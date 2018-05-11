央视评论：大数据不能仅为追求盈利 更应维护安全

文丨央视评论特约撰稿 东方行

6日凌晨，河南郑州市航空港区发生一起命案，一名空姐在搭乘网约车途中被害，网约车司机有重大作案嫌疑，目前警方正在全力搜捕。

滴滴顺风车平台 全国停业一周

在顺风车乘客遇害事件之后，滴滴出行今天（5月11日）宣布，顺风车平台业务全国停业整改一周。在其自查报告中提到，嫌犯系违规借用其父顺风车账号接单，且曾被投诉言语性骚扰，但客服五次通话并未联系到嫌疑人，随后并未妥善处理此事。

当地人员：嫌疑人跳河 溺亡几率大

5月11日，当地救援队一名工作人员在微博上表示，嫌疑人晚上跳河逃跑，溺亡的几率很大。该工作人员指出，因河流流速较大，且水底堆积物较多，搜寻难度较大。如果溺亡，48小时后基本上就会浮在水面上。当地潜水员以及附近十支水上打捞队伍已经备勤，随时可以支援郑州公安进行水上水下搜索。

21岁女孩身中多刀殒命

据了解，李某珠此前完成了执行航班，落地郑州新郑国际机场后，她赶回酒店，于当晚11时55分约了顺风车，乘顺风车赶往火车站坐火车回济南老家。6号上午家里人发现她没回来，等了一会儿后赶紧打她电话，电话可以接通，但一直没人接。7号，家人来到郑州并到公安局报了案。

被害人李某珠的父亲李先生介绍，警方找到女儿尸体时，“女儿下半身是光着的，身上有精斑，仍需要抓到嫌疑人后进行比对；身上不知道中了多少刀，仅背部就有十多刀。”他推测，犯罪嫌疑人可能携带者凶器威逼，强奸并杀害了女儿。

央视评论

空姐无端被害，这个消息让很多人感到愤怒，但愤怒之余，我们该思考如何避免悲剧再次发生。

乘客遇到不良司机 快速报警要成为牢记常识

首先简单复盘这一案件。根据媒体的报道，该空姐李某5日23点55左右搭乘滴滴顺风车之后，发现网约车司机比较变态。她给同事发微信说，司机称她漂亮想亲她一口，同事就劝她快下车。（如果这时候姑娘选择拨打110报警电话，或许能够给自己争取一线生机）另据警方消息，该网约车司机身上带有凶器。由于6日一直联系不上李某，家属很担心，7日前往警方报案。8日，警方告知家属李某的遗体被找到，身中多刀。

李某是遇害一段时间之后，家属因为联系不上才报警。据此我们可以推断，作为受害者的空姐本人一旦上了不良司机的车，在生命受到威胁时，并没有第一时间想到通过报警的方式免除威胁。她曾微信同事说司机变态，而真正当生命受到威胁时，已经没办法和外界联系。警方并没有她本人的报警记录，同事也没有她进一步的消息。之前发生的一些涉及网约车的恶性案件也差不多与此类似，当司机将乘客带往偏僻处实施侵害时，受害者已经丧失了最佳的向外界求助的机会。从这些悲剧中，得出的结论就是，报警也许是对潜在犯罪分子最佳的一种公开威慑，遇到任何对生命有威胁的潜在事件，勇敢拨打110，不是在给相关部门添麻烦，而是一种最珍贵的自救方法。

△遇害空姐照片

平台应该从何着手解决问题？

首先需要解决的是一键报警

从这个角度来看，加强网约车安全，首先需要解决的是一键报警的问题。之前在2016年，滴滴上线一款“紧急求助”功能时曾引发国内数万网友对网约车使用安全性的大讨论，九成网友称滴滴应提供一键报警服务。专家已经表示，从技术角度讲，安装这样的装置并不成问题。有了一键报警装置，不仅方便报案，这本身对不怀好意的网约车司机也是一种威慑。一些医院和学校已经安装了类似的装置，在载客时带有一定公共空间性质的网约车理应如此。平台有责任和包括顺风车在内的网约车一起落实。

网约车司机座位是否加装隔离栏值得探讨

其次，很多城市的出租车在司机和乘客之间都设置有隔离栏。以前出租车并没有设置隔离栏，之所以加装这样的装置同样是出于安全考虑，而且它不仅可以保护乘客，实际上也可以保护司机自己。是否在司机座位周围加装安全隔离栏，也是值得探讨的措施。

△资料图

大数据也可用于维护安全

最后，作为网约车平台，乘客约车的时候都会输入目的地，网约车也会计算出整个行程需要的时间。而如果当一名乘客上车之后，久久没有下车，或者久久没有结算，或者是网约车在结算的定位地址和乘客输入的目的地之间存在很大的差异，对于这样的异常现象，平台方是不是会在系统中有所设置？按常理来说，出现这些情况时网约车平台应该能够监测得到，而这些也都是在提示可能会发生不安全性事件。

现在都在说大数据，网约车平台也在使用大数据来研究乘客约车习惯，有没有对过往发生的恶性案件进行大数据分析，找出发生事故的共性特征从而进行一定的预警？网约车平台平常口口声声的智能交通以及大数据等先进技术，不能仅仅是追求盈利、扩大估值的工具，更应该成为维护安全的有效手段。遗憾的是，一些公司包括网约车平台在内居然还在利用大数据技术“杀熟”，让人愤怒。

各方织密安全之网 有效防止恶性事件

网约车是新生事物。对于新生事物的发展，一方面我们理应给予一定的空间，但任何事物的发展都不能突破安全的底线，没有安全，一切都失去了基础。网约车安全事件屡屡发生，平台方的确需要尽责，但更关键的是如何尽责。加强司机资质审查是一方面，根据滴滴发布的最新消息，空姐遇害案的嫌疑人盗用父亲账号拉客、平台接到其曾有性骚扰别人的投诉记录却未采取措施，这些都说明滴滴在资质审核把关方面存在失职行为，加强相关措施十分有必要。

但任何一个社会都难免存在不法分子，我们也不可能只是通过资格审查等手段来确保每一位网约车司机都是良善分子，丝毫不会有犯罪的冲动和歹意。毕竟，资格审查只能查过去，而要防范的犯罪却是审查之后的事情。这不光是网约车平台，其它各种社会服务比如入家保姆等等都是如此。因此，平台以及各方更应该做且必须做的是织密安全之网，一方面震慑犯罪，另一方面在相关人员心生歹意之时能够快速反应，有效制止犯罪。

网约车安全事件已经不少，最不希望看到的结果就是警方调查结案、企业公关了事，公众的关注度也像抛物线一样先扬后抑，慢慢平静。我们需要的是行动、落实，确保安全，请各方立即行动。