空姐遇害案嫌疑人跳河逃跑 救援队人员：溺亡几率大

空姐乘滴滴遇害案嫌疑人跳河逃跑，救援队人员：溺亡几率大

董振杰/法制晚报·看法新闻

5月6日凌晨，云南祥鹏航空公司21岁的空姐李某珠在郑州市航空港区搭乘一辆滴滴顺风车赶往市内时遇害。据郑州警方通报，嫌疑人作案后弃车跳河，现警方正在相关区域全力展开搜捕。而滴滴公司也发布百万悬赏令，寻找这名司机。

记者拨打两名办案民警的电话，一直处于无人接听状态。

5月11日，当地救援队一名工作人员在微博上表示，嫌疑人晚上跳河逃跑，溺亡的几率很大。该工作人员指出，因河流流速较大，且水底堆积物较多，搜寻难度较大。如果溺亡，48小时后基本上就会浮在水面上。当地潜水员以及附近十支水上打捞队伍已经备勤，随时可以支援郑州公安进行水上水下搜索。

顺风车审核相对宽松 未明确要求无暴力犯罪记录

案发后，滴滴相关人士确认，经公司核实，该司机为顺风车司机，注册信息都是真实的。

根据滴滴App中的招募信息显示，滴滴注册司机实行实名制，需提供身份证、驾驶证和行驶证，在司机要求中，还有明确提示需无暴力犯罪、吸毒记录，无酒驾、毒驾等严重违反交通法规事故的前科。据媒体报道，滴滴客服表示，资料填写无误的话，审核期限为3-5天，通过之后即可在线接单，无需线下培训。

顺风车车主的申请条件则相对宽松，根据招募信息显示，车辆既可在本人名下，也可不在本人名下，并无快车那样的对无暴力犯罪记录、无吸毒记录的要求。车主审核时效最快为48小时，新车或新驾照则需要7-14天。对于如何注册成顺风车司机，滴滴公司一名工作人员回复记者采访时表示，滴滴顺风车平台在审核车主注册信息时，会严格要求三证合一，即身份证、行驶证、驾驶证均真实有效，且驾龄需在一年以上。只有所有信息真实有效，才能在平台进行接单。

（原题为《空姐乘滴滴遇害案嫌疑人跳河 救援队人员：溺亡几率大》）