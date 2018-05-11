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蔡崇信:我为什么敢放弃580万年薪 拿月薪500跟马云？

蔡崇信:我为什么敢放弃580万年薪 拿月薪500跟马云？
2018年05月11日 18:34 新浪科技综合
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　　来源：微信公众号粥左罗

　　那个放弃580万年薪去创业的年轻人 后来怎么样了？

　　那个放弃580万年薪，加入月薪500创业公司的年轻人，后来怎么样了？

　　后来，他身价数百亿，成为阿里巴巴当之无愧的二号人物。

　　他叫蔡崇信，行事低调，极少抛头露面，几乎不接受媒体采访，被成为马云背后的男人——阿里巴巴的隐形英雄。

　　蔡崇信对马云有多重要？

　　阿里上市前董事会有四个席位，其中一个就是蔡崇信；阿里的合伙人制度中，只有两个是永久合伙人，一个是马云，另一个就是蔡崇信。

　　马云自己说过，能取得今天的成就，最感谢 4 个人——孙正义、杨致远、金庸、蔡崇信，如果非得选一个最感谢的，那就是蔡崇信。

　　如果让马云选三个最信任的人，其中肯定有蔡崇信，如果只选一个，恐怕也还是蔡崇信。

　　蔡崇信和马云都生于1964年，除此之外，两人从家世、学历到个性，几乎没有一样相同，甚至南辕北辙，可以说俩人原本并不是同一个世界的人。

　　后来一起缔造阿里帝国的俩人是如何结缘的？

　　蔡崇信，祖籍浙江省湖州，1964年出生于台湾，1990年拿到耶鲁法学院法学博士学位。

　　从耶鲁毕业后，蔡崇信先是在纽约做税务律师，三年后进入私募股权行业，1995年开始为总部设在瑞典的AB投资公司工作，主要负责该公司亚洲私募股本业务，年薪70万美金。

　　时间来到1999年5月，蔡崇信第一次见到马云。

　　原本蔡崇信是代表AB投资公司去看要不要投资马云的，结果去到杭州才发现，马云连公司都还没有，只有个运行了几个月的网站。

　　不过，这次见面，蔡崇信对马云一见钟情。

　　第一次参观阿里，他被眼前的情景惊呆了：黑压压坐着20多人，地上满是床单，一群着了魔一样的年轻人在那里喊叫着、欢笑着，翻佛一个吃大锅饭的大家庭。

　　蔡崇信很喜欢这种氛围，也佩服马云从中展示的领袖魅力。

　　创立阿里前，马云已经有过三次创业经历，都算不上成功。1999年创立阿里时，他已经35岁，算是高龄创业者了。

　　但蔡崇信发现，马云的眼睛里还都是大梦想，谈论的都是伟大愿景，而不是商业模式、赚钱盈利或者其他业务上的东西。对一个屡战屡败的创业者来说，这非常难得。

　　马云给蔡崇信留下了深刻的印象，他动了加入阿里的心思。

　　1999年末，蔡崇信再次来到杭州，并带上了他怀孕的妻子。从湖畔花园谈完事情后，他们一起西湖泛舟。这是一次改变两人命运的旅行。

△蔡崇信和妻子△蔡崇信和妻子

　　蔡崇信在船上突然对马云说：“你要成立公司，要融资，我懂财务和法律，我可以加入公司帮你做”。

　　马云听到后差点掉到湖里，他不敢相信：“你再想一想，我付不起你那么高的薪水，我这里一个月只有 500 块工资。”

　　蔡崇信很坚定：“我已经想好了，我就是想加入创业公司，跟一批人共事。”

　　蔡崇信的妻子有孕在身，也不希望他折腾换工作，但她对马云说：“如果我不同意他加入阿里巴巴，他一辈子都不会原谅我的。”

　　当时蔡崇信的收入，用马云开玩笑的话就是：蔡崇信可以买下十几个当时的阿里巴巴。

　　这就是魄力和远见，蔡崇信脱下名牌西装，卷起袖子加入了这家让人沸腾的创业公司。

　　蔡崇信是如何成为马云背后的男人的？

　　蔡崇信加入阿里之后做了哪些重要贡献？

　　若以现在资本市场的标准看，当时阿里恐怕只能用“一片荒芜”来形容，别说没有制度、标准，就连最简单的公司登记都没有。

　　蔡崇信加入后，把阿里员工集合在一起，在杭州湿热的夏夜里，拿着一块小白板，挥汗如雨地从最基本的“股份”、“股东权益”开始教起，接着又帮创始的“十八罗汉”，准备了18份完全符合国际惯例的英文合同，上面明确了每个人的股权和义务，合同做的滴水不漏。

　　从这一刻开始，阿里巴巴这家“公司”，才有了最粗略的雏形。

　　紧接着就是蔡崇信加入阿里后最艰巨的任务——帮马云找钱。

　　蔡崇信加入前，马云进行过 37 次融资尝试，无一例外的失败了，外界不相信马云的梦想，甚至说他们不相信马云这个人。这也不奇怪，有哪家风投会投已加尚未进行工商注册、创始人没有成功创业经历、讲话还特别忽悠满口大词的公司。

　　那时候，马云早期筹资的 50 万元也几乎耗尽，连 500 元的工资都快发不出来了，公司尚未诞生就陷入绝境。

　　同时，2000 年前后，网络泡沫折损了一堆网络公司，融资难度非常大。

　　蔡崇信一共帮马云做过 4 次重要增资，每一次，都让阿里脱胎换骨。

　　第一次增资，1999 年 8 月。蔡崇信有位台湾好友刚好是高盛香港地区的投资经理，正要对中国互联网行业进行一次尝试性投资，蔡崇信敏锐的抓住了这个机会，说服这个好友投资阿里。

　　由于有蔡崇信背书，外界对阿里的信任大增，该投资于当年 10 月敲定，高盛领衔一众机构向阿里投资 500 万美元，其中就包括蔡崇信的老东家 AB投资公司。

　　这次融资意义重大，它既让阿里有了继续发展的资金，也得到了投行巨头高盛的背书。

　　第二次增资是 2000 年，也是难度最高的一次。阿里巴巴要增资 2500 万美元。当时正值网络泡沫，网络公司血流成河，不知倒了多少家，阿里巴巴的状况当然也好不到哪里去。

　　这一次，蔡崇信找上了日本软银的孙正义。

　　孙正义第一次听了马云 6 分钟的演讲后，完全没有对阿里进行实地考察的情况下，就决定向阿里巴巴注资 4000 万美元，但是他要求占有公司 49% 的股份。

　　马云与蔡崇信赴日本与孙正义面对面做了一轮谈判，孙正义再次坚持 4000 万美元。

　　马云听完出价后心潮澎湃，觉得应该是这样了，但蔡崇信说 NO，吓了孙正义一跳，最后调整为 3000 万美元。之后，蔡崇信又说了一次 NO，最终让孙正义同意只投 2000 万美元。

　　如果那个时候要 4000 万美元的话，阿里巴巴的股份会被稀释更多。不仅如此，蔡崇信调整融资额度对阿里巴巴的格局是有利的，这一点，作为创业者马云的经验肯定是不如资本市场有运作经验的蔡崇信的。

　　这一仗，蔡崇信帮阿里巴巴度过最危险的难关。软银的资金到位后没多久，美国科技股就因网络泡沫，从高点崩落，许多电子商务公司都在这波熊市中灭顶，惟独资金在手的阿里巴巴，有惊无险挺过这场世纪风暴。

　　第三次增资是2004年2月。蔡崇信帮阿里拿到软银、富达投资、GGV共计8200万美元的投资。

　　第四次是2005年8月，阿里收购雅虎中国。雅虎投入10亿美元现金和雅虎中国价值7亿美金的资产获得阿里40%的股份。这之后，阿里不仅有充足的资源，建构“淘宝网”，也因合并雅虎中国，坐稳今天中国第一大电子商务的宝座。

　　马云的幸运在于，阿里事业开始发展的最早期就有了一个解决一切财务、法律疑问的守护神。

　　马云曾经在《赢在中国》节目中这样夸赞蔡崇信：

　　“像蔡崇信这样的人不可能在公司内部培养出来，只能从公司外部找，但多半公司找的时候已经是快要上市了，他们来的目的就是准备上市。而前期创业者把该犯的错误已全部犯过了，也付出了惨重的代价，而有些投资上的错误根本不可逆。”

　　1999年的蔡崇信为什么敢这样冒险？

　　可以说，1999 年蔡崇信那个冒险的决定，改变了阿里的命运，改变了马云的命运，当然，也改变了自己的命运。

　　问题来了，蔡崇信当年为什么敢冒这个险？

　　这又给我们留下哪些启示？

　　根据蔡崇信的回答，我总结出两点。

　　蔡崇信说，他做事看人。

　　最初接触时，马云的一个举动让蔡崇信非常感动。

　　“我见过他们18个创始人，都是马云的学生，一群没出过国的人，但个个精力旺盛，龙精虎猛，感觉很奇特。我跟马云说，你把股东名单发我，我给你注册公司，马云就发来了传真，18个人都在上面。虽然他们都是马云的学生，但马云把他们看作创始人和伙伴。与同伴分享，这在创始人中可不常见，我就动心了。”

　　蔡崇信说：“跟谁干，跟人的感觉，有没有操守，品格如何，值不值得信任，有没有友情。如果觉得对方会照看你，你就有纵身一跃的勇气。我绝对相信人的因素。”

　　做事最重要的是，跟对人。

　　这一点我深有体会，曾经有个前辈跟我说过，你要追随你佩服的人，和他一起做事。如果你看不上你的领导或老板，你很难获得成功。

　　蔡崇信辞职加入阿里也并非一帆风顺，当时也是经历了一番“家族争执”。

　　蔡崇信家三代都是律师，他的父亲蔡中曾、祖父蔡六乘，是以国际法律事务见长的“常在法律事务所”创办人，早期在台湾律师界，“常在法律事务所”与“理律法律事务所”可说是台湾独占鳌头的两大律师楼。

　　蔡家政商实力深厚，根据“常在”早期的合伙人、现任华通律师事务所所长刘振玮表示，蔡崇信的祖父当年还曾经接受过上海黑帮教父杜月笙的法律咨询，地位可见一斑，来台后，也经常承接行政院等官方大型法律案件的委托；父亲蔡中曾则是台湾取得耶鲁大学法学博士的第一人，还担任耶鲁大学的校董。后来蔡崇信和父亲一样取得耶鲁法学博士学位，父子同样出自耶鲁名门，曾经是台湾法律界的一则佳话。

　　1999年，蔡崇信提出想加入阿里时，一向开朗民主、尊重孩子自由发展的蔡中曾也摇头反对，当时的阿里还是一家前途茫茫，“钱”景不知在哪的网络公司。蔡中曾问身边几位经常进出中国市场的好友，据说每位好友都投下“反对票”。

　　但最后，蔡崇信心意已决，父亲蔡中曾依然放手，让蔡崇信自己选择。就这样，蔡崇信上了马云的船。

　　蔡崇信有一套做选择的逻辑：

　　下行风险很小，上行收益很大，

　　这事儿就可以干。

　　“耶鲁法学院的学位是这世上少见的珍宝，在政府和商业世界里都很稀缺。换句话说，我去冒险，风险收益是不对称的（asymmetrical) ，下行风险（downside risk）很小，上行收益（upside benefit）可能很大。说到底，如果我去阿里巴巴干半年，公司不行了，我还是可以再回头去干税务律师或者做投资。”

　　我第一次看到蔡崇信这种选择逻辑时，如获至宝。

　　2018 年 3 月份，我辞去年薪 50 万副总裁的工作，开始创业。背后的逻辑是一样的，如果我失败了，大不了再找一份工作，拿到年薪 50 万并不困难。如果我成功了，肯定不仅仅是赚 50 万，而且我从此还开始真正拥有自己的事业。我还不到 30 岁，这时候不冒险什么时候冒险？

　　我背后的选择逻辑和蔡崇信一样，但是我没有抽象成方法论。蔡崇信提的这个特别好，我相信以后我们面临一些抉择时候，它都能辅助我们做出更好的判断。

　　一个人的一生命运，是其所有选择的叠加结果。人每时每刻都在做选择，但真正左右命运走向的，往往就是几个关键节点的选择。

　　然而，说到容易，做到很难。如果当年的阿里摆在你面前，你会像蔡崇信一样纵身一跃吗？

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