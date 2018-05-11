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朝为董事长 暮在监狱房？天神娱乐朱晔被立案调查

朝为董事长 暮在监狱房？天神娱乐朱晔被立案调查
2018年05月11日 19:38 TechWeb
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　　【TechWeb报道】5月11日消息，深交所上市公司天神娱乐昨晚发布公告称，公司董事长兼总经理朱晔收到证监会立案调查通知书。

天神娱乐公告截图天神娱乐公告截图

　　公告称，大连天神娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 5 月 9 日收到公司董事长兼总经理朱晔先生通知，其于 2018 年 5 月 9 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的《调查通知书》，因其涉嫌违反证券法律法规，中国证监会决定根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，对其进行立案调查。公司将根据调查情况及时履行信息披露义务。

　　本次立案调查事项系针对朱晔个人的调查，公司生产经营活动不受影响，经营情况正常。

　　天神娱乐股票今日停牌，停牌前报收13.2元，公司总市值约123.66亿元。

　　据官网介绍，大连天神娱乐股份有限公司前身是北京天神互动科技有限公司。天神互动成立于2010年3月， 2014年7月获得证监会批准上市。股票代码002354，股票简称天神娱乐。在产品研发方面，出品了《傲剑》、《飞升》、《苍穹变》、《梦幻Q仙》等多款网页网游产品以及《全民破坏神》《苍穹变》等多款移动网游产品。

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