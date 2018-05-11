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虎牙上市成“游戏直播第一股” 最大赢家却是……

虎牙上市成“游戏直播第一股” 最大赢家却是……
2018年05月11日 22:15 新京报
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虎牙纽交所上市现场虎牙纽交所上市现场

　　原标题：虎牙上市了，最大赢家却是……

　　来源：寻找中国创客

　　记者：万珮 编辑：魏佳

　　两家游戏直播行业的“小巨头”——虎牙、斗鱼分别在去年7月、今年1月放出上市消息，谁将率先上市也一度成为行业焦点。业内人士认为，“第一股”的意义在于获得充沛的现金流。

　　2017年下半年起，直播平台开始在资本面前遇冷，虎牙、花椒、熊猫直播的融资都止步于去年5月份，上市成为解决资金和资源瓶颈的突破口。

　　5月11日，虎牙冲刺美股成功，在纽交所敲钟上市，“游戏直播第一股”之争至此落下帷幕。

虎牙纽交所上市现场虎牙纽交所上市现场

　　虎牙在招股书中也提到了多处“第一”：2017年Q4，平均MAU超8600万，其中移动MAU近3900万；单个移动端用户平均日使用时长99分钟；12月移动端用户次月留存率超过70%。截至2016年，虎牙已拥有2.1亿注册用户。

　　站在更高的视野看，直播的流量收割者是游戏直播平台，游戏直播平台身后的流量收割者则是腾讯

　　3月8日，腾讯以6.3亿美元、4.6亿美元分别投资了斗鱼、虎牙，包揽了行业前两名。此外，腾讯旗下还有企鹅电竞，今年4月份，还有消息称腾讯已入股熊猫直播。

　　业内资深人士表示，游戏厂商“卡位”直播，在电竞联赛生态、新游宣传、打击竞品等方面都会是有利武器。

　　谁是第一？

　　斗鱼、虎牙都对“行业老大”的位置寸步不让。

　　虎牙招股书提到，已经在平均MAU、移动MAU、单个移动端用户平均日使用时长等多项数据上位列行业第一。同时，招股书还援引了Frost&Sullivan的数据，称其在平均月活跃访问用户、活跃用户平均使用时长、活跃主播数量等方面均居行业首位。

虎牙招股书上的财务数据虎牙招股书上的财务数据

　　斗鱼也称自己为行业第一，根据极光大数据显示，斗鱼在市场渗透率、DAU上超过虎牙。

　　抛开“谁是第一”的口水仗，双方争斗得最为激烈的是对头部主播的挖角，原因在于主播的数量、质量直接影响到平台的内容生态。一位直播平台副总裁在接受寻找中国创客采访时表示，目前直播产品技术和内容形态趋向高度同质化，直播平台的核心竞争力就是内容的丰富及专业化程度。

　　头部主播吸金、引流效应明显。比达咨询相关数据显示，各个平台的TOP1000主播的礼物流水占据了全平台礼物流水的80%。虎牙招股书透露，2017年有94.7%的营收来自直播。

　　头部主播同时也代表着流量，有分析认为，一个头部主播可以为平台带来300万—400万的下载量。

　　为了冲刺上市，虎牙曾于去年底密集挖角斗鱼主播，先后挖走“七号”、“赵小臭”、“韦神”等人，甚至不惜为“韦神”支付3000万违约费。2017年8月，斗鱼也曾接连从企鹅、虎牙挖走《王者荣耀》高人气主播张大仙和嗨氏。

　　今年2月份，一场平台与公会之争将直播行业对头部主播的争夺推向一个新高潮。主播经纪公司渝万公会公开斥责虎牙欠薪，随后开始与斗鱼合作。虎牙方面随即声明渝万公会违反独家合作协定，将追究相应法律责任。

　　一位斗鱼工作人员告诉寻找中国创客记者，公会就是主播经纪公司，公会的实力取决于旗下主播的实力，“抢公会其实就是抢主播。”

　　互相高薪挖角之外，业内普遍分析认为，斗鱼有更强的造星机制，冯提莫、陈一发儿等都是在斗鱼起家。虽然虎牙在单日主播开播量上领先其他游戏直播平台，但是旗下知名主播相对较少。

　　1月13日，斗鱼COO程超在上海举行的“鱼乐盛典”活动上宣布投资10亿元培养主播。具体分为发掘、培养扶持和宣传包装三部分，斗鱼对有潜力的主播进行系统搜索，形成主播人才库，在此基础上给予一定经济和资源上的倾斜。

“鱼乐盛典”上的冯提莫“鱼乐盛典”上的冯提莫

　　虎牙的优势体现在运营和管理上。今日网红创始人兼CEO彭超认为，虎牙管理能力强，运营规范，负面新闻较少。所谓“负面新闻”一般是指与主播、公会的欠薪纠纷。虎牙CEO董荣杰曾公开表示，虎牙从不欠薪。

　　另据一位知情人士告诉寻找中国创客，“斗鱼最初是草莽生长，具体表现之一是管理团队过于年轻，有94年的做了总监，91年的就是VP了。”

　　估值几何？

　　3月8日，腾讯重砸11亿美金拿下斗鱼、虎牙，游戏直播赛道的前两名就此归入腾讯麾下。斗鱼、虎牙的真实估值也由此揭开。

　　虎牙招股书显示，腾讯旗下基金持有34.6%的股权，拥有39.8%的投票权。此前，腾讯以4.6亿美金入股虎牙，由此推算，虎牙的估值为13.3亿美金。另据媒体报道，斗鱼的一位股东透露，斗鱼在腾讯投资6.3亿美元的E轮融资当中，估值大约在24—25亿美金。

　　为什么虎牙的估值仅为斗鱼的一半？有业内人士认为，尽管斗鱼、虎牙都援引各种数据称自己是行业第一，但是腾讯的估值更具参考性，“因为腾讯能看到更全面的数据。”

　　还有观点认为，斗鱼在直播产业链上的布局比虎牙更深入，在造星、IP衍生、产业上下游投资等方面都走在前面。据统计，4月底举办的斗鱼嘉年华三天共吸引观看人数52.18万，累计全网线上观看人次2.3亿人次。分析指出，这成为直播平台在线上流量红利见顶后，新的想象力和变现可能。

斗鱼嘉年华现场斗鱼嘉年华现场

　　互联网分析师丁道师告诉寻找中国创客（ID:xjbmaker），估值低并不代表一个企业的价值低，市场最终也会给一个企业合理的反馈。相反有的企业一开始估值高，后续跌破发行价，股价持续走低。另外，斗鱼并没有上市，拿虎牙和斗鱼相比也并不公平。

　　今年，中国新娱乐公司扎堆上市，彭超分析，这是因为资本从2016年前后投入直播行业至今，正好到了3年的回报期，“资本轮次基本相同，直播平台的融资也大都处于同一时期。”

　　3月底，B站爱奇艺前后脚登陆纳斯达克，首日便双双遭遇破发，这一定程度上反映了海外资本的态度。爱奇艺CEO龚宇也曾在接受记者采访时承认，海外资本市场对“爱奇艺模式”还很陌生，存在低估的情况。中信证券研究部传媒行业高级经理肖俨衍认为，“破发”的原因还在于整体市场对于科技股的偏好降低。

　　不过，不同于爱奇艺、B站在海外没有合适对标物，欢聚时代陌陌的优秀表现提振了海外投资者对中国直播平台的信心。外媒报道称，欢聚时代和陌陌的股票在亚洲科技公司中名列前茅，分析师认为尽管它们面临严格的审查监管，股价仍然有上涨的空间——在过去两年中，陌陌的股价上涨两倍，欢聚时代也翻了一番，而这两家公司的市盈率却远低于其他社交媒体同行，也低于纳斯达克指数的市盈率。

　　监管之剑

　　直播平台的一大隐患是悬在头顶的“监管之剑”。

　　今年2月份以来，短视频行业经历了新一轮强监管。快手、今日头条两大短视频平台均遭到重创，今日头条旗下内涵段子更是被永久封停。一位资深传媒互联网分析师认为，今日头条损失惨重，以内涵段子目前2000万的DAU，如果参照微博的单用户市值来算起码是50亿美金市值。

　　虎牙也在招股书中坦承，平台上或者与平台有关的任何内容，平台都将承担重大风险，主管部门可能会出台的制裁政策包括：中止运营、关停平台或吊销营业执照等。

图 / 视觉中国图 / 视觉中国

　　4月14日，文化部再次重拳整治直播平台，公布斗鱼、虎牙、YY等多家网络平台因涉嫌提供含宣扬淫秽、暴力、教唆犯罪等内容的互联网文化产品，被列入查处名单。

　　事实上早在2016年，直播平台就经历了一轮监管风暴，在短短一年内，相关部门对直播行业进行了4次政策调整。

　　2016年4月，北京互联网文化协会发布《北京网络直播行业自律公约》，要求所有主播必须实名制、不为18岁以下的未成年人提供主播注册通道以及建立主播黑名单制等；7月，文化部颁布《文化部关于加强网络表演管理工作的通知》，要求包括直播平台在内的网络表演经营单位承担主体责任，应配足内容审核人员、严格监督表演行为；9月，广电总局规定，不持有《信息网络传播视听节目许可证》的机构，均不得通过互联网开展相关活动、事件的视音频直播服务；11月，国家网信办要求，直播在提供互联网新闻新闻信息服务时，都应当依法取得互联网新闻信息服务资质，并在许可范围内开展互联网新闻信息服务。

　　这轮监管正逢直播平台草莽生长的阶段，一大批小直播平台打着情色的擦边球，在政策的洗牌下随之倒下。上述直播平台副总裁认为，秀场直播把直播“污名化”了，直播平台最终会转向综合直播，核心是为用户提供优质的内容。

图 / 视觉中国图 / 视觉中国

　　可以肯定的是，以后严格的监管将成为常态，社交媒体平台需要在商业利益和社会责任之间找到一种平衡。

　　“风险投资公司和私募股权投资公司对于监管都非常敏感，所以当有新规定出台之时，它们立即停止向一些直播平台提供某些资金，这对于尚未上市的公司来说是一大打击，”野村分析师史家龙说。

　　赢家腾讯

　　关于和腾讯、YY未来的关系，虎牙CEO董荣杰今晚告诉寻找中国创客（ID：xjbmaker），腾讯在整个游戏行业里面是非常强的一家公司，我们非常荣幸能够跟腾讯站在一起寻找如何利用游戏直播，更好的为整个游戏行业，内容行业服务。虎牙是从YY剥离出来的，我们会继续去探索直播能够更广阔的一些业务前景。

　　马化腾此前表示，将探索发展短视频、直播等新兴社交平台。进一步表达了腾讯对短视频、直播版图的重视。

　　尽管腾讯自身并没有孵化出强劲的直播产品，但是它依旧用资本的手法掌握着这条赛道的话语权。腾讯围绕其核心业务——游戏，以投资或自研的方式布局了多家直播平台，更是在处于行业第一梯队的虎牙上市前，以4.6亿美金换取了34.6%的股权。

　　同时，腾讯还获得了一项权益，上市后，有权利在2020年3月8日至2021年3月9日期间以当时公平的市场价格购买额外股份，将虎牙直播的投票权增至50.1%。换而言之，只要腾讯愿意，虎牙就有可能易主。

　　游戏直播赛道的另一强劲选手斗鱼也早就被腾讯收编，腾讯先后领投了斗鱼的B、C轮融资，加上最近一轮的独家投资，有媒体报道称，腾讯几轮下来将在斗鱼持股50%以上。

图 / 视觉中国图 / 视觉中国

　　丁道师认为，腾讯同时压注行业斗鱼、虎牙，符合其一贯的投资逻辑，“腾讯一向是不把鸡蛋放在一个篮子里，哪怕最后只剩下一家，对腾讯来说都是赢了。”

　　游戏直播在游戏产业链中具有重要地位：一是对新游戏有宣发作用，二是重要的流量来源。有媒体报道，斗鱼和虎牙曾经封杀网易的《第五人格》。

　　“现在斗鱼和虎牙都成为了腾讯系，以网易为首的国内其他游戏公司获得流量入口的成本越来越高，也愈发受制于腾讯，”行业资深观察家认为。

　　一种猜测是，直播作为游戏大流量入口存在，为游戏、电竞和泛娱乐带来更多用户和可能，腾讯意欲做这个入口的垄断者。

　　不过，丁道师认为这个假设不存在，“腾讯的投资风格和阿里的不一样，腾讯打造的是一个开放的连接生态。游戏直播需要腾讯的游戏，同样需要有网易的游戏。如果利用自身的资本优势，恶意排斥对手，是不利于行业发展的，腾讯不会这么做。” 

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