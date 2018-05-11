金控办法有望年内落地 BAT等互金巨头将纳入监管范围

原标题：金控办法有望年内落地，互金巨头纳入监管

作者：杜川 宋易康

金融控股公司（下称“金控公司”）的监管问题，因官员的表述和政策的酝酿，再次成为市场关注的焦点。

第一财经记者从接近央行人士处获悉，央行金融稳定局正在牵头制定金控公司管理办法。办法将首次要求金控公司必须获得央行颁发的牌照，持牌经营。如进展顺利，相关政策有望今年落地实施。

值得注意的是，民营金控集团将是此次金控公司管理办法的重点规范和整治对象。这意味着，BAT等互金巨头也将纳入监管范围，以填补此前的监管空白。

近期，监管层多次点名金控集团，严厉指出了一些金控公司存在的问题。而今年的两会政府工作报告强调“强化金融监管统筹协调，健全对影子银行、互联网金融、金控公司等监管，进一步完善金融监管”，引起市场高度关注。

“金控公司的持牌经营要求是监管的加法，多了一个监管的视角。”某大型互金集团内部人士对第一财经表示。

防止牌照资源滥用

加强金控公司的监管，早有信号。

3月25日举办的中国发展高层论坛上，央行行长易纲明确指出目前金控集团的市场乱象：“少数野蛮生长的金融控股集团存在着较大风险，抽逃资本、循环注资、虚假注资，以及通过不正当的关联交易进行利益输送等问题比较突出，带来跨机构、跨市场、跨业态的传染风险。”

3月28日，中央全面深化改革委员会第一次会议审议通过了《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》（下称《意见》）。会议强调，加强非金融企业投资金融机构监管，强化股东资质、股权结构、投资资金、公司治理和关联交易监管，加强实业与金融业的风险隔离，防范风险跨机构跨业态传递。4月27日，央行、银保监会、证监会联合印发《意见》，要求加强对非金融企业和金融机构的穿透监管，强化部门之间的监管协调和信息共享。

野蛮生长的金控公司不仅仅是“草根”。赖小民被查事件引发对国有金控集团的风险隐忧。

4月17日，中央纪委国家监委网站显示，中国华融资产管理股份有限公司（下称“中国华融”）党委书记、董事长赖小民个人涉嫌严重违纪违法，目前正接受纪律审查和监察调查。

据媒体报道，赖小民主管中国华融9年，中国华融从一家资产管理公司一跃成为全牌照的金控集团。中国华融投资了十几家上市公司，并且与“话题”公司华信、保千里、神雾环保等存在诸多交集。

公开资料显示，中国华融已经设有31家分公司，服务网络遍及全国，对外提供不良资产经营、资产经营管理、银行、证券、信托、金融租赁、投资、期货、消费金融等多牌照、多功能、一揽子综合金融服务。

业内人士指出，金融在我国属于政府严监管行业，金融牌照往往价值连城，但金融牌照的本质是行政权力，寄托的是政府的权威，如果牌照资源被滥用，类似政府监管权力的商业化，不仅会带来金融市场的混乱、引发风险，还可能造成政府权威受损。

“有些公司利用多牌照玩资本游戏，这不是金控。”光大集团董事长李晓鹏在中国发展高层论坛上说。李晓鹏认为，在现行体制下，不宜快速放开对金控的准入，建议在全国范围内选择五家左右资本雄厚、管理规范、金融稳健、内部管理健全的金控集团进行试点，通过探索逐步推进金控公司的综合化。

李晓鹏认为，金控集团需要把握三点：第一个是高，要通过金控运用多牌照的这种优势，提高经营效率，减少经营成本及为客户提供优质成本。第二就是真，要用金融多牌照的优势，真真正正为客户服务，为银行、证券、保险客户服务，而不是为自己服务。第三个是实，金控的本源是服务实体经济，扎扎实实服务实体经济，金控要回归组建的本源，对实体经济的发展做出特殊贡献。

民营金控是监管重点

除了国有金控集团需要规范监管外，有消息人士指出，民营金控将是本轮金控公司管理办法的重点规范和监管对象。民营金控集团是个更宽泛的概念。做资本运作的金融控股集团，例如常见的“某某系”公司等，主要以民营企业为主。

“去年很多民营金控集团问题频发，因此民营金控持牌监管问题比较迫切，再加上强监管的大背景，将民营金控纳入监管势在必行。”一位业内人士对第一财经记者表示。

随着金融创新和混业经营的逐步发展，目前我国已形成多种形式的金控公司。第一财经记者梳理发现，目前的金控公司按控股主体大致可以分为五大类，包括金融机构控股的金控公司，银行、保险与四大资产管理公司是其中的主力；央企、大型国企控股的金控公司；其他三类则是民企、地方政府以及一些互联网金融机构涉足的金控公司。

“一些大型私人企业通过并购获得各种金融服务牌照，但并非真正意义上的金控公司，其间可能存在关联交易等违法行为。”去年10月，时任央行行长周小川在华盛顿出席国际货币基金组织暨世界银行年会时表示，目前中国对这种跨部门交易尚无相应监管政策，金融稳定发展委员会将重点关注此类问题。

周小川

“告诉大家什么是金控集团、规范金控集团，可以把监管勾勒得更加清晰。专业化经营是中国金融未来监管的大趋势，持牌经营后，主体获得资格，下面的板块也要获得不同资格。但目前情况是主体没有持牌，下面板块虽然持牌经营，但会涉及关联企业之间的利益输送问题。”上述业内人士表示。

从“一行两会”的监管动作来看，除了央行的金控公司监管箭在弦上外，银保监会与证监会也在分别收紧民企“金控集团”之路。

例如，银保监会方面，今年年初，原银监会下发1号主席令《商业银行股权管理暂行办法》；此后，又有两个配套文件如期而至，分别是《关于做好〈商业银行股权管理暂行办法〉实施相关工作的通知》和《关于规范商业银行股东报告事项的通知》，对整改期限做出要求。

证监会方面，《证券公司股权管理规定》对券商大股东的资格提出了“史上最严”要求，例如，在控股股东要求上，“证券公司的控股股东净资产不低于1000亿元、最近5年连续盈利、最近3年主营业务收入累计不低于人民币1000亿元”。

互金巨头也要持牌经营

根据第一财经记者梳理，一些金控公司的业务板块涉及小贷、保险、融资租赁、保理、网贷、证券、银行等。

以BAT为例，阿里巴巴布局银行、保险、基金、证券、小贷等多个金融板块，已经有第三方支付、保险、小贷等多张金融牌照；腾讯的金融版图则横跨了第三方支付、保险、证券、银行、基金、小贷等多个领域；百度方面则与中信银行联合成立百信银行，并正在申请百安保险牌照等。

业内认为，当前金融监管格局存在一定监管漏洞，部分互联网金融机构以及大型货币基金、金控集团并没有纳入央行系统性风险的金融监管框架，例如蚂蚁金服、天弘基金等。

根据市场消息，此次正在起草的金控公司管理办法拟将部分旗下拥有跨两个金融行业的机构纳入监管，按照这个标准，BAT等互金巨头均须适应新的要求。

此前在强监管的背景下，蚂蚁金服、京东金融等互金巨头纷纷宣布未来淡出金融业务，不参与金融业务竞争。

山东国承私募证券投资基金管理有限公司首席运营官毕研广表示，金融监管应实行“牌照制”，互联网金融公司如果涉足金融行业，必须要取得相应的资质、牌照。但监管部门对申请牌照的公司设置了较高的门槛。

“不做金融是回归本源的体现，但对于部分‘不做金融业务’依旧去申请金融牌照的互金公司而言，监管层对‘科技+金融’的监管不会太松。”他表示。

牌照化穿透监管

“早几年中国金控公司较少，近年来不同类型的金控公司越来越多，受到的监管各不相同，一些处于监管灰色地带，甚至存在逃避金融监管的隐患。”国家金融与发展实验室副主任曾刚对第一财经记者称。

“民营企业金融机构种类较多，之前也存在关联业务比较复杂、不太透明的情况。例如，之前数据报表都是以下面单一主体申报，但从监管的角度来看很难还原成一张表。从整个金融控股集团去看，里面的嵌套关系并不是特别清晰，这在业务上是看不出来的。”上述互金集团内部人士称。

他表示，要求金控公司持牌经营后，是把整个金控集团按一张牌照去监管，以穿透性的方式监管，可以看清资产、资金投向，使监管更加清晰。

上海国际金融学院院长陆红军表示，目前金控集团有三个特征：一是集团总部不做经营只是控股，这造成有些产业集团迷失了方向；二是，子公司是分业经营、分业监管，这给监管造成漏洞；三是，金融资产在整个公司中占绝对主体。这三个特征是把双刃剑，如果不懂得运作、超越运作规则，就会酝酿风险。

针对目前部分金控集团存在的杠杆率较高、公司治理不健全、经营异化、关联交易、助长资金脱实向虚等乱象，周小川在今年全国两会期间表示，对于金控公司的监管将有三方面侧重点：一是强调资本的真实性、充足性和资本质量；二是要强调股权结构的透明度；三是加强对关联交易的管理。

根据市场消息，金控公司管理办法将从多个方面着手，比如设置市场准入门槛、严格规范金控公司内部子公司之间的关联交易、资本充足率、规范公司股权结构、大股东与高管任职要求等。

其中，资本充足率强化资本真实性和充足性要求。“资本充足率反映的是杠杆水平。体现为资本占公司的风险资产比例，以此来反映公司杠杆的高低。此前，互联网金融不受这个限制，导致了竞争上的不公平。通过资本充足率去控制民营资本的杠杆也是控制风险的一个手段。这已经在商业银行做了证明，现在是把这个成熟的办法运用于金融控股公司。” 上述互金集团内部人士表示。