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村干部：空姐遇害案嫌犯刘某华疑患精神类疾病

村干部：空姐遇害案嫌犯刘某华疑患精神类疾病
2018年05月11日 14:23 界面
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刘振华一家住在简易过渡房内。摄影：翟星理

　　来源：界面新闻 翟星理

　　祥鹏航空公司空姐李某坐顺风车遇害一案持续引发关注。2018年5月10日晚，郑州警方通报空姐遇害一事称，网约车司机刘某华（男，27岁，郑州航空港区人）有重大作案嫌疑。郑州市航空港区张庄镇凌庄大队村委工作人员告诉界面新闻，刘某华疑似患有抑郁症，曾在村里拿刀追打父亲及叔叔。

　　凌庄村村委工作人员向界面新闻确认，刘某华是凌庄村生产大队四组崔庄村人，刘某华为家中独子，患有精神类疾病，“可能是抑郁症。”

　　崔庄村村民介绍，刘某华曾在村里持刀追打其叔父，其父亲曾多次带刘某华去郑州市区的医院看病。凌庄村村委工作人员也证实，刘某华还曾持刀追打过刘父，“村里人看到都刘某华绕着八字走。”

　　刘父此前接受媒体采访时表示，刘某华的母亲患有精神类疾病，刘某华欠账四十多万元，曾骑摩托车把人撞成植物人。

　　凌庄村村委工作人员称，此事发生在大约五年前，刘某华撞人后，刘父四处举债拼凑赔偿款。崔庄村共300多村民，刘某华一家经济状况堪忧。村庄村已集体被征迁，现年27岁的刘某华一直随刘父居住在过渡板房内。

　　这位村委工作人员告诉界面新闻，刘某华曾结婚，但不久女方离开了刘某华。刘父则对媒体表示，刘某华婚后因不务正业，不久就与妻子离婚。刘某华现在开的车是贷款购买。

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