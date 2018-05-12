顺风车开上命运拐点 将很快迎来更为严厉的监管

“空姐深夜搭顺风车遇害”事件继续发酵，今天下午，滴滴方面表示，决定自5月12日零点起，顺风车业务在全国范围内下线，停业自查整改一周。

曾经打着公益标签的顺风车，命运或许迎来拐点。

被开了绿灯的出行模式

2015年6月，刚刚和快的合并的滴滴在北京举办了一场发布会，宣布正式推出顺风车业务。这是滴滴在打车、专车及企业出行服务后推出的第四个出行服务。

柳青在会上说：“顺风车不但为大家提供了一种绿色出行的方式，而且能让人们产生一种分享式的愉快体验，重塑人与人之间的关系，这可能也是未来环保理念落地的一种常态。”

滴滴将顺风车定位于C2C拼车平台，以帮助私家车主和乘客共享通勤出行。从严格的共享角度来看，顺风车是最符合“共享出行”这一定义的出行模式。

正式上线1个月后，就覆盖了全国148个城市。上线当月的全国日高峰就突破60万单，注册车主超过260万，用户破200万。

“公益”，是滴滴为顺风车找到的宣传标签。彼时网约车正深陷于各地出租车大规模的抵制之中，顺风车是滴滴当时少有的受到政策明确鼓励的业务之一。

早在2014年1月，北京市交通委就发布了《北京市交通委员会关于北京市小客车合乘出行的意见》。

北京市交通委认为，小客车合乘是缓解城市交通拥堵、减轻机动车排放对大气污染的解决办法之一，将规范本市小客车合乘行为，保护合乘各方的合法权益，区别合乘与非法运营，并且首次认可乘客合理分摊“拼车费”。

而在当时，网约车还深陷是否合法化的问题不能自拔。

图 / 视觉中国

2015年，交通运输部也发布政策，明确提出顺风车和拼车概念，鼓励以顺风车形式的私家车营运性行为。在每年的春运时期，顺风车这一拼车模式更是会受到或多或少的鼓励。

根据滴滴出行提供的数据，2016年春运，该平台“跨城顺风车”共运送190万人回家，2017年增长到848万人，预计今年将输送全国各地的旅客共3300万人，是前两年人数总和的3倍。

顺风车之所以在一定程度上受到用户欢迎，价格因素是其中至关重要的一点。北京地区，滴滴顺风车起步行程3公里，起步价最低9.6元。对比快车，相同时间相同行程下，顺风车的价格最低几乎是快车价格的一半。

带有社交属性的产品

空姐遇害事件发生之后，有观点认为，滴滴的顺风车业务与平台上的其他网约车服务相比，几乎是唯一一个自带社交属性的产品。

顺风车业务鼓励用户详尽地完善个人资料，在首次打开顺风车的个人界面上，写着“完善资料，更易获得车主青睐，成功出行概率提升20%”。

引导页上提供了年龄和行业两个标签，年龄的引导语是“让司机更懂你”，行业的引导语是“遇见有趣的人”。个人资料的行业信息与脉脉和领英打通，可以关联脉脉和领英的职业账号。

这也就是说，当乘客发布行程之后，车主可以有选择性地查看乘客的个人信息，包括照片、年龄、职业等，几乎完全满足一个社交软件所需的信息。

但问题在于，与社交软件完全线上化不同，打车这一线下场景为乘客和车主双方提供了一个完美的线下见面的封闭空间。

社交网络上有不少关于顺风车的讨论。知乎上有用户发帖询问：“如何看待滴滴顺风男车主只接女生的单”，一位女乘客在下面评论说，我出行20次，被要微信被勾搭10次。

行程结束之后，乘客及车主双方可以互相进行评价。网络上流传的一张截图显示，部分车主在女乘客页面下的评价有些不堪入目。

空姐遇害的事件发生后，恐慌的情绪在蔓延。下午，有媒体报道称，一位女乘客因为自己的顺风车页面上被司机评论为“美女”而害怕，她联系滴滴平台希望可以删除这些标签及评论，但滴滴客服在电话中表示，标签无法删除。

而在此之前，网络上甚至出现了教导顺风车主如何才能接到空姐的攻略指南。

接空姐指南截图

文章开头写着，“赵先生知道你们注册各种顺风车都是憋着想接个美女，可为什么自己从来没接到一个空姐？”作者解答说，“那是因为，你不了解空姐的上班机制。”接着，文章详细描写了空姐的上班流程、住宿地址等等。

此前，甚至有部分车主在车上安装摄像头，在直播平台上直播车内与空姐的聊天过程。

共享+社交的顺风车走向何方？

今天下午，滴滴官方发布声明公布自查进展，宣布顺风车平台业务全国停业整改一周。

滴滴在声明中称，发现郑州顺风车案件的接单账号归属于嫌疑人父亲，且正常通过了滴滴顺风车注册的安全措施。嫌疑人系违规借用其父顺风车账号接单。同时，滴滴承认，滴滴原有的夜间安全保障机制不合理，导致在该订单中针对夜间的人脸识别机制没有被触发。

此外，滴滴还透露，嫌疑人在案发前，曾有一起言语性骚扰投诉记录，客服五次通话联系不上嫌疑人，由于判责规则不合理，后续未对投诉做妥善处理。

可以预想的是，这场事件将会成为顺风车这一出行模式的拐点。空姐遇害将这个缺口真正地放到了公众的眼前，一直被公益、环保褒奖的顺风车，终究因为其中隐藏的安全隐患而走向了命运拐点。

没人知道共享+社交的顺风车模式会走向何方。

但可以预测的是，网约车行业将很快迎来政府管理部门及平台更为严厉的监管。

事发后，人们纷涌在这位21岁空姐的微博下表达悼念。她的微博更新频率不高，最早的一条微博写着，“好运气不会都在今天晚上用完了吧”。

记者 / 薛星星

编辑 / 魏佳 赵力

编辑：魏佳 赵力 刘喆