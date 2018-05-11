直击|唯品会与京东跨境电商合作 向京东开放海外仓源

新浪科技讯 5月11日晚间消息，唯品会今日宣布与京东战略合作。唯品会将向京东开放9个海外仓资源，为京东全球购提供海外仓储物流服务，共同做大跨境电商市场规模。目前，双方已启动首期英国伦敦仓合作。

唯品会全球战略采购部负责人王子翠表示，该品牌在2014年开展跨境业务，并坚持保税备货和海外直邮两条腿走路。当前已形成了一套独有的买手+品牌授权+质检环节+国内外供应链一体化的正品跨境自营模式。双方合作后，可以把更多精力投入到技术领域，探索更安全、更便捷、更高效的跨境服务模式。

根据唯品会方面提供的数据，其近3亿用户中80%为女性，而京东则是男性用户占比很高。在品类上，京东最大的优势业务在数码家电，唯品会的优势业务更多表现在服饰穿戴、美妆品类。双方的用户、品类高度互补，合作可以让规模效应进一步降低成本。

此外，开放海外仓资源的合作，基于品类上的互补，可加大唯品会海外仓利用率、航运利用率，进一步扩大规模效应、降低货源成本、提升物流效率。

王子翠称，在实现仓储物流体系的全面打通和协同后，希望可以就包括采购、营销、物流、服务在内的全供应链体系共享进行深度沟通，携手进行供应链再升级，达成获取最低成本、提升品牌赋能力和用户体验度等目标。（韩大鹏）