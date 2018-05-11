直击|蚂蚁金服融资材料曝光:技术服务收入占比提升

新浪科技讯 5月11日晚间消息，继京东金融之后，自媒体作者八姐曝光了蚂蚁金服的融资文件，文件显示，蚂蚁金服的收入主要由三部分组成，分别是支付连接、技术服务和金融服务，且技术服务的收入占比大幅提升。对于该文件，蚂蚁金服方面表示“不予置评”。

今日早些时候彭博社报道称，蚂蚁金服正在完成接近100亿美元的股权融资，估值预计达到1500亿美元。而晚间，自媒体人八姐曝光了一份蚂蚁金服的融资文件。这份融资文件显示，蚂蚁金服正从提供普惠金融服务向科技服务以及全球化演进。

蚂蚁金服强调：以科技助力合作伙伴，在生态体系中分享创造价值。在文件中，蚂蚁金服重点推介了其技术服务能力，并亮出了成绩单。

在八姐曝光的融资文件中，蚂蚁金服列举了能够提供的技术服务。比如，可以为资产管理合作提供个性化的投资者服务，提高用户转化率。还能提供诸如区块链、人工智能、安全、物联网和金融云等科技服务。

资料中的数据显示，2015年时，蚂蚁金服约64%的收入来自于支付连接，23%的收入来自于金融服务，14%来自于技术服务。2016年，其来自于支付连接的收入为65%，技术服务的收入比例上升至17%，金融服务收入占比为18%。2017年，蚂蚁金服技术服务的收入占比大幅上升至34%，支付连接收入占比下降至54%，金融服务收入占比缩水至11%。而根据预测，到2021年时，蚂蚁金服的技术服务收入将上升至总收入的65%，超过支付收入成为第一大收入项。

另外，这份融资文件也披露了蚂蚁金服的全球化布局和各地潜在市场的用户数字。根据支付宝最新数据，其在东南亚和印度等国家开展业务进展迅速，全球范围内支持支付宝扫码付的国家和地区逾40个，中国游客提可以使用支付宝退税服务的国家已达29个。

马云曾经说过，如果银行不改变，那我就改变银行。因此，阿里巴巴做了支付宝，现在已经成长为蚂蚁金服集团。而今，包括BATJ在内的大多数金融科技公司都在去“金融化”，蚂蚁金服也不再强调与银行的竞争关系，而是强调自己的技术实力和服务能力。从收入来看，向技术转型效果明显。