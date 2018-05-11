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滴滴，谁还敢坐你的顺风车

滴滴，谁还敢坐你的顺风车
2018年05月11日 08:51 虎嗅APP
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　　文/—LR

　　实名制监管、技术迭代更新、人们防范意识逐渐加强的今天，还是又出了网约车安全问题。

　　5月5日，祥鹏航空空姐李某搭乘滴滴顺风车遇害。

　　遇害人李某是5月4日从昆明飞到郑州，当晚在与航空公司签约的宾馆换装洗浴后，夜里11点50多分出门，从郑州航空港区搭乘了一辆滴滴顺风车赶往市内。

　　乘车后不久，李某曾用微信和同事说司机有些“变态”，夸她漂亮并想亲她一口，同事曾劝她下车，其间还给她打电话，但她称“没事没事”，同事就挂了电话。

　　至5月6日早间，李某家人与朋友发现已与其失去联系，而后联系滴滴公司，同时赶往警方报案。随后警方证实该空姐已遇害。

　　5月8日，警方告知家属李某的遗体被找到，身中多刀，“非常惨”。李某的父亲在接受河南都市频道采访时称，女儿是家里的独生女，6号晚上联系不上女儿就感觉到事情不好了，听办案警官说“那名滴滴司机带着刀”。

　　他的朋友也表示，李某“是非常优秀、听话的一个孩子，一米七四的大个儿，刚参加工作一年，竟然遇到了这个事儿”。

　　今天（5月10日），滴滴发出声明，称滴滴平台负有不可推卸的责任。在声明中，滴滴表示，“我们真诚地和李女士的家人道歉，作为平台我们辜负了用户的信任，在这件事情上，我们负有不可推卸的责任”。随后，滴滴还悬赏百万元寻找疑凶司机。

　　近期，滴滴已是第二次被曝光司机的负面消息。

　　4月29日，疯蜜创始人兼滴滴公司投资人张桓在微博发出长文，痛诉被滴滴司机殴打的遭遇。但在5月2日，这事还是以双方的和解告终。

　　对频出的滴滴司机的负面新闻，网络有不少互联网业内人士和网友都发出了声音。

　　只是这次，可没有“和解”这么简单。

　　根据AI财经社今天的报道，滴滴顺风车司机的审核机制还是相对比较宽松的。

　　虎嗅在对滴滴的招募信息进行核查时发现，滴滴司机注册平台中，对快车司机的招募信息显示，滴滴注册司机实行实名制，需提供身份证、驾驶证和行驶证，还明确提示司机需无暴力犯罪、吸毒记录，无酒驾、毒驾等严重违反交通法规事故的前科。一般审核期限为3~5天。

　　而顺风车车主的申请条件则确实相对宽松，注册车辆既可在本人名下，也可不在本人名下，只需要有3年以上的驾龄，一台价格6万以上、车龄8年以内的车即可。车主审核时效最快为48小时，新车或新驾照则需要7~14天。

　　同时还有知情人士表示，“车辆审查机制也存在一定的效率和几率问题，司机增长是平台订单增长的核心指标，但司机审查往往需要企业投入大量的资金和精力，这就会影响司机的转化率”。

　　如此，各家网约车平台对于司机的审核操作难免大同小异，又值行业竞争比较激烈的时候，司机连同运力都是各平台需要抢夺和拉拢的重要资源。这个时候，审核上难保没有可钻的“空子”。比如，网络上，网友称自己遇到平台注册车牌与实际车辆不符的就不在少数。

　　网约车已经成为很多人首选的出行方式，这样的事情，还是让用户心有余悸。平台自然有着无法推卸的责任，只是冰冷的技术无法验证凶徒的险恶，用户出行的时候，还是要小心为上。

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