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空姐遇害案：平台法律责任没法“顺风”而逝

空姐遇害案：平台法律责任没法“顺风”而逝
2018年05月12日 01:46 新京报
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　　空姐遇害案：平台法律责任没法“顺风”而逝

　　■ 观察家

　　顺风车平台需要承担的，虽然只是“合理的安全保障义务”，可若履责不到位也得承担法律责任。

　　空姐坐顺风车遇害案，这几天引发强烈关注。事发后，滴滴方面两度发表声明，先是称“我们负有不可推卸的责任”，悬赏一百万缉拿凶手，接着公布了自查进展，宣布对顺风车平台业务全国停业整顿一周。

　　而据新京报报道，作案后弃车跳河的犯罪嫌疑人刘振华，被多户村民称“疑似患有精神疾病”，“暴力倾向早已有之”，“还打他娘嘞”；数年前骑摩托还将人撞成植物人，“私了下来连医药费二三十万”，这得到刘父与村干部的证实。

　　眼下网上围绕顺风车平台责任的讨论正酣，这些事实无疑再添素材。从目前情况看，正如滴滴方面自称的，平台有难以推卸的责任。

　　理论上讲，网约车和顺风车大有区别，对应的平台责任也不同。对网约车业务来说，根据交通运输部等出台的《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》，平台与消费者之间是承运合同关系，网约车平台就跟出租车公司那样，承担承运人责任，应当保证运营安全；顺风车业务则是“自愿民事行为”而非运营，平台作为信息中介，跟司机、乘客之间是居间服务关系，只用承担“合理的安全保障义务”。

　　也就是说，作为平台的滴滴，如果充分履行了必要的信息审核、安全管理义务，严格查看了司机“三证”（身份证、行驶证、驾驶证），核实真实身份，应视为尽到了法律义务，这样要承担的，主要就是道义补偿责任。

　　问题是，从披露出来的信息看，其信息审核和安全管理仍存在“漏洞”。滴滴第二次通报就提到，“嫌疑人系违规借用其父的顺风车账号接单”。滴滴顺风车已采取了三证验真、犯罪背景筛查和接首单前须进行人脸识别等安全措施，却还是让一个不具备开顺风车资格的人，顺利地“跑了有两三个月”，这不应该。

　　其二，通报还说到，嫌疑人“案发前曾有一起言语骚扰投诉记录”，可“滴滴客服曾五次电话联系嫌疑人却未能接通”，“后续未对投诉妥善处理”。也就是说，虽有信息审核但仍有疏忽。对于这类遭投诉后数次不接电话的情形，或许有必要及时“拉黑”。

　　刘振华被曝出的“暴力倾向”“疑似患精神疾病”等问题，目前还是单方说法、仍待查证，但若属实，那也表明了，寓于细节疏漏中的漏洞可能造成的风险之大。

　　根据《侵权责任法》，“因第三人的行为造成他人损害的，由第三人承担侵权责任”，“管理人或组织者未尽到安全保障义务的，承担相应的补充责任”。鉴于这些漏洞，可以推定履行义务有失。作为受害人的亲属，可通过提起附带民事诉讼或协商等渠道，获得一定的经济赔偿。

　　但板子也不能全打在平台身上。眼下的顺风车在提供更便捷的出行服务时，还带有部分社交性。据流传出来的受害空姐顺风车页面截图，司机的评价标签包括了“颜值爆表、天生丽质、非常有礼貌、氧气美女”等，这对别有用心者来说无异于目标“雷达”。这对顺风车平台应尽的风控之责提出了较高要求。然而，据规定，顺风车司机的进入门槛却简单到只须审核“三证”，远比网约车“宽松”。

　　对空姐坐顺风车遇害案，平台的法律责任没法“顺风”而逝。而从长远看，还应尽快对顺风车制度作出修订，因为只有更严格的法律规制包括前端筛查，才能确保用户安全，才能让这个新业态稳健成长。

　　□欧阳晨雨（法律学者）

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