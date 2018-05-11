新浪科技> 互联网 > 正文

女用户占比41.4% 保护乘客人身安全滴滴还任重道远

女用户占比41.4% 保护乘客人身安全滴滴还任重道远
2018年05月11日 19:55 界面
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信

　　交通管理部门曾多次约谈并处罚滴滴，但整改始终很难全面推进，这与滴滴本身体量庞大、用户众多、牵涉面广有关。

　　来源：界面新闻

　　文 | 徐秋雨 孟令稀 蔡琳敏

　　5月5日，21岁的空姐李女士在乘坐滴滴顺风车赶往火车站的过程中遇害。5月10日中午，滴滴发表致歉声明，并公布顺风车司机刘振华的照片、身份证号码及手机号，悬赏最高100万元向社会公开征集线索。

　　滴滴此前曾数次卷入非法案件，在杭州运管部门今年3月22日起开展的网约车集中整治行动中，查获200多起网约车非法案件，滴滴平台车辆占9成以上。

　　据央视新闻报道，交通管理部门曾多次约谈并处罚滴滴，但整改始终很难全面推进，这与滴滴本身体量庞大、用户众多、牵涉面广有关。

　　难管是因为公司太大？

　　胡润研究院《2017胡润大中华区独角兽指数》显示，滴滴出行以超过3000亿人民币的估值成为中国第二大独角兽，仅次于蚂蚁金服。

　　极光大数据显示，滴滴是中国唯一一款月活跃用户数在千万量级的网约车APP。2017年12月，滴滴月活跃用户数超过8000万，渗透率达12%。

　　滴滴用户的年龄结构相对年轻，女性用户占比也较高。30岁以内用户占比为67.2%，女性用户占比41.4%。

　　并且，与其他网约车APP相比，滴滴的城市布局很全面，用户城市等级分布较为平均。

　　公司越大，责任越大

　　据新京报、新浪等媒体报道，对于滴滴在此次事件中需要承担何种责任，多位律师表示，滴滴无需承担刑事责任，但作为承运人需承担违约责任，受害者家属可以就共同侵权责任、共同违约责任等问题向滴滴进行索赔。从社会责任角度出发，滴滴公司应该加强和完善管理，努力避免悲剧再度发生。

　　在5月10日发表的致歉声明中，滴滴表示将尽最大努力协助警方尽快破案，将凶手绳之以法。会全力做好后续工作，同时全面彻查各项业务，避免类似事件的发生。

　　滴滴司机暴力事件梳理

我要反馈
新浪科技公众号
新浪科技公众号

“掌”握科技鲜闻 （微信搜索techsina或扫描左侧二维码关注）

创事记

阅读排行榜

评论排行榜

科学探索

苹果汇

众测

来电聊

专题

官方微博

新浪科技 新浪数码 新浪手机 科学探索 苹果汇 新浪众测

公众号

新浪科技

新浪科技为你带来最新鲜的科技资讯

苹果汇

苹果汇为你带来最新鲜的苹果产品新闻

新浪众测

新酷产品第一时间免费试玩

新浪探索

提供最新的科学家新闻，精彩的震撼图片

新浪科技意见反馈留言板

电话：400-690-0000 欢迎批评指正

新浪简介|广告服务|About Sina
联系我们|招聘信息|通行证注册
产品答疑|网站律师|SINA English

Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有