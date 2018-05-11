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Facebook组建区块链团队 拟创建数字加密货币

Facebook组建区块链团队 拟创建数字加密货币
2018年05月11日 23:40 新浪科技
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　　新浪科技讯 北京时间5月11日晚间消息，国外媒体今日援引多位知情人士的消息称，Facebook正考虑创建自己的数字加密货币，允许其全球数十亿用户进行电子支付。

　　其中一位知情人士称：“他们(Faceboook)对此事特别重视。”报道称，Facebook正在组建一个区块链团队，由Messenger前负责人大卫·马库斯(David Marcus)领导。

　　马库斯曾在在线支付公司PayPal工作过，还是数字加密货币交易所Coinbase董事。对于该职位变动，马库斯已给予证实。

　　据悉，Facebook大约在一年前开始研究区块链技术(比特币的底层技术)，探索社交平台如何利用这项新兴的技术。当时，该项目由Facebook开发人员摩根·贝勒(Morgan Beller)负责，贝勒也是Facebook唯一一名研究区块链技术的员工。

　　而本周，Facebook任命负责Messenger业务的副总裁马库斯组建新团队，进一步探索Facebook如何利用这项技术。报道称，目前该团队的规模还不是很大，不到12人。

　　加盟Facebook前，马库斯曾任PayPal总裁。去年12月，他还加入了Coinbase董事会。

　　这些知情人士称，Facebook目前只是在研究区块链技术和数字加密货币，要形成最终的产品可能还需要数年时间。另外，Facebook并不准备进行ICO(首次代币发行)。

　　一位知情人士称，要开发自己的数字加密货币，Facebook可能需要在区块链和数字加密货币领域进行战略并购。此外，区块链技术还可用于帮助Facebook对账户身份和加密数据进行验证。

　　之前，Facebook也曾尝试过虚拟货币。2009年，Facebook曾推出Facebook Credits，允许用户在游戏中购买虚拟商品，但并未吸引用户的兴趣。

　　马库斯今年2月在接受采访时曾表示，由于一些问题尚未解决，短期内Facebook还不会将数字加密货币整合到其应用中。(李明)

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