市不顺，也有不少中国互联网巨头计划回归A股，在此情况下，腾讯音乐是否赴美上市尚不能确定。

　　尽管腾讯音乐目前在中国处于领先位置，但随着2017年在各大不同音乐平台的版权实现互相转售，独家版权的优势已经不如往日。此外网易音乐、抖音、快手等也在不断进行多元化拓展，也为腾讯音乐带来不小的竞争压力。要巩固自己的地位，腾讯音乐必须在巩固已有优势的同时，不断创新，扩大盈利空间及提升盈利能力。

　　（作者系天元金融高级投资顾问）

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