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打捞人员发现疑似杀空姐嫌犯尸体 将做DNA鉴定

打捞人员发现疑似杀空姐嫌犯尸体 将做DNA鉴定
2018年05月11日 20:47 澎湃新闻
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11日下午，打捞嫌犯的工作仍在进行。11日下午，打捞嫌犯的工作仍在进行。

　　澎湃新闻记者 彭渝

　　澎湃新闻20时30分刚刚获悉，在郑州警方通报的杀空姐疑犯刘某华落水地点，警方组织的打捞人员已发现了一具尸体，疑似嫌犯，但还在打捞。具体确认还需要待打捞出来以后做DNA鉴定。

　　滴滴平台11日发布消息称，自5月12日零点起，顺风车业务在全国范围内下线，停业自查整改一周；其他平台业务对全量司机全面审查，用一切手段清理平台上可能的人车不符情况；运营及客服体系全面整改。

　　刘某华素描：总换工作，从小打架狠

　　崔庄村

　　5月11日，郑州的天阴沉而粘湿。郑州市航空港区崔庄村，因为系空姐李某乘滴滴顺风车遇害案嫌犯刘某华老家，变得不再平静。村民们三五成群蹲或站在墙根儿，闲聊空姐乘滴滴遇害一案。村民们说，刘某华确实是这个村的，也住在这里，但不经常在家。村民们很少见刘某华，“仿佛这个人不存在一样”。

　　直到案发被媒体报道，原来让村民头疼的刘飞（刘某华小名），变成了协查通报中的刘某华。

　　有村民说，没想到刘某华会做出如此“伤天害理”的事儿。一位自称是刘某华长辈的村民说，刘某华小时候有些调皮，不过，刘某华长大后，他们接触的就不多了。

　　目前，安置区留守的，主要是老人和孩子，年轻人多在附近工厂打工，或干脆去市里找活。

　　“挣不了几个钱。”一位和刘某华差不多大的村民称，还是出去找活儿的人多，刘某华也是其中一个，但没见刘某华有过多长远的工作，总是换来换去。他们从小就认识，刘某华学习差，打架狠。

　　另一位村民不喜欢刘某华，“没多大能耐还可嘚瑟”，有一次在酒桌上，两人因言语不合差点动手。

　　如今在村里，只能找到刘某华88岁的爷爷。他觉得孙子“很不让人省心”：上学的时候不好好学习，初中就辍学了，长大后也不正经干，跑个车还是贷的款。爷爷说连他的养老金有时都被孙子偷领走了。

　　刘某华的父亲曾接受媒体采访时称，其独子刘某华曾骑摩托车把人撞成重伤，赔了不少钱，至今还有四十万元外债。此外，儿子结婚后，和媳妇也不好好过，后来离了婚。

　　许多村民说，刘某华的父亲很老实，没想到摊上这事儿，而刘某华的母亲脑子有些问题，“村里人都知道”。家人都没有稳定工作，日子过得很紧张。

　　遇害空姐：人缘好，大学期间曾勤工助学

　　5月10日晚，@平安郑州 通报“空姐乘滴滴顺风车遇害事件”称，5月6日凌晨，21岁的李某珠在搭乘网约车途中被害，司机刘某华（男，27岁，郑州航空港区人）有重大作案嫌疑。经专案组调取事发地附近多路监控，顺线追踪，显示嫌疑人作案后弃车跳河，现警方正在相关区域全力搜捕。

　　当晚，在酒店房间里，李某珠的父亲李先生一直叹息，期待能回到5月6日，在济南等待女儿回家。

　　在李先生眼里，独生女李某珠外向，人缘好，非常听父母的话。案发后，女儿老家的同学获悉情况，多人于5月8日专门从济南赶到郑州看望李先生等亲属，其中一名同学还怀着身孕。

　　李先生介绍，女儿读大学期间，为锻炼自己勤工助学，有时还卖点小商品。工作后的女儿也很孝顺，经常给家里买东西，从日常生活用品到各种东西。虽然已经工作，但乖巧的女儿有什么事都会与家里沟通，常给家里报平安。

　　李先生和妻子最后一次与女儿通话，是在5月3日微信视频，“当时听她母亲说，她6号早上八点到济南”。

　　李某的微信朋友圈，停留在5月5日，是在绵阳吃饭时发的照片。

　　5月11日17时，在警方公布的刘某华跳河点附近看到，20多名水上救援队队员已展开水下搜寻，多辆警车停在打捞现场。20时30分许，澎湃新闻获悉，打捞人员发现了一具尸体，疑似嫌犯，但还在打捞。具体确认还需要待打捞出来以后做DNA鉴定。

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