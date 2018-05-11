环球时报：滴滴的百万悬赏 别再发了！

今晚看到滴滴发布了一则悬赏寻人的公告，我对此感到十分遗憾，滴滴如此行为，不但没有丝毫的合法依据，而且容易好心办错事！

1、 依据刑事诉讼法，只有人民法院经过审理才能宣告某位公民有罪，其后才能依据刑法，以国家的名义，由法律赋予权力的国家机关剥夺他人权益限制他人自由。因 此，在法院宣告有罪之前，只能称呼可能犯罪的人为犯罪嫌疑人，并且只能限制他人权利和自由，而且只能由法律赋予权力的公安和司法机关依照法定的程序予以限 制。

根据刑事诉讼法的规定，故意杀人案是公安机关管辖的刑事案件，因此该类型的犯罪，由公安机关进行侦查，再根据《刑事诉讼法》第一百五 十三条以及《公安机关办理刑事案件程序规定》第二百五十六条，对在逃的犯罪嫌疑人进行通缉、悬赏通告等是法律赋予公安机关的侦查权，其它企业、单位甚至个 人，无权行使。

2、自然人的行踪，毕竟是其个人信息，属于其人格权中的隐私权。滴滴在无法律依据的情况下，以悬赏在手段鼓励网民向其提供他人的身份信息、行踪信息等，虽然出发点可能具有善意，但行为本质上也属于限制和剥夺他人权益的不法行为。

3、滴滴这样的行为，不应当鼓励，因为可能会给警方侦查工作带来影响，这些影响可能体现在：

第一，可能会起到打草惊蛇的作用，造成例如重大犯罪嫌疑人隐匿、偷渡脱逃、畏罪自杀回避正义的审判以及在共同犯罪的情况下，造成同案犯串供或者杀人灭口、毁灭证据等等后果；

第二，可能会引发不理性的民愤，给办案机关徒增不必要的压力，很可能由此造成侦查人员忽略其他合理可能性的后果。由于过早以及在压力之下得出结论，导致出现冤案、错案也并非没有可能。

4、近期发生于陕西的那起为泄愤杀害多名中学生案，案发后，有些媒体报道案情时采用了错误的肖像，给无辜之人带来了极大的困扰，滴滴那个悬赏找人，在未经办案机关审核、批准的情况下，也具有发生这种风险的可能性。

综上，我呼吁，应该尊重公安机关侦查工作的保密性，即使是好心，也不能帮倒忙。

滴滴如若是为了发动群众寻找线索，比较妥当的做法是——首先应征求公安机关的同意，其次应呼吁网友们向公安机关提供线索，然后根据公安机关提供的有功名单予以巨额物质奖励。

基于以下理由，希望媒体今后在报道类似案件时能够有所节制：

首先，还是出于尊重侦查工作的保密要求，过多的报道，容易给侦查带来许多不必要的麻烦；

其次，对于犯罪过程、侦查过程进行详细的报道，容易起到负面的示范性效应，比如说提高犯罪嫌疑人反侦查、反追捕的能力，再比如说，容易让嫌疑人掌握警方工作的节奏、脉络或已取得的进展等信息。

再 次，对于一些涉及到隐私比如说性侵的案件，过多得渲染或者过详尽得报道，可能会损害受害人及其亲属的合法权益。今晚，我就很遗憾得看到了一个微博账号，连 该起空姐遇难案件的现场照片都发布出来了，再由于今天媒体的报道，受害人的父亲已经曝光，再加上受害人的工作单位也已公开，离受害人的个人信息全面曝光， 只有一张薄纸的距离，一点就破，而空姐遇难的案件，从各方面的信息看，很有可能就是一宗涉及个人隐私不应当公开审理的案件。

最后，截止到现在，嫌疑人尚未归案，真相尚未明朗，出于对真相的责任心，也不宜做过多的案情渲染。