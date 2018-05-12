游戏直播第一股虎牙上市了 腾讯2年后有望成大股东

▲虎牙直播正式登陆纽约证券交易所

大洋彼岸的纽交所门前，国内游戏直播第一股虎牙的CEO 董荣杰带着团队摆拍了一幅喜气洋洋的照片，大家脸上抑制不住的笑容，配上点赞的手势，这是一幅IPO标配图。像弹幕网站B站带着二次元Coser敲钟一样，虎牙带上了带着头部主播Miss、骚男。

美国东部时间5月11日9点，虎牙直播正式登陆纽约证券交易所，成为国内游戏直播上市第一股。虎牙股价定为每美国存托凭证12美元，开盘价报15.50美元。

招股书显示，虎牙直播将发行1500万美国存托凭证（ADS），最高发行量将达到1725万ADS（包涵承销商超出配售部分），每ADS首次公开发行价格为12美元，因此通过此次首次公开募股，虎牙直播募集金额的范围在1.80亿美元到2.07亿美元之间。

同时，招股书还披露了一个重要事实，腾讯有权在2020年3月8日至2021年3月8日期间以当时公平的市场价格购买额外股份，以达到虎牙直播投票权的50.1%。

也就是说，如果腾讯未来确定行驶上述权力，那么，腾讯有望成为虎牙第一大股东。

腾讯的平衡术

招股书透露，腾讯有权在2020年3月8日至2021年3月8日期间以当时公平的市场价格购买额外股份，以达到虎牙直播投票权的50.1%。

而此前腾讯的身影曾多次出现在另一游戏直播巨头斗鱼直播的投资人名单中。

工商注册资料显示，自2014年成立以来，斗鱼直播经历了6轮融资，除去未公布金额的D轮及A轮，累计融资额度超61.4亿元。其中2018年3月，腾讯独家完成6.3亿美元融资；2016年8月，腾讯领投，南山资本、深创投及红杉中国等完成15亿元C轮融资；2016年3月，腾讯、南山资本、红杉中国完成1亿美元B轮融资。从上述数据可知，腾讯已参与斗鱼直播三轮融资，累计融资额超过斗鱼总融资额的六成以上。

腾讯在游戏直播领域扮演着“关键先生”的角色。游戏直播以游戏版权、游戏赛事为核心资源，国内游戏直播行业已经形成从游戏版权、电竞赛事到直播平台、明星主播、粉丝经济及周边衍生品的产业链，这其中又以游戏版权和电竞赛事为核心。一场知名电竞赛事的直转播权限都在数千万元级，甚至更高。而腾讯掌握着游戏版权和电竞赛事等上游资源。

据财新网此前报道，像KPL（王者荣耀职业联赛）、LPL（英雄联盟职业联赛）这类顶级赛事，都采取暗中招标的模式，与主办方有战略合作关系的直播平台，往往可以用较低的价格获得重要赛事的直转播权，而没有合作关系的平台往往价格较高，还要搭配“冷门”场次的比赛。从以上两点不难发现，争取到腾讯的投资，也意味着争取到了宝贵的资源。

腾讯的投资策略一向是以“赌赛道”见长的。而此次在游戏直播领域更是十分突出，在斗鱼直播中此前的投资中占据超六成份额，在虎牙中拥有39%以上投票权和表决权，未来甚至可以通过认购达到超50%的控制权。这也表明，虎牙直播虽然已经成功圆梦游戏直播第一股，但未来发展情况，更多取决于腾讯的押注。

虎牙直播CEO董荣杰称，募集资金将用于继续发展游戏直播，并布局电子竞技的上下游。“我们希望通过资本的方式，加强与上下游的联系，如果有合适的机会，也不排除投资一些上下游公司”，董荣杰在敲钟前的记者对话环节中表示。

上市前“突然”扭亏为盈

原本并不盈利的虎牙突然盈利了。

在上市前一日下午（美国东部时间5月10日14时左右），虎牙直播向美国证券交易委员会（SEC）提交招股说明书4号修订文件，其详细募资及业绩数据也随之揭开。

在此前公布的招股书1号说明文件中，虎牙直播尚未实现盈利，而在后续公布的招股书3号和4号说明文件中，虎牙直播在2018年第一季度实现扭亏为盈。

3号说明文件中显示，截至2018年3月31日，虎牙第一季度总营收为8.46亿元人民币，去年同期为3.99亿元人民币，同比增长111%。按照美国会计准则口径，虎牙一季度净利润为人民币3140万元，上年同期净亏损人民币4170万元，同比增长175.30%。

具体到业务上，直播营收为人民币7.93亿元，广告和其他营收为人民币5080万元，分别较上年同期增长107.2%和212.4%。上年同期，直播营收为人民币3.83亿元，广告和其他营收为人民币1630万元。

谈及虎牙直播扭亏为盈的原因，董荣杰解释说：“我们在2018年一季度已经取得千万级盈利，这主要是由于此前游戏直播的用户积累，以及带宽成本的下降，综合起来，游戏直播整个行业已经进入到扭亏为盈的时期。”

在1号说明中，展示了虎牙直播两年来的业绩。其2016年和2017年的营业收入分别约为7.97亿元和21.85亿元。直播打赏和广告等为其主要收入来源，其中，直播打赏在上述两年分别为其带来约7.92亿元和20.70亿元的收入，广告等在上述两年分别为其带来约0.5亿元和1.15亿元的收入。直播打赏占到其收入比例的99.37%和94.74%。

2016年和2017年虎牙直播尚未实现盈利，现阶段虎牙直播尚未实现盈利，2016年和2017年归属于虎牙上市公司的净亏损分别约为人民币6.26亿元和8097万元；2016年和2017年归属于虎牙普通股东的净亏损为人民币6.26亿元和1.01亿元，均呈现收窄趋势。

虎牙直播2016年和2017年未实现盈利原因与其运营成本有关，招股书显示，其2016年和2017年总运营支出为人民币3.28亿元和3.59亿元；2016年和2017年运营亏损为人民币6.26亿元和9487万元。虎牙直播的营收支出主要用在技术研发、市场销售及常规经营，其中，技术研发、市场管理和常规经营费用在2016年分别占比47.35%、24.23%、28.41%，在2017年分别占比57.31%、21.04%、21.64%。

一第三方直播平台创始人向新京报记者解释称，虎牙直播以游戏直播为主，游戏直播则还需要支付游戏版权及赛事成本、高清带宽成本，不如泛娱乐、秀场直播变现直接。秀场直播签约主播就可以开播，实现现金流。但该创始人告诉新京报记者，游戏直播的用户留存更强，长期看好。

估值在24亿美元到28亿美元间

在虎牙直播本次公开募股前，欢聚时代（NASDAQ：YY）、腾讯旗下全资子公司Linen Investment Limited，以及其他投资者的持股比例分别为48.1%、34.6%以及17.3%的股份。本次公开募股后，欢聚时代（NASDAQ：YY）、腾讯旗下全资子公司Linen Investment Limited、其他投资者及本次公开募股加入的投资者的持股比例分别为44.5%、32.0%、16.1%和7.4%。

若以1.80亿美元到2.07亿美元募资额，对应7.4%的持股比例计算，虎牙直播在本次公开募股中的估值在24.32亿美元到27.97亿美元之间，若取中值计算则为26.14亿美元。2018年3月，腾讯以4.6亿美元换取虎牙直播34.6%的股权，当时虎牙直播的估值约为13.29亿美元，3个月时间内，估值翻番。

虎牙直播将采用同股不同权的AB双股权架构，每ADS代表1股A级普通股。A级普通股和B级普通股在除表决权和转换权外拥有相同的权利。其中，1股A级普通股含有1股表决权；1股B级普通股含有10股表决权，并可转换为A级普通股。但在任何情况下，A级普通股都不能转换为B级普通股。

在虎牙直播本次公开募股前，欢聚时代（NASDAQ：YY）、腾讯旗下全资子公司Linen Investment Limited分别持有其56.4%和40.5%的B类普通股。公开募股后，若承销商不执行超额发行的情况下，欢聚时代和Linen Investment Limited将分别持有虎牙直播总表决权和投票权的54.9%和39.5%；若承销商执行超额发行的情况下，欢聚时代和Linen Investment Limited将分别持有虎牙直播总表决权和投票权的54.8%和39.4%。

从上述数据也可以看出，欢聚时代对虎牙直播拥有超50%的表决权和投票权。欢聚时代的绝对控制权源于虎牙直播的发展历史。虎牙直播于2014年上线，以游戏直播为主营业务，隶属于欢聚时代互动娱乐事业部。2016年随广州虎牙信息科技有限公司成立而形成独立运作实体。

腾讯对虎牙直播的B级股权则来源于此前的投资。虎牙直播在上市前进行过两轮融资，分别是2017年5月获得的A轮7500万美元融资，以及2018年3月完成了B轮腾讯独家完成的4.6亿美元融资，共包含6449万B级普通股，每股折合7.16美元。

面对两个“巨头”的高比例控股，董荣杰称：“欢聚时代是中国最早的直播公司，未来，我们会和欢聚时代一起探索直播更广阔的业务环境；腾讯是游戏行业最强的公司，我们会和腾讯一起，更好的为游戏以及游戏直播行业的服务。”他同时表示：“游戏直播行业未来会成为，老游戏保持用户留存，新游戏获取用户的重要渠道。”

具体而言，董荣杰称，未来将和腾讯深度思考直播平台和游戏互动的打通，也希望和腾讯在赛事方面进行合作。上周虎牙发布了东南亚版本，也希望和腾讯一起，开拓东南亚游戏直播市场。

作者 | 白金蕾

编辑 | 金彧 杨砺

编辑：金彧 杨砺 刘喆