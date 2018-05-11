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直击|虎牙CEO董荣杰：将与腾讯在游戏领域深度合作

直击|虎牙CEO董荣杰：将与腾讯在游戏领域深度合作
2018年05月11日 21:07 新浪科技
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　　新浪科技讯 北京时间5月11日晚间消息，游戏直播平台虎牙直播在纽约证券交易所（NYSE）挂牌上市，交易代码为“HUYA”。在敲钟仪式前，虎牙直播CEO董荣杰与国内媒体进行了连线采访。

　　董荣杰表示，B轮的融资和此次IPO募集的资金，希望能更多地投在游戏直播、电子竞技的上下游，也希望通过资本的方式加强与行业上下游合作伙伴的联系。同时，会寻找其他品类的直播方向，如果合适，虎牙不排斥进行各种投资业务。

　　将与股东腾讯进行深度合作

　　今年3月8日，腾讯以4.6亿美元战略投资虎牙直播，持股比例为34.6%，股东协议中规定，腾讯有权在三年内，按照届时市场公允价格购买虎牙额外股份，达到50.1%的投票权。对于获得腾讯的投资以及如何看待未来腾讯的增持，董荣杰表示，在整个游戏行业里，腾讯是一家不可忽视的公司。“我们非常荣幸虎牙能够跟腾讯站在一起，一起去寻找如何利用游戏直播，更好地为整个游戏行业、内容行业服务。”

　　在合作方面，虎牙直播CEO董荣杰介绍说，非常期待能够跟腾讯，包括游戏在内的各个领域进行深度合作，目前在和腾讯深入思考直播平台能否跟游戏内容进行互动打通，仅仅是商业模式的探索，未来希望能跟腾讯一起进行赛事的深度合作。“虎牙上周在东南亚发布了一款产品，希望能够借助腾讯在海外众多游戏内容，帮助虎牙快速占领东南亚的游戏市场。”

　　另外，董荣杰介绍说，虎牙不仅仅只有游戏直播，还有很多其他类型的直播内容，这些方面也希望能够跟腾讯进行各方面的探讨，与腾讯众多的资源进行更好的直播尝试。

　　游戏直播进入利润竞争阶段

　　根据虎牙此前发布的招股书，2017年，公司总净营收为人民币21.85亿元，净亏损为人民币8097万元，但在今年一季度扭亏为盈，总营收为人民币8.463亿元，净利润为人民币3140万元。

　　董荣杰分析说，这代表了整个游戏直播行业从过去单纯的亏损进入到了良性的、有正常业务利润的阶段。这一方面是因为整体收入取得飞速的发展，另一方面CDN环境好转，单价有所下调。“游戏直播行业可能从今年开始，进入到利润竞争阶段。”

　　对于游戏直播平台和新发行游戏的关系，董荣杰介绍了三大趋势，第一，一些公司从以往以RPG为主，到慢慢向MOBA游戏转型，随着科技的进展和带宽成本下降，未来新游戏会越来越适合游戏直播平台；第二，游戏直播渗透内容一直在上升；第三，从狼人杀到吃鸡游戏，越来越多的游戏用户会看了游戏直播转去玩游戏。“游戏直播可能慢慢会变成用户选择新游戏的非常重要的渠道。”（谭宵寒）

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