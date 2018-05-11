女用户占比41.4% 保护乘客人身安全滴滴还任重道远

交通管理部门曾多次约谈并处罚滴滴，但整改始终很难全面推进，这与滴滴本身体量庞大、用户众多、牵涉面广有关。

来源：界面新闻

文 | 徐秋雨 孟令稀 蔡琳敏

5月5日，21岁的空姐李女士在乘坐滴滴顺风车赶往火车站的过程中遇害。5月10日中午，滴滴发表致歉声明，并公布顺风车司机刘振华的照片、身份证号码及手机号，悬赏最高100万元向社会公开征集线索。

滴滴此前曾数次卷入非法案件，在杭州运管部门今年3月22日起开展的网约车集中整治行动中，查获200多起网约车非法案件，滴滴平台车辆占9成以上。

据央视新闻报道，交通管理部门曾多次约谈并处罚滴滴，但整改始终很难全面推进，这与滴滴本身体量庞大、用户众多、牵涉面广有关。

难管是因为公司太大？

胡润研究院《2017胡润大中华区独角兽指数》显示，滴滴出行以超过3000亿人民币的估值成为中国第二大独角兽，仅次于蚂蚁金服。

极光大数据显示，滴滴是中国唯一一款月活跃用户数在千万量级的网约车APP。2017年12月，滴滴月活跃用户数超过8000万，渗透率达12%。

滴滴用户的年龄结构相对年轻，女性用户占比也较高。30岁以内用户占比为67.2%，女性用户占比41.4%。

并且，与其他网约车APP相比，滴滴的城市布局很全面，用户城市等级分布较为平均。

公司越大，责任越大

据新京报、新浪等媒体报道，对于滴滴在此次事件中需要承担何种责任，多位律师表示，滴滴无需承担刑事责任，但作为承运人需承担违约责任，受害者家属可以就共同侵权责任、共同违约责任等问题向滴滴进行索赔。从社会责任角度出发，滴滴公司应该加强和完善管理，努力避免悲剧再度发生。

在5月10日发表的致歉声明中，滴滴表示将尽最大努力协助警方尽快破案，将凶手绳之以法。会全力做好后续工作，同时全面彻查各项业务，避免类似事件的发生。

滴滴司机暴力事件梳理