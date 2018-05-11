摩根大通：市场对微博担忧过度夸大 建议逢低买入

摩根大通发布研究报告称，在微博发布第一季度财报后，市场对微博中小企业广告的担忧被过度夸大。投资者可以逢低买入微博股票。摩根大通维持对微博股票的“买入”评级，并将目标股价提升至142美元。

以下为报告主要内容：

我们认为，市场对微博中小企业广告营收增长看似的疲软（环比下降11%，而去年同期为环比下降5%）反应过度。在我们看来，这是由于：1）ASC605的不利影响；2）两会期间中小企业广告投放较少。这两方面因素将在第二季度消失。与此同时，我们认为，2018年全年，作为多媒体（文字/短视频/直播等）、基于粉丝的社交媒体，微博独特的地位将继续推动用户数增长。此外我们相信，市场对来自抖音的竞争压力的担忧过度夸大，因为：1）微博有着相当稳定的用户数增长（日活2017年第四季度同比增长24%，2018年第一季度同比增长20%）；2）广告预算向移动平台，尤其是富媒体、强互动移动平台的转移是个长期的结构性趋势。在微博当前的中小企业广告营收规模（摩根大通估计2018年为8.13亿美元）之上，我们相信市场还远远没有饱和。抖音的崛起加速了这个市场的增长。我们维持对微博股票的“增持”评级，并建议投资者逢低买入。

KA业务仍然表现出强劲的增长势头，中小企业业务受季节性和一次性因素的影响

KA广告营收第一季度同比增长111%，高于2017年第四季度的106%。这主要是由于ARPU（每客户平均收入）和广告主数量（增长45%）的强劲增长。中小企业广告营收环比下降11%，这是由于：1）季节性因素，电商和O2O商户购买广告较少；2）ASC605的不利影响（从增值税角度对中小企业广告营收造成不利影响，并对资源置换交易带来有限的积极影响）；3）两会期间中小企业广告较少。我们认为，这些因素将于第二季度消失。

独特的产品定位和有效的获客将驱动2018年的用户增长

我们认为，作为多媒体、基于粉丝的社交媒体，微博的独特定位使其不会与抖音等短视频应用产生直接竞争。与此同时，我们认为，在产品创新（在较低线城市的微博极速版）和高效获客（例如用户的重新激活）的支持下，2018年微博的用户数增长将继续保持健康。

维持“增持”评级，目标股价提升至142美元

我们的目标股价基于2018年非美国通用会计准则每股收益预期2.99美元，2018至2020财年每股收益的年复合增长率53%，以及0.9倍的市盈增长比（PEG）。2018年和2019年的前瞻市盈率分别为48倍和30倍。