直击|阿里文娱再整合 杨伟东樊路远兼掌音乐大麦网

新浪科技讯 5月11日下午消息，阿里巴巴集团CEO张勇（花名逍遥子）以内部信形式宣布了阿里大文娱版块的最新组织调整，为进一步推动文娱战略的一体化，形成更强的综合战斗力，阿里文娱集团轮值总裁兼大优酷总裁杨伟东将同时兼任阿里音乐CEO，而阿里影业董事局主席兼CEO樊路远（花名木华黎）将兼任大麦网CEO。

“阿里大文娱成立一年半以来，各业务单元在相应的领域内不断做大做强，也在向大文娱协同作战的方向前进。”张勇在内部信中表示，希望杨伟东能够带领优酷和阿里音乐进一步打通音乐的跨平台运营和业务发展，而樊路远能够带领阿里影业和大麦网在现场娱乐场景中更好地服务用户。

而此前兼任阿里音乐CEO和大麦网CEO的阿里巴巴合伙人张宇（花名语嫣）将会调回到阿里巴巴集团，另有任用。

阿里巴巴于2016年10月正式组建阿里巴巴文化娱乐集团（简称“阿里大文娱”），包括阿里影业、优酷、UC、阿里音乐、阿里文学、阿里游戏、大麦网等业务版块，并于2017年底宣布完成第一阶段整合，而本次组织调整也被视为第二阶段整合的开始。

阿里影业旗下的淘票票已成功登顶最大的在线电影票务平台。数据显示，今年一季度，淘票票市场份额最高达到43.6%，位列市场第一。覆盖用户数量达到2.9亿，日活跃用户数量峰值超过4000万。 而大麦网同样在票务领域深耕多年，并牢固占据中国现场娱乐票务营销第一平台位置，享有“十张演出票，有七张来自大麦”的美誉。

可以预见，淘票票与大麦两大在线票务将会有更多的协同共振，通过电影在线票务和现场演出票务两个用户重合度高的业务合成一个大的集合，深度挖掘用户对线下娱乐的需求，进一步夯实阿里在该领域的优势地位，打造一站式线下娱乐消费平台。此外，阿里影业旗下的阿里云智软件与大麦旗下的麦座，一个是提供影院管理系统，一个提供演出场馆软硬件解决方案，这两项业务深度协同无疑将加速阿里“技术升级线下娱乐基础设施”的步伐。

优酷是国内最大的在线视频娱乐平台之一，2017年以来，通过超级剧集、网综大片的高品质内容战略，优酷用《白夜追凶》、《军师联盟》等独播剧集以539.2亿年度播放量拿下行业第一，《这就是街舞》、《这就是铁甲》两档超级网综豆瓣评分分别为8.0、8.3，成为2018年开年口碑最佳的两档网综。在收获播放量和用户口碑的同时，优酷还成功将《白夜追凶》、《这就是街舞》等国产原创剧综先后输出海外市场。

阿里音乐旗下的虾米音乐拥有2000万以上海量曲库、70万入驻歌手、3万原创音乐人及40万独立音乐作品。此外，阿里音乐曾先后在2014年、2017年推出两季“寻光计划”，程璧、西楼、金玟岐、GALI等一批优秀的独立音乐人脱颖而出。

过去一年，随着各大音乐平台版权互授的完成，独家版权不再成为竞争的唯一壁垒，音乐行业“下半场”进入新阶段。加大投入新音乐内容，成为拥有丰富生态能力的平台尤其是阿里音乐的战略选择，越来越多的生态联动将更加显著地提升平台的附加值，更好地留住用户。

今年以来，阿里音乐与优酷联动频繁，优酷开年爆款网综大片《这就是街舞》中DJ歌单在虾米音乐同步上线以及“寻光计划”音乐人的作品也被应用到街舞比赛中。此外，“寻光计划”第一季音乐人金玟岐还为优酷2018年独播网剧《单恋大作战》演唱了主题曲。据悉，未来双方还将展开更深度的联动，如即将在下半年推出的超级网综《这就是对唱》选出的冠军选手，就将由阿里音乐负责制作专辑。

以下为张勇内部信全文：

各位阿里大麦和音乐的同学：

阿里大文娱成立一年半以来，各业务单元在相应的领域内不断做大做强，也在向大文娱协同作战的方向不断深化前进。

为进一步推动大文娱战略的一体化发展，形成更强的综合战斗力，经集团研究决定做以下组织调整：杨伟东作为大文娱现任轮值班长，在目前分管的业务基础上，同时分管阿里音乐，进一步打通音乐的跨平台运营和业务发展；樊路远（木华黎）在目前分管的业务基础上，同时分管大麦，在现场娱乐场景中更好地服务我们的用户。

在此，我们也感谢张宇（语嫣）在过去一年多时间里，为大麦融入阿里大家庭、为阿里音乐的发展做出的巨大贡献。后续张宇（语嫣）会转回到集团另有任用。

我们为大文娱和张宇（语嫣）鼓掌，一起加油前进！

张勇（逍遥子）

阿里巴巴集团CEO

2018年5月11日