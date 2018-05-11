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二更食堂对不当推文致歉：斯时斯刻，羞愧难当！

二更食堂对不当推文致歉：斯时斯刻，羞愧难当！
2018年05月11日 23:12 新浪科技
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　　新浪科技讯 5月11日晚间消息，二更食堂针对微信推文出现不当内容在微博发布致歉声明称，一切无须辩解，辩解只会让错误变得愈加丑陋；因为我们审核不严谨，而导致文中写下了与我们的初心截然相悖的字句。斯时斯刻，羞愧难当！

　　二更CEO李明在声明中表示，这次的严重错误显得业余而不可思议，衷心希望今天是一个起点，一个让所有食堂人刻骨铭心的日子，一个食堂历史上的“羞愧日”。“2018年5月11日，我们会永远记得这一天，一个让我们汗颜无比的日子。”

　　今日微信公众号“二更食堂”发表文章《托你们的福，那个杀害空姐的司机，正躺在家数钱》，因为存在不当内容，遭多位读者举报，导致文章被下线。

二更食堂文章截图(来自微博)二更食堂文章截图(来自微博)

　　以下为二更食堂声明全文：

　　【致歉声明】尊敬的二更食堂读者...

　　【致歉声明】

　　尊敬的二更食堂读者：

　　对不起，这次我们犯了一个很严重的错误。

　　几个小时前，二更食堂在微信公众号的推文，因为审核流程把关不严，出现严重的表述不当，给长期关注食堂的读者造成了强烈的不适感，也给文章涉及的当事人造成了恶劣的影响，在此，我们沉痛而诚挚地向各方表示最深重的歉意！

　　一切无须辩解，辩解只会让错误变得愈加丑陋；因为我们审核不严谨，而导致文中写下了与我们的初心截然相悖的字句。斯时斯刻，羞愧难当！

　　长期以来，食堂奉贡献暖心故事给读者为圭臬，成为不少人喜爱的自媒体平台，正因为如此，这次的严重错误更显得业余而不可思议，更显得时刻提醒自己不忘社会责任是多么地生死攸关。

　　我们错了，我们不讳言。此时，各方任何程度的严峻指摘皆不为过，也衷心希望今天是一个起点，一个让所有食堂人刻骨铭心的日子，一个食堂历史上的“羞愧日”。

　　2018年5月11日，我们会永远记得这一天，一个让我们汗颜无比的日子。

　　再次向各位关心食堂的人们表示万分的歉意！

　　食堂君 李明

　　2018年5月11日夜

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