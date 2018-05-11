新浪科技> 互联网 > 正文

“空姐打车被杀案”嫌犯刘振华素描

“空姐打车被杀案”嫌犯刘振华素描
2018年05月11日 22:10 新京报
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信
犯罪嫌疑人刘振华。图片来自网络犯罪嫌疑人刘振华。图片来自网络

　　包括刘振华邻居在内的多户村民称，刘振华性格孤僻，见到同村的人从来不打招呼。他几年前曾结婚，但后来妻子出走。

　　本文首发于公众号剥洋葱people

　　记者 / 贾世煜 雷燕超 编辑 / 滑璇

　　这几天晚上，河南郑州中牟县张庄镇崔庄村的村民李丽（化名），都要格外小心地检查房门是否反锁。

　　村里人都听说了，李丽家的邻居刘振华很可能杀了人。李丽是个中年妇女，生性小心。坐在村口，她边将针线穿过鞋垫边说，“谁知道他会不会晚上回来跑到谁家去。”

　　刘振华这个名字，是在一夜之间突然传开的。

　　5月10日，空姐打车被杀案见诸媒体后，涉事的“滴滴出行”叫车平台发出100万元悬赏令——寻找顺风车司机刘振华。

受害者李某。图片来自网络受害者李某。图片来自网络

　　当晚，郑州市公安局官方微博发出通报，称“2018年5月6日凌晨，我市航空港区发生一起命案，受害人李某珠（女，21岁，山东济南人）在搭乘网约车途中被害，网约车司机刘某华（男，27岁，郑州航空港区人）有重大作案嫌疑。经专案组调取事发地附近多路监控，顺线追踪，显示嫌疑人刘某华作案后弃车跳河，现警方正在相关区域全力展开搜捕。”

　　今天上午，剥洋葱探访了嫌疑人刘振华所在的张庄镇崔庄村。刘振华的父亲告诉剥洋葱，“他（刘振华）骑摩托车撞倒西华县一个人，撞成植物人了”，后来私了了。

　　包括刘振华邻居在内的多户村民称，刘振华性格孤僻，见到同村的人从来不打招呼。他几年前曾结婚，但后来妻子出走。

　　曾骑摩托撞人

　　崔庄村不大。举目望去，泥泞的土路上，杂草遍地，丛林间不时传来鸟叫。村民们的房屋并排而立，多为石棉瓦搭建的简易房。

崔庄村多为石棉瓦搭建的简易房。 新京报记者贾世煜 摄崔庄村多为石棉瓦搭建的简易房。 新京报记者贾世煜 摄

　　据崔庄村村民介绍，前些年，村民们因为拆迁暂时搬到这里，算是过渡。当时每家每户都得到了一些拆迁补偿，日子过得还算可以，几乎家家都有私家车。

　　刘振华的家，位于崔庄村的一条街上。上午，他的家门紧闭，但未上锁。锈迹斑斑的铁门上，贴着一张红底黄字的“爱”。旁边是被扯烂的半副春联，上书“福音常临”。

刘振华家门前。新京报记者贾世煜 摄刘振华家门前。新京报记者贾世煜 摄

　　出事前，刘振华是一个还算新手的滴滴司机。“跑了有两三个月。”刘振华的父亲说。

　　跑滴滴所用的车辆，是刘振华的第二辆车。前述与刘振华年纪相仿的村民说，那是一辆白色的江淮汽车。根据警方通报，嫌疑人刘某华作案后弃车跳河。

　　这名村民说，刘振华的第一辆车是一辆黑色轿车。在刘骑摩托将人撞成重伤后，为了赔钱，黑色轿车被卖掉了。

　　刘振华的父亲向剥洋葱确认了撞人这件事，“他骑摩托车撞倒西华县一个人，撞成植物人了”，“私了下来连医药费二三十万。”他说，至今家里还有40多万欠账。

　　买第二辆车是分期付款。“见月的两千多块钱是我给他出。（但当初）他分期付款买车，我连去都没去，我都不知道。”

　　根据滴滴公司的通报，刘振华接单的账号归属于他的父亲，且正常通过了滴滴顺风车注册时的三证验真、犯罪背景筛查和接首单前须进行人脸识别等安全措施。嫌疑人系违规借用其父的顺风车账号接单。

　　今日下午，剥洋葱在刘振华家见到了他的母亲。刘振华的母亲看起来神智不太清醒，她至今还不知道刘振华出事的消息。

　　刘振华的母亲说，这几天刘振华不在家，她今天下午去县城找刘振华，但是没能找到。

　　性格孤僻

　　包括刘家邻居在内的多名村民透露，刘振华小名刘飞（音），系家中独子。从外表上看，刘振华寸头、瘦脸，看起来很精神。村民们说，刘振华非常孤僻，很少有人知道他在干什么。

　　“俺娃还一直有着病，焦虑症带抑郁症”，刘振华的父亲说。

　　一位与刘振华年纪相仿的村民说，村里一起长大的孩子都不和刘振华玩。刘振华在张庄中学读过初中，但未读完就辍学了。

刘振华家的小院。新京报记者贾世煜 摄刘振华家的小院。新京报记者贾世煜 摄

　　刘振华的名字被披露后，他在多个社交平台的信息被相继曝光。

　　在刘振华的社交资料中，他的网名叫“上将军”，26岁，兴趣是俯卧撑和健身。最近在玩的游戏是一款枪战游戏。在这款游戏中，他军衔32级，拥有19支枪械。

　　在QQ空间中，他曾晒出多张与一女子的亲密合影。但一名村民对剥洋葱表示，不认识照片中的女子。村民们说，刘振华曾在数年前结婚，但后来妻子离开了他。

　　“他结婚又离婚了，就是不正经干，人家给他离婚了。”刘振华的父亲说。

　　早有暴力倾向

　　今日上午，剥洋葱见到了死者李某珠父亲的朋友吴先生。距案发时已过去几天，听到刘振华弃车跳河的消息，他仍难掩悲愤。

　　吴先生说，据警方透露，李某珠的身上挨了二十多刀，胸部、肺部等到处都是。被发现时，李某珠下身赤裸，身上还有精斑。

受害者李某珠。图片来自网络受害者李某珠。图片来自网络

　　在多位认识刘振华的村民眼中，刘振华的暴力倾向早已有之。

　　崔庄村一位村民说，刘振华曾经打他父母，“成天给他爹打得没处儿跑，还打他娘嘞。庄里没人敢拉架，谁拉他骂谁。问他爹要钱，还限时间（必须给），不给就打。”

　　在崔庄村，多名村民表示，刘振华曾扬言要砍他堂叔。刘振华家和他的堂叔家原本相邻。两家闹矛盾后，他的堂叔将家搬到了村西边。

　　剥洋葱今日上午来到刘振华堂叔家，但他家大门紧锁。一位邻居说，刘振华的堂叔好几天都没见人影了。

　　“那回他（刘振华）爹说，他掂着刀（要）杀他叔嘞。”一位与刘振华家曾经相熟的村民说。这名村民解释，矛盾起因是因为堂叔家喂的小鸡，吃了他家的饭、一口面条。

　　这位村民与刘家有些亲戚关系，还曾参加过刘振华的婚宴。与刘振华的堂叔一样，她家也曾与刘振华家相邻。但因怕刘振华找事，遂搬家到其他地方

我要反馈
新浪科技公众号
新浪科技公众号

“掌”握科技鲜闻 （微信搜索techsina或扫描左侧二维码关注）

创事记

阅读排行榜

评论排行榜

科学探索

苹果汇

众测

来电聊

专题

官方微博

新浪科技 新浪数码 新浪手机 科学探索 苹果汇 新浪众测

公众号

新浪科技

新浪科技为你带来最新鲜的科技资讯

苹果汇

苹果汇为你带来最新鲜的苹果产品新闻

新浪众测

新酷产品第一时间免费试玩

新浪探索

提供最新的科学家新闻，精彩的震撼图片

新浪科技意见反馈留言板

电话：400-690-0000 欢迎批评指正

新浪简介|广告服务|About Sina
联系我们|招聘信息|通行证注册
产品答疑|网站律师|SINA English

Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有