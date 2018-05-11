滴滴司机后台能看对乘客的露骨评价？律师：存在隐患

滴滴司机后台能看对乘客的露骨评价？律师：额外信息存隐患

澎湃新闻记者 陈伊萍 何颖晗 实习生 朱奕奕

空姐乘滴滴顺风车遇害，滴滴平台对司机的监管引发热议。

5月11日，有微信公众号称，滴滴司机在接单前，可以看到乘客此前搭乘顺风车的时间、地点、消费价格，以及司机对乘客的评价，有些评价可能相当露骨，例如“安静的美少女”、“美女下车时丝袜容易走光看的想入非非”等。

澎湃新闻记者当日就此联系滴滴，截至发稿，该公司暂未对此作出回应。

对此，有律师认为，如果滴滴司机在接单前确实能看到超出承运合同关系外的一些评价信息，这不但会对乘客的人身财产安全造成隐患，还极大地侵犯了乘客的个人隐私权。

一名网约车业内人士则向澎湃新闻记者表示，滴滴顺风车司机与乘客的“互评”功能，尽管初衷是强调社交，但对这些评价平台缺乏有效的管理，“平台应该加强对评论内容的审核与管理，过度偏离乘车过程本身以及露骨的评价，平台应该设置屏蔽功能，或者对司机做出提醒。”

业内人士：对露骨评价，平台应设置屏蔽功能

滴滴顺风车司机对乘客的评价。 微信公众号截图

5月11日，一个微信公众号发帖称，当乘客打滴滴顺风车时，司机决定接单前，就会看到乘客的相关信息。这些信息包括乘客此前搭乘顺风车的时间、地点、消费价格，以及司机对乘客的评价。

澎湃新闻记者翻看帖子中的截图发现，在司机对乘客的评价中，不乏“颜值爆表”“不化妆也漂亮”“声音甜美” “美女下车时丝袜容易走光看的想入非非”等引导性的信息。

据媒体报道，2015年6月，滴滴顺风车业务正式上线。在普通打车过程中，滴滴顺风车增加了一项社交功能。当行程结束，车主和乘客可以在APP端的评价页面中，选择滴滴顺风车预先设定好的“印象标签”，评价对方。滴滴顺风车的数据库中收录了很多类如“这个美女不一般”、“直男”等短句和词组，数据库中的词语会不定期更新。如果用户愿意，还可以自己创造词句。

而滴滴顺风车后台则会收集每一个用户获得的所有“印象标签”，当用户下一次接受订单或发出订单时，其所有的“印象标签”都会集中展示出来，被其他用户看到。

滴滴顺风车在宣传上多次强调社交。

“这些‘印象标签’不仅能让车主和乘客互相了解，更有助于滴滴顺风车进行精准匹配。”滴滴顺风车事业部总经理黄洁莉在上线之初接受媒体采访时曾说，滴滴顺风车未来或也会根据车主和乘客的标签，为用户匹配相似的同路人，用户将有机会结识更多志同道合的朋友。

而在每段行程结束后，如果车主与乘客互相感觉投缘，还可以通过滴滴顺风车平台继续联系，进行对话。

2015年9月，黄洁莉在接受媒体采访时也说，C2C的轻模式决定了滴滴顺风车不会追求确定性和效率，而是追求“独特的体验、有趣和便宜”。

一名网约车业内人士告诉澎湃新闻记者，目前，滴滴顺风车司机与乘客的“互评”功能，尽管初衷是强调社交，但对这些评价平台缺乏有效的管理，“平台应该加强对评论内容的审核与管理，过度偏离乘车过程本身以及露骨的评价，平台应该设置屏蔽功能，或者对司机做出提醒。”

5月11日，澎湃新闻记者联系滴滴，公司方面暂未对此作出回应。

律师：这不属于承运合同范畴内的信息

“滴滴分享司机对乘客的评价，目的是在于给其他接单司机共享一个评价信息，比如这个乘客是否正常付车费、有没有违约行为等等，这些信息都是属于承运人与乘客之间合同关系内的正常评价信息。”上海大邦律师事务所丁金坤律师认为，滴滴平台上如果司机在接单前确实能看到超出承运合同关系外的一些评价信息，这不但会对乘客的人身财产安全造成隐患，还极大地侵犯了乘客的个人隐私权。

丁金坤说，如果共享的信息超越这个范畴，牵涉到对乘客个人的人身评价，“比如是否漂亮、穿着如何等等，这些明显不属于承运合同范畴内的信息，那滴滴的评价共享功能就严重侵害了乘客的隐私。”

他认为，滴滴平台在共享司机评价信息的时候，应该对评价的内容加以区分，留下对承运合同有关联的评价信息，过滤掉涉及个人隐私的部分。

此外，丁金坤表示，共享超出承运关系合同之外的信息，滴滴平台甚至可能有泄露商业秘密的法律风险责任。“如果承运的乘客是一个大人物，司机在车上听到了乘客的对话并将相关商业内容公布在评价里。滴滴将这个信息共享给其他司机，这就是商业泄密了。”