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证券日报：A股市场只欢迎货真价实的“独角兽”

证券日报：A股市场只欢迎货真价实的“独角兽”
2018年05月11日 09:11 证券日报
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　　安 宁

　　随着“独角兽”登录A股进程的提速，目前大批量的所谓“独角兽”企业涌现出来。笔者认为，A股市场在欢迎“独角兽”上市的同时，一定要分辨真假，防止有人浑水摸鱼。

　　“独角兽”是神话传说中的一种生物，它稀有而且高贵。在资本市场上它还有着另一个含义：2013年，美国著名CowboyVenture投资人Aileen Lee提出了“独角兽”的概念，是指那些具有发展速度快、稀少、是投资者追求的目标等属性的创业企业。

　　因此，国际上衡量一家企业是否为“独角兽”常用的标准大致有两条：一是成立不超过10年，接受过私募投资的初创企业；二是企业的估值超过10亿美元。其中，估值超过100亿美元的企业又被称为“超级独角兽”。

　　“独角兽”一词之所以目前在资本市场大热，与我国当前着力推动新经济企业在国内资本市场上市有较大关系。这本来是A股市场的一件大好事，但是，在甄选“独角兽”企业上市的时候也要防止有人趁机浑水摸鱼，披着“独角兽”的外衣滥竽充数。

　　自从监管层就支持创新企业上市发出信号，各种“独角兽”榜单、名录就层出不穷。其中，今年3月下旬一份冠之以“科技部认定”的《2017年中国独角兽企业报告》，一度在网络上疯传，虽然科技部此后澄清并未参与评选和发布“独角兽”企业榜单，但这份有164家企业入选的名单也引发了市场的争议。此后，市场中不断涌现不同版本的“独角兽”企业名单，一时间，众多“独角兽”企业如雨后春笋般冒了出来。

　　但事实上，并不是入选了各种所谓的“独角兽”名单，就是“独角兽”了。3月30日，国务院办公厅转发证监会《关于开展创新企业境内发行股票或存托凭证试点若干意见的通知》。通知对试点范围给出了明确答案：属于互联网、大数据、云计算、人工智能、软件和集成电路、高端装备制造、生物医药等7大产业，已在境外上市的大型红筹企业，市值不低于2000亿元人民币；尚未在境外上市的创新企业，包括红筹企业和境内注册企业，最近一年营业收入不低于30亿元人民币且估值不低于200亿元人民币。

　　显然，证监会对首批试点“独角兽”企业给出了很高的标准，不仅行业范围明确为高新技术产业和战略性新兴产业，而且对企业的体量做了比较高的量化要求，明确行业范围和规模门槛有助于严防一些企业伪装成“独角兽”扰乱资本市场，同时也意味着首批回归A股的“独角兽”企业一定是优质的龙头企业。

　　笔者认为，A股市场欢迎的“独角兽”企业一定是当下创新企业的典型代表，是那些真正有业绩、有前景、踏踏实实求发展的创新企业。如果不是货真价实的“独角兽”，最后只会被投资者唾弃，偷鸡不成蚀把米。此外，对于那些试图投机炒作玩概念的伪“独角兽”，监管部门要保持警觉，把好关口，不给它们可乘之机。

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