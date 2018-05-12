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空姐遇害案嫌犯系家中独子性格孤僻 曾骑摩托撞人

空姐遇害案嫌犯系家中独子性格孤僻 曾骑摩托撞人
2018年05月12日 02:18 新京报
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　　5月11日下午4点左右，郑州市红十字水上义务救援队的队员在搜捕嫌犯。 新京报记者 雷燕超 摄

　　水中发现尸体 疑似“空姐遇害案”嫌犯

　　郑州公安通报，此前网传嫌犯落网消息不实；打捞现场发现一把长20厘米左右的斧头

　　新京报讯 （记者贾世煜 雷燕超 徐天鹤）5月11日下午，郑州市公安局官微“平安郑州”发布通报称，经警方核实，网上流传的“杀害网约车乘客嫌疑人刘某华已被抓获”、“嫌疑人仍在使用支付宝”等视频图片均为不实信息。

　　此前，一段疑似刘某华被抓获的视频在网上广泛流传。另有消息称，嫌犯刘某华仍在使用支付宝。

　　据“平安郑州”于5月10日发出的通报，2018年5月6日凌晨，我市航空港区，发生一起命案，受害人李某珠（女，21岁，山东济南人）在搭乘网约车途中被害，网约车司机刘某华（男，27岁，郑州航空港区人）有重大作案嫌疑。经专案组调取事发地附近多路监控，顺线追踪，显示嫌疑人刘某华作案后弃车跳河，现警方正在相关区域全力展开搜捕。

　　“活要见人，死要见尸！”“平安郑州”在这条通报下评论道。

　　5月11日下午4点左右，新京报记者在航兴路跨南水北调总干渠大桥附近看到，搜捕现场已被封锁，郑州市红十字水上义务救援队的20余名队员，正在搜捕打捞犯罪嫌疑人刘某华。搜索打捞地，便是此前警方通报的犯罪嫌疑人落水地。

　　新京报记者在现场看到，桥下水流相对平缓。据现场安保人员透露，水深7米左右。约20名救援队员身着潜水衣，乘坐橡皮艇，在附近水域行驶并下水打捞。他们在水下发现了一把20多厘米长的斧头，斧身有锈斑，刀刃锋利。目前，尚无法确定这把斧头是否与本案有关。

　　据现场知情人士透露，11日晚，搜捕人员在水中发现了一具尸体。但该尸体是否嫌疑人，仍需等待进一步鉴定结果。

　　为此，新京报记者于11日晚向郑州市公安局航空港分局的工作人员求证。截至发稿时止，官方未做出正面回应。

　　■ 特写

　　“空姐遇害案”嫌犯刘某华 家中独子性格孤僻

　　这几天晚上，河南郑州中牟县张庄镇崔庄村的村民李丽（化名），都要检查房门是否反锁。

　　村里人都听说了，李丽家的邻居刘某华很可能杀了人。李丽是个中年妇女，生性小心。坐在村口，她边将针线穿过鞋垫边说，“谁知道他会不会晚上回来跑到谁家去。”

　　刘某华这个名字，是在一夜之间突然传开的。

　　5月10日，空姐打车被杀案见诸媒体后，涉事的“滴滴出行”叫车平台发出100万元悬赏令——寻找顺风车司机刘某华。

　　当晚，郑州市公安局官微也发出通报，称网约车司机刘某华有重大作案嫌疑。

　　5月11日上午，新京报记者探访了刘某华所在的张庄镇崔庄村。刘某华的父亲说，“他（刘某华）骑摩托车撞倒西华县一个人，撞成植物人了”，后来私了了。

　　包括刘某华邻居在内的多户村民称，刘某华性格孤僻，见到同村的人从来不打招呼。他几年前曾结婚，但后来妻子出走。

　　新京报记者贾世煜 雷燕超 河南郑州报道

　　崔庄村刘某华家门前。 新京报记者 贾世煜 摄

　　曾骑摩托撞人

　　崔庄村不大。村民们的房屋并排而立，多为石棉瓦搭建的简易房。

　　据崔庄村村民介绍，前些年，村民们因为拆迁暂时搬到这里。当时每家每户都得到了一些拆迁补偿，日子过得还算可以，几乎家家都有私车。

　　11日上午，刘某华家家门紧闭，但未上锁。锈迹斑斑的铁门上，贴着一张红底黄字的“爱”。旁边是被扯烂的半副春联，上书“福音常临”。

　　出事前，刘某华是一个还算新手的滴滴司机。“跑了有两三个月。”刘某华的父亲说。

　　跑“滴滴”的车辆，是刘某华的第二辆车。一名村民说，刘的第一辆车是黑色轿车。在刘骑摩托撞人后，为了赔钱，黑色轿车被卖掉了。

　　刘某华的父亲向新京报记者确认了撞人这件事，“他骑摩托车撞倒西华县一个人，撞成植物人了”，“私了下来连医药费二三十万。”他说，至今家里还有40多万欠账。

　　上述村民说，跑“滴滴”的第二辆车是白色江淮汽车。根据警方通报，嫌疑人刘某华作案后弃车跳河。

　　刘父说，买这辆车时是分期付款。“见月2000多块是我给他出。（但当初）他分期付款买车，我连去都没去，我都不知道。”

　　根据滴滴公司的通报，刘某华接单的账号属于他的父亲，且正常通过了滴滴顺风车注册的三证验真、犯罪背景筛查和接首单前须进行人脸识别等安全措施。

　　11日下午，新京报记者在刘某华家见到了他的母亲。刘母看起来神智不太清醒，她至今还不知道刘某华出事的消息。

　　刘母说，这几天刘某华不在家，她5月11日下午去县城找刘某华，但是没能找到。

　　性格孤僻

　　包括刘家邻居在内的多名村民透露，刘某华小名刘飞（音），系家中独子。刘飞寸头、瘦脸，看起来很精神，但性格孤僻，很少有人知道他在干什么。

　　一位与刘某华年纪相仿的村民说，村里一起长大的孩子都不和刘某华玩。刘某华在张庄中学读过初中，但未读完就辍学了。

　　名字被披露后，刘某华在多个社交平台的信息被曝光。

　　在刘某华的社交资料中，他的网名叫“上将军”，26岁，兴趣是俯卧撑和健身。最近在玩的游戏是一款枪战游戏。在这款游戏中，他军衔32级，拥有19支枪械。

　　在QQ空间里，他曾晒出多张与一女子的亲密合影。但一名村民对新京报记者表示，不认识照片中的女子。村民们说，刘某华曾在数年前结婚，但后来妻子离开了他。

　　“他结婚又离婚了，就是不正经干，人家给他离婚了。”刘某华的父亲说。

　　早有暴力倾向

　　5月11日上午，新京报记者见到了死者李某珠父亲的朋友吴先生。

　　吴先生说，据警方透露，李某珠身中数刀。

　　在多名村民眼中，刘某华的暴力倾向早已有之。

　　一名村民说，刘某华曾经打他父母，“成天给他爹打得没处儿跑，还打他娘嘞。庄里没人敢拉架，谁拉他骂谁。问他爹要钱，还限时间（必须给），不给就打。”

　　在崔庄村，多名村民表示，刘某华曾扬言要砍他堂叔。刘某华家和他的堂叔家原本相邻。两家闹矛盾后，他的堂叔将家搬到了村西边。

　　5月11日上午，新京报记者到刘某华堂叔家，但他家大门紧锁。一位邻居说，刘某华的堂叔好几天都没见人影了。

　　“那回他（刘某华）爹说，他掂着刀（要）杀他叔嘞。”一位与刘某华家曾经相熟的村民说。这名村民解释，矛盾起因是因为堂叔家喂的小鸡，吃了他家的饭、一口面条。

　　这位村民与刘家有些亲戚关系，还曾参加过刘某华的婚宴。与刘某华的堂叔一样，她家也曾与刘某华家相邻。但因怕刘某华找事，遂搬家到其他地方。

嫌犯空姐村民
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