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区块链成传销新骗术 大妈们且慢入场

区块链成传销新骗术 大妈们且慢入场
2018年05月12日 03:40 新浪科技综合
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　　来源：证券时报

　　原标题：区块链成传销新骗术 大妈们且慢入场

　　证券时报记者 曹桢

　　近期，一张中国大妈在区块链大会现场摆pose的照片在朋友圈里走红，网友们纷纷评论：大妈们已经被区块链盯上。而今年以来，有一些不法分子打着区块链金融的旗号进行传销活动，成为传销的最新变种之一。近期，西安市就破获了一起区块链传销案件。

　　半个月吸金8600万

　　“2018年什么项目稳定，什么项目有前景，什么项目值得投资！大唐币你知道吗？大唐币持币生息、储量增值、复利倍增（日结），持币量100枚至499枚，每天生1%。，持币量500枚至999枚，每天生1.5%。……持币量达到10000枚以上，每天生3%。”。这是一家发行虚拟货币的企业，打着普及区块链金融知识的旗号，在网上发布的帖子。

　　发帖者称，若网友花3000元买进1000个币，每天就能新增两个大唐币，且币值只涨不跌，“假如持有45天挂牌上市，全部卖出，新增币90个，总共持有1090个币。如果币值每天平均上涨0.5元，卖出价25.5元。全部卖出，扣除10%手续费后可得到25015.5元”。也就是说，投资者若投入3000元，45天即1个半月后就能赚22000元，以此计算，一个半月收益率可达到733%。

　　上述看似暴利的投资行为，其实是一场不折不扣的骗局。

　　“目前已经查明该案涉及全国31个省、市、自治区，涉案资金高达8600余万元。”据西安警方透露，根据前期线索，犯罪嫌疑人郑某为牟取非法利益，打着“区块链”概念，与网络平台管理员张某、李某、营销副总勾某等9人，于3月28日起以聚集性传销、网络传销为手段，以每枚3元的价格在“消费时代”（DBTC）网络平台销售虚拟的大唐币。

　　据西安警方透露，犯罪嫌疑人伪称自己是具有外资背景的“高科技跨国企业”，为了让普通投资者相信，该团伙还花3万元请外籍男子做旗下公司的董事长，将自己打造成具有外资背景的“高科技跨国企业”以扩大影响。

　　随后，套用最新的“区块链”概念，以每枚3元的价格在“消费时代”（DBTC）网络平台销售虚拟货币，并自行操控虚拟货币的价格涨幅。设置“持币生息奖”吸纳会员；根据会员发展下线情况，实施28级分代管理，设置“分享收益奖”进行奖励；对10个层级148人组成的营销团队设置“团队业绩奖“，根据营销团队业绩进行奖励。

　　与以往的传销组织不同，该组织没有选择隐匿在小区避人耳目，而是将办公地点设在豪华、气派的写字楼内，并且在网上音频平台持续做宣传。这一组织还先后去国内外多地召开虚拟货币的推介会，推介虚拟货币时，其号称会员只要投入300万元，每天可生利8万元，一个月就可以获利200多万元。而会员在平台注册后，会员之间进行交割，平台不退币，也不返现。

　　4月15日，西安市公安局在陕西西安、浙江宁波等地集中收网，将9名主要犯罪嫌疑人全部查获，涉案金额高达8600余万元。

　　伪区块链盯上中国大妈

　　西安东方金融研究院研究员殷高峰称，近年来，随着区块链技术的发展，比特币造就了一批挖矿者的财富神话。在这种示范作用的带动下，各种虚拟货币应运而生，鱼龙混杂，其中有不少是骗局。搞虚拟货币的骗子，打着“虚拟货币”、“区块链”等名义开展传销骗局，主要是抓住了普通投资者不懂虚拟货币、区块链，却又希望赶上虚拟货币投资热潮的心理。其骗局往往设置复杂，投资者很容易上当。而且，在上当后其投资很难收回。

　　近几年，虚拟货币传销已经盯上中国大妈，她们是最常见的受害者。2016年11月，广东警方破获了“恒星币”非法传销案。该组织团伙以发展人员数量为条件提成返利，引诱会员通过“恒星币”继续层层发展他人参与。4个月就吸收全国31个省（区、市）16万余名会员，涉案金额近两亿元。

　　2017年9月，海南海口警方破获了“亚欧币”传销案，短短一年时间，亚欧币骗局就吸引了4万多名参与者，吸收资金40多亿元。

　　审计专家指出，虚拟货币有几个显著特点：一是构造虚拟货币，涉众诈骗特征明显。审计抽查60家平台发现，实际全部不具备其宣称的技术和任何货币功能，所谓的“币值”均由平台自行随意操控；二是通过编造故事、设计模式吸引投资者眼球。三是兼具多种违法犯罪特征。

　　陕西省政协委员、陕西锦园律师事务所副主任张阳秋说，前述案中非法组织传销的特征非常明显，首先是让会员缴纳一定的费用，此案中是把传销变形为购买虚拟货币，且他们的分层级在三级以上，达到了10个层级。虚拟货币在网络上进行销售，使传销变得更有隐蔽性，因此波及面更广。

　　张阳秋说，虚拟货币作为一种新兴事物，目前常被用于从事违法犯罪活动，其通常集中控制少数个人或公司账户吸纳、转移资金，又通过互联网媒介建立传销网络扩大集资规模，而普通的投资者很难看清其背后的运作规律。她提醒，各种虚拟货币平台普遍宣传“区块链”、“去中心化”等技术，有的还以国际组织、跨国金融集团命名，极具迷惑性，中老年朋友一定要慎重投资，最好不要涉足不熟悉的投资领域。

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