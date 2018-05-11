华侨城或以11.76亿收购同城艺龙5.11%股权

新浪科技讯 5月11日上午消息，华侨城（亚洲）控股有限公司发布公告，其全资附属公司华昌国际拟收购及苏州万程5.11%股权，作价11.76亿元。

据公告，苏州万程为BVI附属公司之唯一股东，而BVI附属公司持有目标公司之13.04%股权。于BVI附属公司完成转让13.04%目标公司股权予苏州万程后，苏州万程将把目标股份出售予华昌国际。

目标股份为目标公司的10,607,948股股份，占目标公司约5.11%股权。

公告描述称，目标公司为一间于开曼群岛注册成立之公司，其主要业务活动为投资控股。目标集团为中国一间行业领先的在线旅游代理公司，提供一站式旅游预订服务，具有良好增长前景。

公告还称，近年来在线旅游代理行业出现爆发性增长，且目标公司具良好发展前景，其每日活跃用户数目及交易量快速增长。

查询工商信息可知，苏州万程全称为苏州万程晟达旅游发展有限公司，唯一股东为北京万达文化产业集团有限公司，企业地址为苏州工业园区同程大厦。据以上信息推测，华侨城实际收购标的可能为同城艺龙股份。

另据环球旅讯报道，有业内人士表示，他认为该股份收购的具体内容就是华侨城（亚洲）以11.76亿元收购同程艺龙5.11%股份，“从这个价格来推测，就是万达将同程艺龙的部分股权按整体230亿元的估值卖给华侨城（亚洲）。”

据公告，目标公司2017年税后净利润5.94亿元，净资产27.54亿元。（李楠）