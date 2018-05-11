厦门公布不予备案P2P名单 京东金融子公司前途未卜

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京东旭航的备案之路还未完全被判死刑。

原标题：厦门公布440家首批不予验收备案P2P名单 京东金融子公司前途未卜

来源：界面新闻

作者：张晓云ZXY

备受关注的网贷备案又有了新进展。

5月9日，厦门市金融办发布《厦门市互联网金融风险专项整治工作领导小组办公室关于进一步推动网络借贷信息中介机构清理的通告》，公布了440家在本次网贷风险专项整治中不予验收备案的第一批网贷机构名单，要求名单上的机构于6月7日前主动向办理登记的市场监管部门申请机构名称及经营范围的变更；逾期未变更的，将被纳入联合处置范围。

据网贷之家梳理的该440家相关信息显示，此批平台均为2017年注册成立的公司。在440家机构中，经网贷之家匹配，绝大多数机构并没有在运营互金平台。

融360网贷评级分析师吕佳琦认为，此次厦门金融办主动清理440家网贷机构的目的在于消除别用有心的机构利用监管套利在厦门注册空壳公司的可能，从而维护当地正常运营网贷机构备案的有序进行。金融办先主动清理掉2016年8月24日之后注册的机构，再排除未主动提交备案申请材料的机构，重点监测积极配合监管整改专心开展合规网贷业务的平台，减少当地网贷行业的杂乱无章。

2017年2月，厦门率先落地P2P网贷备案细则，是全国范围内最早发布网贷备案正式监管细则的城市，不少网贷公司纷纷到厦门注册新的网贷平台，寻找监管套利的空间。2017年1至9月，厦门突击注册的网贷公司超过400家，其中京东金融全资子公司——京东旭航（厦门）网络借贷信息中介服务有限公司（下称京东旭航）就是其中一家。

2017年11月，厦门市金融办曾在其官网发布《关于网贷机构备案公示的通知》，通知中公示了5家拟备案企业，包括厦门融信普惠网络借贷信息中介服务有限公司、爱日进（厦门）信息技术有限公司、厦门乾方位网络科技有限公司、厦门易汇利金融信息技术服务有限公司以及京东旭航。

2017年12月，互金整治办下发的《关于做好P2P网络借贷风险专项整治整改验收工作的通知》（下称57号文），首次明确表示2016年8月24日之后设立的网贷机构，在本次专项整治期间，原则上不予以备案。

57号文发布后，京东旭航因其京东金融全资子公司的背景能否顺利备案而广受关注。虽然京东旭航出现在首批拟备案的5家网贷企业名单内，但其成立的日期为2017年9月，单从这一条件来看，京东旭航恐无缘获得首批备案。

此次发布的文件中，厦门金融办重申并明确，对于2016年8月24日后新设立的网贷机构或新从事网络借贷业务的网贷机构，在本次网贷风险专项整治期间，原则上不予备案登记。而据《21世纪经济报道》，首批备案中除京东旭航外其他4家拟备案企业已获首批备案文件。

京东旭航成立于2017年9月27日，法人代表为现任刘强东助理的张雱，经营范围为从事网络借贷信息中介业务。据网贷之家报道，京东旭航旗下P2P网贷平台——京东小金投于近日刚刚上线，但目前尚未有标的产品可投。根据小金投平台官网介绍，“小金投是京东金融旗下专注于提供网络借贷信息中介服务的平台，实力雄厚，实现便捷高效的低成本融资和财富增值，树立起行业标杆。”官网还披露了三个“已售完”产品，产品名称分别为“小金投月月投01、02、03”，三个产品的“约定借款年化利率”均为5%，期限均为1个月。不过，三个产品点进去之后，均显示“暂未开放投资”。

界面新闻记者查询发现，此次厦门金融办公布的第一批不予备案机构名单中并没有京东旭航的身影。也就是说，京东旭航的备案之路还未完全被判死刑。