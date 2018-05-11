直击|京东成立公益无人机救援队 就近调配自营物资

正在救活演练的无人机

新浪科技讯 5月11日上午消息，中国灾害防御协会与京东集团签署关于无人机参与救援工作的合作协议，这标志着着首个全国性公益无人机救援队正式成立。在未来遭遇地震等重大灾害时，京东无人机将依托“1+1”赈灾模式，以及地空一体应急救援系统，参与到灾害救援工作中。

根据协议，未来灾害发生时，京东无人机将响应中国灾害防御协会地震应急救援专业委员会发出的救灾要求，按照就近原则，提供应急救援所需的无人机及配套设备，并将其调度到最近的、可抵达的京东配送站点，迅速建立起有效的应急救灾网络。与此同时，随着无人机投入灾害救援，京东可以结合自营多品类物资与供应链优势，直接、快速地将物资投放到救灾现场。

京东方面介绍，京东无人机是京东智慧物流体系的重要组成部分，同时应急救援作为无人机的另一个重要应用场景。目前，京东已经逐步搭建起救巡一体的地空应急救援体系，包括利用末端配送无人机搭建应急救援网络和通道、利用车载无人机监控调度系统深入灾区腹地、利用巡检无人机进行灾区巡查等，围绕物资投放、人员搜救、灾情监测等展开多项试验。

“在地震等灾害发生后，无人机可以充分展示其高效率、低损耗、灵活性强等优势，京东研发的车载无人机监控调度系统及应急求援保障车，可以根据实际情况完成无人机起降指挥及充电等后勤保障，确保救灾精确、持续进行”，京东集团副总裁、X事业部总裁肖军表示，无人机既可以高效高质地完成恶劣条件下的物资运送、投放等任务，又可以节省人力并大幅降低紧急救援中可能存在的危险，将有效解决实际应急救灾中“最初一公里”和“最后一公里”难题。

此外，京东还打造出“1+1”的公益赈灾新模式，通过“创新、阳光、高效”的物资募捐平台，网友可以达成“一键捐物，京东直送”的公益体验，所有的爱心物资都将通过京东物流体系免费送往灾区，第一时间发放到受灾群众手中。（韩大鹏）