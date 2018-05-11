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美味不用等获阿里、携程4亿元D1轮融资 估值达40亿

美味不用等获阿里、携程4亿元D1轮融资 估值达40亿
2018年05月11日 10:13 新浪科技
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　　新浪科技讯 5月11日消息，餐饮服务商“美味不用等”获得阿里携程共同投资的4亿人民币D1轮融资。本轮融资后，美味不用等估值达到40亿元。美味不用等CEO谢新法称，携程作为出行领域的大流量平台，将为美味带来更多高净值用户。

　　根据介绍，智慧餐厅的最终形态是“无人驾驶”。首先是连接，餐厅的位、钱、人、菜、供应链等方面通过系统打通建立连接。之后将会有大量数据沉淀在平台上，通过AI智能算法产生判断能力。

　　美味“辅助驾驶”的功能表现为，给餐厅一个“仪表盘”（经营报表），让餐厅的经营者能够看到餐厅方方面面的经营数据。接下来给到的餐厅是“操作台”，基于AI算法的判断能力，帮餐厅老板按下决策的按钮。

　　此外，“美味不用等”预计将在今年6月中旬将在上海开出第一家美味共享餐厅门店。

　　所谓“共享餐厅”，餐厅本身不设厨房，仅提供就餐场所、简易的自制食品和就餐服务。消费者可通过App预约，可同时预订800米商圈内不同餐厅的美食。也就是说，800米商圈内的合作餐厅，为共享餐厅提供菜品供给。

　　美味不用等成立于2013年，是一个基于LBS的餐厅排队解决方案App，提供手机排队取号、查看排队实时进展、快到叫号提前提醒、手机店外点菜自助打单、手机店内点菜一键下单等服务。在解决解决人们餐厅排队等位、餐位预订等痛点时，为餐厅多平台引流，提高经营管理效率。

　　美味不用等融资历程：

　　2013年10月获得数百万人民币天使融资，盛大资本投资；

　　2014年8月获得数百万美金A轮融资，投资方为经纬中国、信天创投；

　　2015年1月获得2000万美金B轮融资，天图资本领投；

　　2015年10月美味不用等完成了C轮5亿人民币融资，由大众点评、百度领投，中信资本、证中兴、海润、安持等投资机构跟投，A轮投资人经纬中国和B轮投资人天图资本本轮继续追加投资；

　　2016年12月，美味不用等完成C+轮数亿人民币的融资，投资方为支付宝口碑以及中视资本；

　　2018年4月23日，美味不用等完成D轮融资，投资方或为携程、口碑等，具体金额未知晓。

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