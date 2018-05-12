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网约车安全事故频发 如何才能保证乘车安全？

网约车安全事故频发 如何才能保证乘车安全？
2018年05月12日 00:03 中国新闻网
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　　网约车安全事故频发 如何才能保证乘车安全？

　　中新网北京5月12日电（记者 吴涛）近日，一名年仅21岁的空姐深夜打滴滴顺风车遇害，事件引发大众关注，让人心痛。而在这样的极端案例之外，各种大大小小的安全事故也不乏出现。从乘客的角度，乘坐网约车有没有预防这类悲剧发生的办法？记者对网上的相关建议进行了梳理，供读者参考。

资料图：出租车 中新网记者 金硕 摄资料图：出租车 中新网记者 金硕 摄

　　

　　这些情况下下尽量不打车

　　防患于未然，有些情况下，就不要外出或打车了，如深夜打车；尤其深夜去偏僻远郊区，城乡结合部等。

　　如果夜晚等外出，尽量选择公共交通。急需打车时，尽量选择专车服务，虽然价格不低，但安全性比其他出租车要高一些。

　　车辆信息不符的车不上

　　据了解，目前网约车平台都会要求司机和车主身份验证，包括“身份证”、“驾驶证”和“车辆行驶证”信息，只有三证信息全部真实有效才能成功注册。但需要注意的是，无论是传统出租车，还是网约车，社会上还是会存在与注册信息不符的车辆。

　　如果乘客在搭乘车辆时，遇到车牌信息和APP显示不符、车型不一致的情况要拒绝搭乘车辆，并可通过APP内的投诉通道直接反映。明知是黑车，一定不要上。如果遇到“套牌车”，则无解，据了解，“套牌车”多存在于传统出租车中。

资料图：行驶在路上的各种出租车。中新网记者 金硕 摄资料图：行驶在路上的各种出租车。中新网记者 金硕 摄

　

　　个人信息谨慎透露

　　出门在外不露财，打车同样适用。提前准备出打车的零钱，无论是手机中的钱包还是实体钱包，勿让其他人看到里面的总额。独自打车尽量不穿戴华贵。

　　除了不露财，尽量不露色。女孩一个人打车不穿着暴露，花枝招展，姿色超群者尤其要注意。

　　另外，很多司机喜欢和乘客聊天，此时，乘客不要吐露太多个人隐私信息，尤其是单身、资产丰厚等敏感信息。

　　乘车时最好这样做

　　首先是坐的位置，如果是出租车或者网约车，可以选择坐在司机后面的位置，方便查看司机动态，司机也不容易发起袭击。搭乘顺风车一般坐副驾驶位置，坐后面属不礼貌行为，具体情况，乘客可酌情选择。

　　如果晚上乘车，打开一点车窗，谨防密闭空间“迷药”等，有什么情况发生也方便对外大声呼救。

　　打车时不瞌睡，女生经常外出打车最好备有“防狼剂”等。车辆行驶中，注意使用APP查看行驶路线，谨防司机绕路或完全就是错误路线。

　　在车站或一些人群密集区，尽量去打流动车辆，而不是选择停靠拉客车辆。（注：文中观点主要参考网友建议及大学教授观点。）

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