虎牙直播敲钟：游戏市场持续爆发催生游戏直播上市热

新浪科技 谭宵寒

在完成了腾讯投资的B轮融资两个月后，虎牙直播在今日正式登陆纽交所，成为中国第一家游戏直播的上市公司。开盘价15.5美元，较12美元的发行价上涨29.17%，以开盘价计算，虎牙市值达到31.24亿美元。

作为虎牙直播的控股公司，同样为美股上市公司的欢聚时代目前市值为50亿美元左右，受虎牙直播上市影响，欢聚时代开盘小幅上涨。

起于YY游戏直播部门

2005年，YY旗下的游戏资讯平台多玩网络成立，到2008年游戏及时通讯软件YY语音和UGC视频直播内容平台YY直播诞生，四年后，YY正式在美上市，而在同年，电竞产业因《英雄联盟》大热而爆发，YY便顺势上线了游戏直播业务，2014年正式更名虎牙直播。

在上线之初，虎牙直播推出打赏机制、上线虚拟礼物和道具体系，找到了商业模式——用户对主播的打赏和虚拟物品消费，主播为平台生产内容、吸引用户和促使用户消费，平台和主播按约定的比例进行分成。

2014年开始，互联网大环境的变化，使得传统网站媒体包括游戏工具的变现能力，广告+游戏联运的方式，都已经显露颓势。李学凌认为，专注于游戏直播的虎牙能成为欢聚体系新的流量增长点，这也是虎牙战略的第一步，2015年初，当时欢聚时代CEO李学凌宣布欢聚来年将拿出7个亿加大投入虎牙直播，虎牙也成了董荣杰在欢聚时代以后的二次创业。

2016年底，虎牙正式宣布从欢聚剥离出来，成为独立公司，2017年5月启动了外部融资，引入平安、高榕等A轮投资，今年3月完成了腾讯的B轮融资。

上市前扭亏为盈

过去对于游戏直播而言，长期亏损是其面临的窘境，但从去年底开始，游戏直播平台也渐渐实现了扭亏为盈。一位业内人士曾向新浪科技分析说，虽然单纯游戏直播业务可能面临亏损，但从有流量来源的游戏直播切入，再将用户引流到其他产品上，能够实现平台的盈利。

从虎牙招股书披露的数据来看，虎牙在2017年第四季度实现了盈亏平衡，净利润为497.8万元，并在今年第一季度扩大了净利润规模，为3140万元。

扭亏为盈一方面是营收的增长。虎牙在2016年第四季度刚刚加入了广告模式，目前在总收入中占比依旧较小，其营收增长主要依赖直播服务拉动，2018年第一季度直播服务营收同比增长107.2%，招股书中提到，主要基于付费用户数量的增长，以及每用户平均开支的增加。数据显示，虎牙直播季度ARPU（付费用户的平均收入）值从2016年第四季度的195.5元人民币增长至2017年第四季度的247.6元。

而实现盈利的另一关键是，CDN环境好转，单价有所下调。中银国际在一份研报中指出，带宽成本占虎牙整个运营成本的比例，从2016年的30.88%下降到2017年的21.3%，未来随着云计算技术成熟，平台的数据计算成本占比将进一步下降。

虎牙直播CEO董荣杰分析说，整个游戏直播行业已经告别了过去单纯的亏损，逐渐进入到了良性的、有正常业务利润的阶段。“游戏直播行业可能从今年开始，进入到利润竞争阶段。”

“直播已经度过资本和行业去清阶段，看好接下来直播的真正理性成长期。” 中泰证券传媒分析师王晛表示，BAT 陆续投资直播公司将进一步加速直播行业经营和盈利模式成熟。

游戏市场持续爆发带动直播平台

而游戏直播平台在去年发展良好的一部分原因在于中国游戏市场的持续爆发密切相关。随着网游和手游市场的不断发展，《英雄联盟》《王者荣耀》《绝地求生》等现象级的游戏持续涌现，越来越多的人开始习惯看别人打游戏，这催生一个庞大的市场，而且这个市场正在不断壮大。

对于游戏直播平台和新发行游戏的关系，董荣杰介绍了三大趋势，第一，一些公司从以往以RPG为主，到慢慢向MOBA游戏转型，随着科技的进展和带宽成本下降，未来新游戏会越来越适合游戏直播平台；第二，游戏直播渗透内容一直在上升；第三，从狼人杀到吃鸡游戏，越来越多的游戏用户会看了游戏直播转去玩游戏。“游戏直播可能慢慢会变成用户选择新游戏的非常重要的渠道。”

作为24小时陪伴用户、对互动性要求极强的内容提供方，直播平台比拼的是能源源不断提供优质内容、并不断改进和提升内容的生态，但归根结底比拼的是主播。“一款新游戏直播，头部主播的出现需要3-4个月。因此，起步阶段拼的是平台的底蕴。谁能做好新游戏，培育出头部主播，谁就能赢到最后。”一位业内人士分析说。

对于未来虎牙将如何培养孵化主播，董荣杰表示，现在人们越来越个性化，人群慢慢开始分层，未来很难大家只玩一款游戏，很多小众游戏不再小众。“我们会看到越来越多游戏会受到用户的欢迎，搭建一个良好的主播培训、培养、成长的生态，对我们来说非常重要的。虎牙一直以来致力于持续的打造主播，打造头部主播。”

腾讯再迎IPO丰收年

今年3月8日，腾讯以4.6亿美元战略投资虎牙直播，持股比例为34.6%，股东协议中规定，腾讯有权在三年内，按照届时市场公允价格购买虎牙额外股份，达到50.1%的投票权。对于获得腾讯的投资以及如何看待未来腾讯的增持，董荣杰表示，在整个游戏行业里，腾讯是一家不可忽视的公司。“我们非常荣幸虎牙能够跟腾讯站在一起，一起去寻找如何利用游戏直播，更好地为整个游戏行业、内容行业服务。”

在合作方面，虎牙直播CEO董荣杰介绍说，非常期待能够跟腾讯，包括游戏在内的各个领域进行深度合作，目前在和腾讯深入思考直播平台能否跟游戏内容进行互动打通，仅仅是商业模式的探索，未来希望能跟腾讯一起进行赛事的深度合作。“虎牙上周在东南亚发布了一款产品，希望能够借助腾讯在海外众多游戏内容，帮助虎牙快速占领东南亚的游戏市场。”

另外，董荣杰介绍说，虎牙不仅仅只有游戏直播，还有很多其他类型的直播内容，这些方面也希望能够跟腾讯进行各方面的探讨，与腾讯众多的资源进行更好的直播尝试。

在虎牙获得融资的同一天，斗鱼直播获得了新一轮腾讯独家投资的6.3亿美金融资，今年或也将上市。从虎牙，到今年可能上市的斗鱼、腾讯音乐娱乐集团，腾讯也开启了2018年的IPO丰收。