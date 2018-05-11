蚂蚁金服：中国银行业数字化转型需要一颗“中国芯”

【TechWeb报道】5月11日消息，蚂蚁金服与华夏银行今天对外宣布达成战略合作，双方将从四个阶段和层次进行合作。同时，对于当下行业的发展，蚂蚁金服副总裁刘伟光表示，中国银行业数字化转型需要一颗“中国芯”，未来的手机银行将是融合APP、大数据、安全、核身、风控于一体的新型的全渠道的业务。

数据统计，中国智能手机用户突破7亿，人均每天打开移动设备150次以上，人均每天在移动端耗时超过3小时。根据《2017年中国银行业服务报告》公布的数据来看，2017年，我国手机银行交易达到了969.29亿笔，同比增长103.42%。而这也预示着移动入口会成为未来整个金融业务最为主要的渠道和入口，也是引领银行整个数字化转型的排头阵地。

据了解，蚂蚁金服与华夏银行的合作涵盖四个阶段与层次，包括：连接科技能力、并蓄服务理念、融合共耕市场、再造生态系统。而在与华夏银行合作之前，蚂蚁金服还曾与南京银行等进行相关的合作。

蚂蚁金服副总裁刘伟光表示，过去几年，国外顶级银行如花旗、汇丰关于数字化转型的讨论，其中80%话题都集中在如何构建在云上基于移动终端的未来数字化银行。他指出，当生物核身技术、安全风控技术足够强大，意味着银行可以将所有的业务移植到手机端上。未来的手机银行将已经不再只是APP、超级APP的概念，将是融合APP、大数据、安全、核身、风控于一体的新型的全渠道的业务。

此外，刘伟光还称，对移动金融、移动银行整体战略而言，金融App只是冰山一角，底层看不到的为移动渠道和环境所打造和优化的风控、大数据、智能化、营销、分布式架构等是能支撑移动体系的坚实和基础。这些所有相关的技术与应用体系，才是未来移动银行的蓝图。