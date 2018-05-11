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网约车平台责任成焦点 滴滴举报电话暂无有效信息

网约车平台责任成焦点 滴滴举报电话暂无有效信息
2018年05月11日 13:46 一财网
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　　5月5日晚上23点多，祥鹏航空空姐李明珠在结束当天飞行后，抵达郑州。她在郑州航空港区通过滴滴叫了一辆顺风车赶回郑州市区，但最终却被司机杀害。消息经媒体披露后，5月10日晚，滴滴出行公布了嫌疑人信息（刘振华，身份证号410122199105252652），并悬赏100万元征集线索。

　　滴滴出行在声明中提及，作为平台，辜负了用户的信任，在这件事情上，其负有不可推卸的责任。滴滴出行已经成立了专项工作组，密切配合警方开展案件侦查工作。滴滴出行称，会全力做好后续工作，同时全面彻查各项业务，避免类似事件的发生。

　　滴滴的平台责任问题成为焦点，但到底应该承担什么样的责任，如何承担责任？在平台经济发达的当下，这些问题也成为公众关注重点。

　　法律界人士向第一财经1℃记者分析，滴滴出行作为平台方，如果对平台司机尽到了审慎的审查义务，对于司机临时起意的各类个人行为，确实无需担责，反之则要承担连带责任。包括滴滴出行在内的网约车平台应当加强审核，尤其应当加强顺风车平台和业务的审核管理力度。

　　滴滴有关人士向第一财经1℃记者反馈称，目前他们设立的有奖征询线索的电话（010-83041110）已经接到不少来电，但几乎没有有价值的线索信息。目前案件仍在侦破过程中，有消息称，警方已经锁定了犯罪嫌疑人。

　　滴滴司机刑事案件多发

　　第一财经1℃记者检索中国裁判文书网注意到，2016年至今，该网收录的有关网约车司机在接单运行中发生的刑事案件判决书有10余份，平台全部为滴滴出行。按照案发量多少，这些案件所涉罪名为故意伤害罪、强奸罪、诈骗罪、盗窃罪、聚众斗殴罪、危险驾驶罪等。其中故意伤害罪的犯罪事实基本为滴滴司机接单后，在将乘客送往目的过程中，因为路线、价格等问题，司机与乘客发生纠纷，司机动手将乘客打伤。在这些故意伤害案件中，有的是肢体冲突，也出现了司机随车携带刀具，在发生冲突后将乘客捅伤的情形。

　　除了故意伤害罪，也出现了不少滴滴司机强奸或者猥亵乘客的行为。例如，2016年7月23日上午8时20分许，滴滴司机沙朝磊通过滴滴快车软件，在浙江省宁波市鄞州区接到女乘客张某某，途中沙朝磊产生邪念，在没有告知张某某的情况下，改变了路线，并谎称是手机快没电了，去拿一下充电宝。沙朝磊将车驶入一处地下车库，停稳后即反锁车门，来到车后排，对张某某提出发生性关系要求，张某某拒绝，沙朝磊在张某某身上乱摸，张某某强烈反抗才没有受害。沙朝磊怕了起来，停止了侵犯行为，转而劝慰张某某不要报警。两天后，沙朝磊被警方抓获，并最终被宁波市鄞州区法院判处有期徒刑一年。

　　在上述故意伤害罪、强奸罪案件中，涉案的滴滴司机最终均被判处有期徒刑，有的因为犯罪情节轻微，适用了缓刑。而发生在郑州的滴滴司机涉嫌杀人的案件，是至今为止滴滴平台所遭遇的最为恶劣的刑事案件。

　　平台方审查不严格需担责

　　除了裁判文书网上的案例，近一两年内，诸如滴滴司机抢劫顾客财物、性骚扰女乘客、发生纠纷打伤乘客的报道不时见诸报端。

　　在网约车平台天量的订单中，司机给乘客造成伤害，被追究刑事责任的案例可能只占很小的比例。

　　1℃记者注意到，滴滴要求网约车司机满足的个人品行标准包括无犯罪记录、无交通肇事、危险驾驶罪记录，无饮酒后驾驶记录，无吸毒记录、无精神病史。在符合网约车的车辆、司机个人品行等审核后，即可以进入平台继续提交驾驶证、行驶证、身份证等证件进行核验。

　　在滴滴出行的平台用户规则中规定，如司机违反《刑法》、《治安管理处罚法》等法律法规、涉嫌违法犯罪、已被或正被公安机关追究法律责任的司机，平台可根据司机违反情况对其暂时或永久停止全平台服务。其中的具体细则提到，司机与乘客发生肢体冲突，故意伤害他人身体造成伤情；持械、管制刀具等器物殴打乘客，构成轻微伤；触碰他人身体敏感部位，或故意裸露身体性器官，猥亵等行为，有这三条中的其中一条，将全平台永久停止服务。

　　一旦伤害或者其他案件发生，公众的疑问在于，这些行为虽然是司机的个人行为，但乘客是通过滴滴出行这一平台获取服务，滴滴出行作为平台，是否应该承担相应责任？

　　1℃记者在查询滴滴出行用户端的出租车用户协议、专快豪华车用户协议、顺风车服务协议中发现，滴滴出行均提出，对用户使用滴滴出行造成的损害，其均不承担责任。对比专车、顺风车和出租车，滴滴平台的协议中，在出租车方面，滴滴承担的责任几乎为零；在顺风车方面，协议规定“对于因使用（或无法使用）信息平台导致的任何损害，顺风车平台不承担责任（除非此类损害是由顺风车平台的故意或重大疏忽造成的）”；在专快豪华车方面的协议内容为，对于因使用滴滴平台导致的任何损害（但排除死亡或人身伤害），均不承担责任（除非此类伤害是由我们的故意或重大过失造成的）。

　　由此可见，从专车到顺风车再到出租车，滴滴平台的责任逐渐递减。

　　专快豪华车、顺风车的车辆，其资质审核由滴滴出行负责。而出租车的资质审核则是由出租车所在公司负责。北京市京师律师事务所律师许浩，曾成功办理多起重大侵权责任类案件。许浩告诉1℃记者，滴滴出行的这些服务协议条款，有其法律依据。滴滴的专车、快车、顺风车，都是由司机按照要求，提交各类证件、资料给滴滴平台，由平台方进行审查。滴滴出行在这过程中就必须肩负起平台责任，进行严格的审查。包括所提交证件、资料的真假、提交者是否人、证一致、车辆是否达到安全标准等。

　　如果滴滴都进行了严格的审查，则确实不应当担责任。由于这些审查都由滴滴掌握，乘客无法看到。如果出现了诉讼，滴滴被列为被告，要求承担平台连带责任时，滴滴可以当庭出示其审查资料和证据，证明其已经尽到审慎核查义务。但如果司机提交的各类证件存在明显的人证不一致等简单形式问题，滴滴没有审核出来，就应当承担平台责任。

　　由于各类证件、证明均由行政机关负责发放，滴滴作为商业公司，可能无法直接验证其真假。滴滴出行的审查可能只能达到形式审查。滴滴若能出示证据，证明其无能力核查真假，也曾提交给行政机关验证真假但遭到拒绝，这种情况下，滴滴也属于已经尽到审查义务，不需承担其责任。如果平台方出现了故意或重大过失，则必须承担责任。

　　尽到审查义务无需担责

　　中国政法大学传播法研究中心副主任朱巍提出，滴滴出行在内的网约车平台属于信息服务，接近于居间服务，为司机和乘客提供形成匹配，司机与平台不是雇佣关系，平台从运费中提取相应比例作为服务费。所以，如果滴滴在验证司机资质、身份等方面尽到了审慎的审查义务，则不需要为司机的行为担责。这就是一般意义上的所谓平台经济中的“避风港原则”。

　　特别是如果司机是临时起意，作出了各类违法犯罪行为，包括偷换车牌、侵害乘客等，滴滴作为平台，无法做到时时的监控司机行为。那么，滴滴出行平台无需担责。1℃记者在滴滴出行车主端软件的专快车服务协议中注意到，其与提供网约车服务的司机仅存在挂靠关系，不存在任何直接或间接的劳动关系，不适用《劳动法》、《劳动合同法》等法律法规。

　　但对于频繁出现的滴滴司机侵害乘客问题，朱巍建议，平台方在审查司机资质过程中，对于有暴力犯罪和性犯罪记录者，应该终身禁止从事这个职业。公安机关应该配合这一审查，至于具体的配合措施，还有待于研究。应当考虑在网约车业内改进引进一键报警求助系统。如果用户同意，应考虑在网约车内安装视频监控系统，起到一定的震慑作用。同时，朱巍还建议引入商业保险，一旦出现了司机侵害用户的行为，可以先行通过保险垫付所需的各类费用。待事件的司法责任确定后，再向最终的始作俑者追责索要。

　　许浩则建议，除了在审查阶段尽到审慎审查义务，网约车平台应当尊重和保证用户知情权，建立对司机的投诉、评价机制，对于存在侵害乘客行为，但没有造成重大后果的进行汇总，显示在司机评价中，供乘客参考。同时，对于造成重大后果的司机，平台应当考虑公布对司机的最终处罚结果。

　　郑州的恶性案件中，被害人所乘车辆为顺风车。相比专车，顺风车的法律界定一直比较模糊，实际情况是，很多顺风车被作为了网约车运营。交通部等部委出台的网约车意见中，顺风车的相关规范制定由各个城市政府负责。目前公开资料可见，郑州市在2016年11月出台了《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》，其中规定，“任何企业和个人不得向未取得合法资质的车辆、驾驶员提供信息对接开展网约车经营服务。不得以私人小客车合乘名义提供网约车经营服务”。郑州市政府也就私人小客车合乘出行发布了征求意见稿，但1℃记者未在公开信息中检索到上述意见是否已经正式出台。郑州征求意见稿规定，“合乘行为以通勤时段为主，根据我市通勤规律情况，合乘出行提供者每日合乘趟次不得超过4次。此前北京的相关规定，界定的合乘趟次未不得超过2次”。

　　需要强调的是，滴滴顺风车平台有必要解释，在郑州，如果政府没有就私人小客车合乘发布正式文件和规定，滴滴有无资质进行顺风车的服务？恶性案件中，犯罪嫌疑人所从事的顺风车服务，是否已经超过了司机车合乘的必要限度？如果超过了必要限度，滴滴平台是否采取了限制措施？

　　除了避风港原则，在平台的责任方面，长期被忽略的还有一个重要内容，即“红旗法则”。“红旗法则”的原理是加重平台主体的责任，目的是强化平台的审查义务。

　　在如此背景下，在更多案件及犯罪嫌疑人信息不足的情况下，滴滴平台应当进一步公开顺风车的有关细节。

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