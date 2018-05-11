“空姐打车被杀案”嫌犯刘振华素描

犯罪嫌疑人刘振华。图片来自网络

包括刘振华邻居在内的多户村民称，刘振华性格孤僻，见到同村的人从来不打招呼。他几年前曾结婚，但后来妻子出走。

本文首发于公众号剥洋葱people

记者 / 贾世煜 雷燕超 编辑 / 滑璇

这几天晚上，河南郑州中牟县张庄镇崔庄村的村民李丽（化名），都要格外小心地检查房门是否反锁。

村里人都听说了，李丽家的邻居刘振华很可能杀了人。李丽是个中年妇女，生性小心。坐在村口，她边将针线穿过鞋垫边说，“谁知道他会不会晚上回来跑到谁家去。”

刘振华这个名字，是在一夜之间突然传开的。

5月10日，空姐打车被杀案见诸媒体后，涉事的“滴滴出行”叫车平台发出100万元悬赏令——寻找顺风车司机刘振华。

受害者李某。图片来自网络

当晚，郑州市公安局官方微博发出通报，称“2018年5月6日凌晨，我市航空港区发生一起命案，受害人李某珠（女，21岁，山东济南人）在搭乘网约车途中被害，网约车司机刘某华（男，27岁，郑州航空港区人）有重大作案嫌疑。经专案组调取事发地附近多路监控，顺线追踪，显示嫌疑人刘某华作案后弃车跳河，现警方正在相关区域全力展开搜捕。”

今天上午，剥洋葱探访了嫌疑人刘振华所在的张庄镇崔庄村。刘振华的父亲告诉剥洋葱，“他（刘振华）骑摩托车撞倒西华县一个人，撞成植物人了”，后来私了了。

包括刘振华邻居在内的多户村民称，刘振华性格孤僻，见到同村的人从来不打招呼。他几年前曾结婚，但后来妻子出走。

曾骑摩托撞人

崔庄村不大。举目望去，泥泞的土路上，杂草遍地，丛林间不时传来鸟叫。村民们的房屋并排而立，多为石棉瓦搭建的简易房。

崔庄村多为石棉瓦搭建的简易房。 新京报记者贾世煜 摄

据崔庄村村民介绍，前些年，村民们因为拆迁暂时搬到这里，算是过渡。当时每家每户都得到了一些拆迁补偿，日子过得还算可以，几乎家家都有私家车。

刘振华的家，位于崔庄村的一条街上。上午，他的家门紧闭，但未上锁。锈迹斑斑的铁门上，贴着一张红底黄字的“爱”。旁边是被扯烂的半副春联，上书“福音常临”。

刘振华家门前。新京报记者贾世煜 摄

出事前，刘振华是一个还算新手的滴滴司机。“跑了有两三个月。”刘振华的父亲说。

跑滴滴所用的车辆，是刘振华的第二辆车。前述与刘振华年纪相仿的村民说，那是一辆白色的江淮汽车。根据警方通报，嫌疑人刘某华作案后弃车跳河。

这名村民说，刘振华的第一辆车是一辆黑色轿车。在刘骑摩托将人撞成重伤后，为了赔钱，黑色轿车被卖掉了。

刘振华的父亲向剥洋葱确认了撞人这件事，“他骑摩托车撞倒西华县一个人，撞成植物人了”，“私了下来连医药费二三十万。”他说，至今家里还有40多万欠账。

买第二辆车是分期付款。“见月的两千多块钱是我给他出。（但当初）他分期付款买车，我连去都没去，我都不知道。”

根据滴滴公司的通报，刘振华接单的账号归属于他的父亲，且正常通过了滴滴顺风车注册时的三证验真、犯罪背景筛查和接首单前须进行人脸识别等安全措施。嫌疑人系违规借用其父的顺风车账号接单。

今日下午，剥洋葱在刘振华家见到了他的母亲。刘振华的母亲看起来神智不太清醒，她至今还不知道刘振华出事的消息。

刘振华的母亲说，这几天刘振华不在家，她今天下午去县城找刘振华，但是没能找到。

性格孤僻

包括刘家邻居在内的多名村民透露，刘振华小名刘飞（音），系家中独子。从外表上看，刘振华寸头、瘦脸，看起来很精神。村民们说，刘振华非常孤僻，很少有人知道他在干什么。

“俺娃还一直有着病，焦虑症带抑郁症”，刘振华的父亲说。

一位与刘振华年纪相仿的村民说，村里一起长大的孩子都不和刘振华玩。刘振华在张庄中学读过初中，但未读完就辍学了。

刘振华家的小院。新京报记者贾世煜 摄

刘振华的名字被披露后，他在多个社交平台的信息被相继曝光。

在刘振华的社交资料中，他的网名叫“上将军”，26岁，兴趣是俯卧撑和健身。最近在玩的游戏是一款枪战游戏。在这款游戏中，他军衔32级，拥有19支枪械。

在QQ空间中，他曾晒出多张与一女子的亲密合影。但一名村民对剥洋葱表示，不认识照片中的女子。村民们说，刘振华曾在数年前结婚，但后来妻子离开了他。

“他结婚又离婚了，就是不正经干，人家给他离婚了。”刘振华的父亲说。

早有暴力倾向

今日上午，剥洋葱见到了死者李某珠父亲的朋友吴先生。距案发时已过去几天，听到刘振华弃车跳河的消息，他仍难掩悲愤。

吴先生说，据警方透露，李某珠的身上挨了二十多刀，胸部、肺部等到处都是。被发现时，李某珠下身赤裸，身上还有精斑。

受害者李某珠。图片来自网络

在多位认识刘振华的村民眼中，刘振华的暴力倾向早已有之。

崔庄村一位村民说，刘振华曾经打他父母，“成天给他爹打得没处儿跑，还打他娘嘞。庄里没人敢拉架，谁拉他骂谁。问他爹要钱，还限时间（必须给），不给就打。”

在崔庄村，多名村民表示，刘振华曾扬言要砍他堂叔。刘振华家和他的堂叔家原本相邻。两家闹矛盾后，他的堂叔将家搬到了村西边。

剥洋葱今日上午来到刘振华堂叔家，但他家大门紧锁。一位邻居说，刘振华的堂叔好几天都没见人影了。

“那回他（刘振华）爹说，他掂着刀（要）杀他叔嘞。”一位与刘振华家曾经相熟的村民说。这名村民解释，矛盾起因是因为堂叔家喂的小鸡，吃了他家的饭、一口面条。

这位村民与刘家有些亲戚关系，还曾参加过刘振华的婚宴。与刘振华的堂叔一样，她家也曾与刘振华家相邻。但因怕刘振华找事，遂搬家到其他地方