蚂蚁金服接近完成100亿美元融资？回应:传言不予置评

5月10日，据CNBC报道，蚂蚁金服正在完成接近100亿美元的股权融资。消息称，蚂蚁金服希望从淡马锡控股牵头的投资者手中获得至少100亿美元，届时它的估值预计达到1500亿美元。对此消息，蚂蚁金服相关人士在接受21世纪经济报道记者采访时称，外界传言不予置评。

此前5月4日，阿里巴巴公布了2018第四季的财报以及全年财报。报告显示，2018财年支付宝全球活跃用户数已达到8.7亿户。截至3月底，蚂蚁金服虽然单季度亏损7.2亿元，但是全年的税前利润达到91.8亿元人民币，利润同比仍增长了65%，盈利能力稳中向好。

公开资料显示，蚂蚁金服于2015年7月A轮融资18.5亿美元。2016年4月，B轮融资超过45亿美元，由中投海外和建信信托领投。这是全球互联网行业最大的单笔私募融资。此时，蚂蚁金服估值已达到600亿美元。

值得注意的是，此前的2月1日，阿里巴巴曾发布公告，将根据2014年双方签订的协议入股蚂蚁金服并获得33%股权。阿里入股后，蚂蚁金服获得更为稳定的股权结构，且无需每年分享37.5%税前利润。随后的4月9日，蚂蚁金服董事长彭蕾正式卸任，由出身财务的CEO井贤栋接替她的职位。股权的调整与人事的变更被认为是蚂蚁金服进行的重大战略调整，为冲刺IPO作准备。

而此前，阿里巴巴董事局主席马云也在内部信中表示：“合伙人和董事会深信，继往开来，这次蚂蚁历史上最重要的领导团队更替，不仅仅是为了传承，更重要的是蜕变。” 马云话语中的“蜕变”一词，一语双关。

根据日前安信证券发布的报告显示，蚂蚁金服已经建立起五大业务板块。在支付层面，2017年四季度支付宝在中国第三方移动支付市占率高达54%，累计服务用户3.3亿。在微贷业务上，蚂蚁金服花呗、借呗年度活跃用户超过1 亿。企业微贷方面，网商银行已经服务260万家小微企业。保险服务年活跃用户达3.92亿人，单用户保费同比增长43%。最重要的商业信用体系构建上。截至2017年3月末，芝麻信用开通用户达2.57亿，同比增长95%。

业内人士表示，经过B轮融资后两年的磨砺，蚂蚁金服已经完全具备冲击IPO的实力。换帅之后，井贤栋的职业经理人背景，也更符合冲击IPO的市场要求。从各种方面来看，蚂蚁金服前进的步伐都在有条不紊的加快。