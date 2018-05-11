久友资本李阳：中国在人工智能产业有4个方面优势

久友资本董事长兼首席管理合伙人李阳发表题为《人工智能的产业落地及投资风口》的演讲

来源：投中网

近年来人工智能在全球范围内掀起了巨大的技术变革，从谷歌的AlphaGo接连战胜世界围棋冠军李世石、柯洁，到近日寒武纪科技发布云端AI芯片，再到一手打造AlphaGo的DeepMind团队称其最新研发出的人工智能程序具有类似哺乳动物的寻路能力，有关人工智能的话题热度始终不减。人工智能产业的特殊属性决定了其研发与应用过程对资本有巨大需求，广阔的前景已经使其成为投资的热门领域。

5月11日上午，在2018第六届全球云计算大会中国站，久友资本董事长兼首席管理合伙人李阳发表了题为《人工智能的产业落地及投资风口》的演讲，对人工智能产业的发展现状、应用前景、潜在问题及与资本市场的关系进行了深度解读。

人工智能产业正处于良好的历史机遇期。包括谷歌、微软、苹果等国外巨头，以及国内的BATJ等，都将人工智能视为下一轮商业革命的核心技术引擎，纷纷投入巨额资金展开战略布局。

李阳在发言中强调，目前，中国市场的独特属性已经使我们快速进入全球人工智能产业的第一梯队，具体来说有4个方面的优势。

首先是数据优势：中国拥有近14亿人口，作为全球最大的数据源，能够为科研工作提供海量的数据支持。

第二是市场优势：巨大的人口数量将帮助中国成为全球最大的人工智能应用市场。

第三是政策优势：从近几年政府出台的相关政策能够看出，国家对人工智能产业的重视已经上升至战略高度。例如最近国务院办公厅转发证监会《关于开展创新企业境内发行股票或存托凭证试点若干意见》，该《意见》面向符合国家战略、具有核心竞争力、市场认可度高，属于互联网、大数据、云计算、人工智能、软件和集成电路、高端装备制造、生物医药等高新技术产业和战略性新兴产业的企业。政策层面的推动为人工智能的发展提供了绝佳的发展环境。

最后是人才优势：全球近2/5的人工智能技术人才在中国，尤其高端领域专家近年来聚集优势明显。

这些利好因素的共同推动，让中国人工智能产业在近几年保持着高速增长。根据2017年7月国务院发布的《新一代人工智能发展规划》，到2030年我国人工智能核心产业规模将超过1万亿，带动相关产业规模超过10万亿。

市场是检验企业的唯一真理，任何技术的发展一定离不开市场需求的契合。李阳介绍，人工智能技术拥有丰富的应用场景，包括无人驾驶、医疗诊断、信息安防、智能机器人等多维度场景，具有巨大的市场应用空间。就目前来看，谷歌、百度、西门子、优必选等国内外优质企业已经在人工智能的实际应用层面取得了靓丽的成绩。

当然，通往光明的道路从来都不是一帆风顺的。研发投入需求大、算法瓶颈突破难、芯片研发周期长、技术更新速度快、严重依赖技术人才……人工智能产业的特殊属性决定，与其他产业相比，人工智能产业更需要资本的长期关注与支持。“从早期的基础研发，到中期的产品定型、应用场景探索，再到后期的大规模量产应用、市场拓展、产业链升级等等，都需要资本助力加持。”

李阳表示，资本真正青睐的，不是仅仅拥有技术优势的企业，还要能够解决真实、普遍存在的需求，提供可落地、可应用、可普及的产品和服务，建立可持续发展模式。规避脱离市场、放大伪需求的企业，这样才能将资本高效利用，帮助企业成长的同时创造更多的价值。

李阳介绍，久友资本累计投资规模超15亿元，并一直对人工智能产业保持高度关注，已经在这一领域投资了京东金融、优必选、中星技术、学霸君、索元生物等企业，业务涵盖金融、机器人、芯片、安防、教育、医疗等多个领域，全面促进人工智能技术的落地应用。

久友资本自身也在进行人工智能技术的探索和实践。通过打造久友AI+项目合伙人体系，久友资本颠覆了传统机构“自下而上”的项目筛选模式，建立起久友“自上而下”的创新模式，打破一线城市优质项目与二三线城市财富资源间的传统隔阂，搭建更加高效的无边界平台生态体系。

金融行业的本质，就是实现优质项目与财富资源的高效、精准匹配。截至2018年3月末，久友资本已经在超过25个省份，50多个城市，拥有150多位合伙人。久友的创新平台模式，开创性的打破了单一机构边界，最大程度释放了行业资源，提高了资本的利用效率。

放眼中国乃至全球，人工智能的时代大幕已经开启。今天的世界，传统和经验不断被颠覆，新事物、新模式不断创造着过去难以想象的传奇。自古成大业者无不是应势而谋，顺势而为。在新经济下，企业和资本市场如何抓住人工智能产业机遇，并相互助力，是值得探索的话题。