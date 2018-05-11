杀害空姐滴滴司机支付宝账号仍在使用 网友钓鱼转账

涉嫌杀害空姐滴滴司机支付宝账号仍在使用，千百网友钓鱼转账

廖平/上游慢新闻-重庆晚报记者

5月6日凌晨，云南祥鹏航空公司空姐李女士在郑州市航空港区搭乘一辆滴滴顺风车赶往市内时遇害。警方已经锁定嫌犯就是该顺风车的司机，身上携带凶器，作案后潜逃。

昨（10日）晚，深陷舆论漩涡的滴滴公司通过微博向全社会发布百万元悬赏，希望热心人能够帮忙寻找嫌犯司机刘振华，同时公布了刘振华的照片、身份证号码和手机号码。上游慢新闻-重庆晚报记者拨打了该号码，显示属于河南郑州联通公司，语音提示该号码无法接通。

该悬赏令一发布，高额赏金加上该案的关注度，引发百万网友热情参与。众多声音呼吁滴滴公司应该加强管理，强制顺风车主验车，关闭所有顺风车小号，堵住现有的漏洞。不过更多网友根据滴滴公司公布的信息，开始人肉搜索刘振华的信息。

刘振华的支付宝帐号

很快就有网友根据滴滴公司公布的手机号码，找到刘振华的支付宝账号，上游慢新闻-重庆晚报记者注意到，该支付宝账号名为“铁血丹心”，其头像与 滴滴公司公布的司机照片为同一人，转账验证环节显示姓名确实是刘振华。不过记者注意到，该账号的签名是“最优秀的格斗士”，头像照片中刘振华剃了一个格斗选手常见的板寸头，说明其练过或正在练格斗。在支付宝的详细信息中可以看到，刘振华的身高为175cm，体重68公斤，喜欢瑜伽、舞蹈、台球、爬山、户外 探险、K歌等。

在找到支付宝账号之后，千百网友采用非常手段表达意见。据记者的粗略统计，上百网友公开承认自己给这个账号转了钱过去，金额从十几块到1分不等。转账的 直接目的，就是为了能够在转账时留言大骂刘振华。一位叫“钢铁直男”的网友贴出了自己的转账截图，转账留言那里写着“法网恢恢，疏而不漏。早日投案，早日 死刑！！”由于转账的人太多，引起了更多网友的争论，很多人认为这是在助纣为虐，“你给他转一块钱过去，他就能买一个馒头，多逃一天。”部分网友直接在支 付宝投诉该账号，投诉内容是“他杀人了”，并呼吁马云赶紧封号。

不过以“Maimm”为代表的网友认为，转账除了能花式骂他出一口气，更积极的意义在于诱使嫌犯使用支付宝，这样警方就可以通过支付宝的使用记录追踪到嫌犯。这个建议得到上千位网友的点赞，从而引发又一轮转账。

20：32分，一位叫“哎呀呀”的网友爆料，自己给嫌犯的支付宝账号转了15元过去，对方竟然领了钱，说明这个账号正在使用，希望警方赶紧追踪对方位置。

与此同时，有网友扒出了刘振华的QQ号码，这个号码与支付宝号码使用了同一个头像。该QQ号码公开展示的照片墙上，有14张刘振华和女朋友的合 影，很多网友都表示无法理解，“从照片看和女朋友感情相当好，女朋友也很漂亮，为什么去做这种事？”不过无论是刘振华的QQ头像、支付宝头像，还是他与女朋友的合影，多张照片都有吐舌头舔人的动作，显示其与众不同的爱好。